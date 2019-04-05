Червиченко: «„Спартак“ сейчас побеждает из-за фарта и судейских ошибок»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко рассуждает о предстоящем матче «красно-белых» против ЦСКА.
По игре на сегодняшний день лучше армейцы по всем показателям. В пользу «Спартака» везение и, как показывают последние матчи, судьи. Матч будет домашним, не думаю, что с армейцами судьи будут лихачить, хотя это им не помещало сделать в матче с «Зенитом». Но, думаю, будут более сдержаны. Может, ничья будет, потому что для «Спартака» матч домашний, поддержка хорошая. Все может быть, но если объективно, то, наверное, будет ничья. Фактор болельщиков не позволит «красно-белым» проиграть.
«Спартак» в последнее время побеждает либо за счет фарта, либо за счет судейских ошибок. Первые 15-20 минут хороший футбол, потом какая-то возня, а после получаются ничьи и неизвестно, из-за чего матч спасается. В Грозном вообще пешком ходили. Конечно, это уникальная победа, она может войти в футбольные истории, правда, не самые лучшие.
Лапочкин ошибся в пользу Спартака.
Москалев ошибся в пользу Спартака.
Ну, ничего, с кем не бывает, подумаешь, каких-то 6 очков подарили Спартаку, согласно ЦЕНЫ вопроса вторую игру подряд.
Чиновникам РФС, Егорову, Бутенко, Левникову, Алаеву, Прядкину и судьям НАПЛЕВАТЬ на команды и работу тренеров.
Они превратили судейство в свою КОРРУПЦИОННУЮ кормушку.
Вопросы к Дюкову!
Когда прекратится этот судейский БЕСПРЕДЕЛ, свистки и удаления в пользу Спартака.
Лапочкин ошибся в пользу Спартака.
Москалев ошибся в пользу Спартака.
Ну, ничего, с кем не бывает, подумаешь, каких-то 6 очков подарили Спартаку, согласно ЦЕНЫ вопроса вторую игру подряд.
Чиновникам РФС, Егорову, Бутенко, Левникову, Алаеву, Прядкину и судьям НАПЛЕВАТЬ на команды и работу тренеров.
Они превратили судейство в свою КОРРУПЦИОННУЮ кормушку.
Вопросы к Дюкову!
Когда прекратится этот судейский БЕСПРЕДЕЛ, свистки и удаления в пользу Спартака.
Журналисты вздохнули, вытерлись
И скрепя зубами отработали заплаченые копейки
Журналисты вздохнули, вытерлись
И скрепя зубами отработали заплаченые копейки
Приятно, когда озвучивают правду. И не абы кто, а челс, знающий всю эту кухню. С гинером связываться себе дороже, главбух может и зряплату урезать...
В Италии за подобную фигню в пердив отправляли на очищение...
Приятно, когда озвучивают правду. И не абы кто, а челс, знающий всю эту кухню. С гинером связываться себе дороже, главбух может и зряплату урезать...
В Италии за подобную фигню в пердив отправляли на очищение...