Манджукич: «Для меня большая честь играть в великолепном „Ювентусе“»

Нападающий «Ювентуса» Марио Манджукич прокомментировал продление контракта с клубом до лета 2021 года.

Я очень рад объявить, что подписал новый контракт с «Ювентусом» до 2021 года. Для меня большая честь играть в этом великолепном клубе, который заботится о своих игроках и стоит с ними плечом к плечу ради наших прекрасных болельщиков!

Я благодарен клубу и тренерскому штабу под руководством Массимилиано Аллегри за уважение и доверие. Как и всегда, я постараюсь отплатить максимальной самоотдачей каждый раз, когда выхожу на поле в нашей знаменитой футболке «бьянконери». Forza Juve!