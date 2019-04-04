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Манджукич: «Для меня большая честь играть в великолепном „Ювентусе“»

вчера, 20:02

Нападающий «Ювентуса» Марио Манджукич прокомментировал продление контракта с клубом до лета 2021 года.

Я очень рад объявить, что подписал новый контракт с «Ювентусом» до 2021 года. Для меня большая честь играть в этом великолепном клубе, который заботится о своих игроках и стоит с ними плечом к плечу ради наших прекрасных болельщиков!

Я благодарен клубу и тренерскому штабу под руководством Массимилиано Аллегри за уважение и доверие. Как и всегда, я постараюсь отплатить максимальной самоотдачей каждый раз, когда выхожу на поле в нашей знаменитой футболке «бьянконери». Forza Juve!

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Все комментарии
juvenale
juvenale ответил Valeriy Lutsak
   52 / 905
вчера в 22:58
Все может быть мой друг! Тренера не мы выбираем , а президент клуба и директора! Я знаю что ты Максоненависник , но это конечно же твоё право. У меня лично другое мнение! Я бы хотел чтобы Макс продолжил работать с командой долгие годы! Но как я уже сказал это не нам решать. Как будет так будет! От смены тренера мы точно не перестанем любить наш клуб! Forza Juve!
Почему это я его ненавистник?спасибо ему большое за продолжение успехов Юве в Италии,за долгожданный кубок Италии и за возвращение Юве в лучшие клубы Европы,но видимо,что от него уже устали игроки и мне бы хотелось видеть более красивый футбол в исполнении Ювентуса,а последние два года это ужас
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak ответил juvenale
   221 / 905
вчера в 22:43
Все может быть мой друг! Тренера не мы выбираем , а президент клуба и директора! Я знаю что ты Максоненависник , но это конечно же твоё право. У меня лично другое мнение! Я бы хотел чтобы Макс продолжил работать с командой долгие годы! Но как я уже сказал это не нам решать. Как будет так будет! От смены тренера мы точно не перестанем любить наш клуб! Forza Juve!
juvenale
juvenale ответил Valeriy Lutsak
   52 / 905
вчера в 21:17
Не торопись! Ему только 19!!! Макс все правильно делает, Кин играет ровно столько сколько необходимо в данный момент. Он ещё успеет наиграться. Я уверен что в следующем сезоне он будет больше играть, пока он только учится и входит в курс дела! Он ещё себя покажет, если не сойдёт с ума как когда то это сделал очень талантливый Балотелли! Да и наблюдая за ним ( Кином) можно сказать, что он ещё сыроват. Но есть большой талант и большие перспективы. СЛАВА богу ему есть у кого учиться.
в следующем сезоне Макса не будет)))
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak ответил juvenale
   221 / 905
вчера в 21:10
Не торопись! Ему только 19!!! Макс все правильно делает, Кин играет ровно столько сколько необходимо в данный момент. Он ещё успеет наиграться. Я уверен что в следующем сезоне он будет больше играть, пока он только учится и входит в курс дела! Он ещё себя покажет, если не сойдёт с ума как когда то это сделал очень талантливый Балотелли! Да и наблюдая за ним ( Кином) можно сказать, что он ещё сыроват. Но есть большой талант и большие перспективы. СЛАВА богу ему есть у кого учиться.
juvenale
juvenale
   52 / 905
вчера в 20:09
Манджукич конечно прекрасный игрок,но хотелось бы омоложения атаки и чтобы игроки вроде Кина получали больше игрового времени
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