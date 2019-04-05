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Червиченко: «„Спартак“ сейчас побеждает из-за фарта и судейских ошибок»

сегодня, 18:53
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАЗавтра в 19:00 Не начался

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко рассуждает о предстоящем матче «красно-белых» против ЦСКА.

По игре на сегодняшний день лучше армейцы по всем показателям. В пользу «Спартака» везение и, как показывают последние матчи, судьи. Матч будет домашним, не думаю, что с армейцами судьи будут лихачить, хотя это им не помещало сделать в матче с «Зенитом». Но, думаю, будут более сдержаны. Может, ничья будет, потому что для «Спартака» матч домашний, поддержка хорошая. Все может быть, но если объективно, то, наверное, будет ничья. Фактор болельщиков не позволит «красно-белым» проиграть.

«Спартак» в последнее время побеждает либо за счет фарта, либо за счет судейских ошибок. Первые 15-20 минут хороший футбол, потом какая-то возня, а после получаются ничьи и неизвестно, из-за чего матч спасается. В Грозном вообще пешком ходили. Конечно, это уникальная победа, она может войти в футбольные истории, правда, не самые лучшие. 

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Все комментарии
Ваня лучший
Ваня лучший ответил mihaluch
   31 / 920
сегодня в 20:14
В московских театрах скоро начнут ставить драму под названием Черевченко и "Спартак".
Черевченко это тренер Арсенала Тула, а Червиченко - это бывший хозяин Спартака - король бромантана. Это разные люди.
Рыжая Борода
Рыжая Борода ответил Олег Борткевич
   437 / 920
сегодня в 20:14
Почитал твои комменты, понял, что мечтаешь стать жырным троллем, увы, учись у Литейного, ыг-ыг
Sysanin101
Sysanin101
   329 / 920
сегодня в 20:13
Если Мешков не НАПАРТАЧИТ, то Спартак не выиграет!
Лапочкин ошибся в пользу Спартака.
Москалев ошибся в пользу Спартака.
Ну, ничего, с кем не бывает, подумаешь, каких-то 6 очков подарили Спартаку, согласно ЦЕНЫ вопроса вторую игру подряд.
Чиновникам РФС, Егорову, Бутенко, Левникову, Алаеву, Прядкину и судьям НАПЛЕВАТЬ на команды и работу тренеров.
Они превратили судейство в свою КОРРУПЦИОННУЮ кормушку.
Вопросы к Дюкову!
Когда прекратится этот судейский БЕСПРЕДЕЛ, свистки и удаления в пользу Спартака.
серый1925
серый1925
   561 / 920
сегодня в 20:13
за счет судейских ошибок если так можно сказать
Олег Борткевич
Олег Борткевич ответил Рыжая Борода
   349 / 920
сегодня в 20:03
Сегодня Спартак побеждает только благодаря болельщикам
Если судьи болельщики, то да.
Рыжая Борода
Рыжая Борода
   437 / 920
сегодня в 20:00
Сегодня Спартак побеждает только благодаря болельщикам
Озеров
Озеров
   181 / 920
сегодня в 19:58
Толстопузый хохол опять забрызгал соплями журналистов

Журналисты вздохнули, вытерлись

И скрепя зубами отработали заплаченые копейки
Юрниекс
Юрниекс
   125 / 920
сегодня в 19:56
Нет н каких судейских ошибок. Судьи,пообщавшись с федуном, сразу превращаются в свиней...И поступают по свински,правда не бесплатно..
parallels
parallels
   2 / 920
сегодня в 19:53
после прочитанного стало очень стыдно за спартак!
112910415
112910415
   89 / 920
сегодня в 19:53
кстати, наличие фарта законом не запрещено !
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   12 / 920
сегодня в 19:51
Позор пищевику!
cska plus
cska plus
   16 / 920
сегодня в 19:50
Все, всё в открытую говорят о беспределе федуна.
mihaluch
mihaluch
   105 / 920
сегодня в 19:50
В московских театрах скоро начнут ставить драму под названием Черевченко и "Спартак".
Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке
   116 / 920
сегодня в 19:43
Обида бывшего...)
serh62
serh62 ответил Т34
   39 / 920
сегодня в 19:41
у людей свои глаза есть. и нам незачем слушать что говорит бывший ваш управляющий. можно подумать, он какое то открытие сделал
Байкал-38
Байкал-38
   49 / 920
сегодня в 19:34
Легендарный президент Спартака плохого не скажет!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   18 / 920
сегодня в 19:32
...не думаю, что с армейцами судьи будут лихачить, хотя это им не помещало сделать в матче с Зенитом...
Приятно, когда озвучивают правду. И не абы кто, а челс, знающий всю эту кухню. С гинером связываться себе дороже, главбух может и зряплату урезать...
В Италии за подобную фигню в пердив отправляли на очищение...
Константин Белых
Константин Белых
   168 / 920
сегодня в 19:32
Вот интересно кто ему так платит что в каждом интервью обкладывает шоколадной пастой Спартак? Можно подумать у нас в Лиге много команд лучше? У коней и их подпевал привычка перед каждым дерби себя нахваливать. Но результат у коней в последние годы с нами как то не очень. Поглядим что скажет если ВДРУГ кони проиграют))
Союзник противников
Союзник противников ответил Бабушка Маня
   71 / 920
сегодня в 19:30
Разлюбил Спартак?
А он его никогда не любил.Выгодно имел,по-дружески.
Спагетти
Спагетти ответил Бабушка Маня
   343 / 920
сегодня в 19:29
Не его Спартак вот он и бесится;))
Союзник противников
Союзник противников
   71 / 920
сегодня в 19:29
Без везения в футболе-никуда.Вот и посмотрим,кто из двух команд,часто проигрывающих концовки,окажется на коне...ой,на хряке...Ну словом,какое животное окажется человечнее.
Санкт-Ватутинки
Санкт-Ватутинки
   24 / 920
сегодня в 19:27
Он это уже несколько лет подряд говорит. Даже в чемпионские сезон про судей говорил, когда Спартаку 20 туров подряд даже пенальти пробить не давали!
Бабушка Маня
Бабушка Маня
   225 / 920
сегодня в 19:27
Разлюбил Спартак?
Спагетти
Спагетти
   343 / 920
сегодня в 19:26
Из за фарта для Червиченко и родительской ошибки на свет и появился Червиченко;))
Зулус из Тарасовки
Зулус из Тарасовки
   75 / 920
сегодня в 19:24
А ведь Червиченко отчасти прав, наш спартак побеждает за счет судей. Даже мне, тарасовскому, стыдно
VV V
VV V
   161 / 920
сегодня в 19:22
Вот именно из-за фарта и судейской отстёжки Спартак случайно стал чемпионом в 2017 году, других объяснений у меня, да и у нормального здорового человека просто нет.
particular
particular
   6 / 920
сегодня в 19:22
Тёплые и проникновенные слова экс-управленца, всегда наполнены коленопреклонением и пиететом к клубу своего вожделения..:))
oncha
oncha
   170 / 920
сегодня в 19:15
Червиченко знает как судейки работают на свиней, сам оплачивал.
Тага Дага
Тага Дага
   493 / 920
сегодня в 19:15
Весна...обострения у червяка.
beefs
beefs
   102 / 920
сегодня в 19:14
Все правильно...
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