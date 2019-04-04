Гвардиола: «Фоден сегодня сыграл блестяще»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился впечатлениями от победы над «Кардиффом» (2:0) в матче 33-го тура АПЛ .

Мы здорово сыграли и выдали мощный старт. Кевин Де Брюйне забил чудесный гол. К сожалению, упустили много возможностей, надо забивать больше.

Блестяще сегодня сыграл Фил Фоден. Он делал на поле всё, появлялся в нужных позициях в нужное время, постоянно искал свой шанс. У него есть голевое чутье, он готов принять мяч и в любой момент сыграть на любой позиции.

Фоден конкурирует с Давидом Сильвой, Кевином, Гюндоганом и Бернарду Силвой. На тренировках проделывает невероятную работу.