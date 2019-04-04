Азар: «В 18 лет я был лучше Хадсон-Одои»

Главная звезда «Челси» Эден Азар поделился мнением о ярком дебюте 18-летнего полузащитника Каллума Хадсон-Одои, а также пошутил, что в его годы играл лучше.

Думаю, я был лучше!

Мне не нужно ему о чем-то рассказывать. Если он захочет, может обратиться за советом, и я поделюсь, никаких проблем. Но он уже прекрасный футболист, его игра меня не удивила.

С первого же дня, когда он начал тренироваться с нами, Каллум показывал прекрасные навыки. Этот парень ждал попадания в стартовый состав на игру Премьер-Лиги. Он готов. Вы можете видеть, как он работает с мячом, насколько уверен в себе. Он всё еще молод и может развиваться, но уже великолепно играет.