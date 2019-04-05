Червиченко: «„Спартак“ сейчас побеждает из-за фарта и судейских ошибок»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко рассуждает о предстоящем матче «красно-белых» против ЦСКА .

По игре на сегодняшний день лучше армейцы по всем показателям. В пользу «Спартака» везение и, как показывают последние матчи, судьи. Матч будет домашним, не думаю, что с армейцами судьи будут лихачить, хотя это им не помещало сделать в матче с «Зенитом». Но, думаю, будут более сдержаны. Может, ничья будет, потому что для «Спартака» матч домашний, поддержка хорошая. Все может быть, но если объективно, то, наверное, будет ничья. Фактор болельщиков не позволит «красно-белым» проиграть.

«Спартак» в последнее время побеждает либо за счет фарта, либо за счет судейских ошибок. Первые 15-20 минут хороший футбол, потом какая-то возня, а после получаются ничьи и неизвестно, из-за чего матч спасается. В Грозном вообще пешком ходили. Конечно, это уникальная победа, она может войти в футбольные истории, правда, не самые лучшие.