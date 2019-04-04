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Азар: «В 18 лет я был лучше Хадсон-Одои»

вчера, 21:20

Главная звезда «Челси» Эден Азар поделился мнением о ярком дебюте 18-летнего полузащитника Каллума Хадсон-Одои, а также пошутил, что в его годы играл лучше.

Думаю, я был лучше!

Мне не нужно ему о чем-то рассказывать. Если он захочет, может обратиться за советом, и я поделюсь, никаких проблем. Но он уже прекрасный футболист, его игра меня не удивила.

С первого же дня, когда он начал тренироваться с нами, Каллум показывал прекрасные навыки. Этот парень ждал попадания в стартовый состав на игру Премьер-Лиги. Он готов. Вы можете видеть, как он работает с мячом, насколько уверен в себе. Он всё еще молод и может развиваться, но уже великолепно играет. 

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
   345 / 905
сегодня в 04:38
Не зря Конте потянул в основу в 17 лет этого парнишку больше года назад. В молодёжной команде был на голову сильнее всех остальных, к тому же внес огромный вклад в выигранном чемпионате мира в 2017 году.
Bayern Best
Bayern Best
   203 / 905
сегодня в 01:38
Азар в разы лучше его.
Penokkio
Penokkio
   426 / 905
сегодня в 01:26
Ну так оно и было. Азар уже в его годы тащил Лилль
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
   197 / 905
сегодня в 00:09
Одои хорош
azkan
azkan
   799 / 905
сегодня в 00:05
Хадсону сподручнее играть именно на месте Азара, то есть слева.
Так, что если все таки Азар уйдет, то готовая замена созревает.
obana777
obana777
   328 / 905
вчера в 21:37
Посмотрим, что с него будет дальше. Молодые часто ломаются.
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