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Гвардиола: «Фоден сегодня сыграл блестяще»

сегодня, 00:50
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити2 : 0Логотип футбольный клуб КардиффКардиффМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился впечатлениями от победы над «Кардиффом» (2:0) в матче 33-го тура АПЛ.

Мы здорово сыграли и выдали мощный старт. Кевин Де Брюйне забил чудесный гол. К сожалению, упустили много возможностей, надо забивать больше.

Блестяще сегодня сыграл Фил Фоден. Он делал на поле всё, появлялся в нужных позициях в нужное время, постоянно искал свой шанс. У него есть голевое чутье, он готов принять мяч и в любой момент сыграть на любой позиции.

Фоден конкурирует с Давидом Сильвой, Кевином, Гюндоганом и Бернарду Силвой. На тренировках проделывает невероятную работу.

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Igo0rek
Igo0rek
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сегодня в 07:00
Фожен талантище
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