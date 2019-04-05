Орлов: «Продление ареста Кокорина - позор судебной системы»

Спортивный комментатор Геннадий Орлов в эфире «Эхо Москвы в Петербурге» поделился мнением о продлении заключения под стражей нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.
Для меня это позор нашей судебной системы. 18 следователей! Что творится? Во-первых, ребят убили — с точки зрения футбола. Вы видели поправившегося Кокорина? Понимаете, что это такое?
Говорят, он уже на своем уровне никогда не заиграет? Ну, нет. Никогда не говори никогда. Он еще не такой старый, все может быть. Но вопрос в другом: чего их так долго держат-то без суда? Следствие что там расследует, интересно?
Слушайте, столько людей за это время уже осудили и выпустили. У них мелкое хулиганство, а оттуда, из Москвы, идет разговор про 7 лет! И каждый раз перед очередным разбирательством выступает пресс-атташе президента, господин Песков. И он как будто дает установку: «Нет». Уже Дмитрий Киселев, к которому мы не испытываем больших радостных чувств, сказал: «Сколько же можно держать их?»
Ну как можно к этому относиться? Спросите любого нормального человека. Это только какие-то завистники и люди, которые жаждут, чтобы всех посадили или расстреляли… Такие тоже есть у нас люди. Сколько можно их держать? Вы осудите, дайте срок!
Это позор всем тем, кто ВЫГОРАЖИВАЕТ хулиганов и ПЬЯНИЦ!
Наша судебная система работает в рамках закона, а горе защитники Кокорина и Мамаева действуют без СОВЕСТИ и МОРАЛИ!
Если бы Орлова ОТМУТУЗИЛИ и стулом по голове, посмотрели бы, как он тогда ЗАПОЁТ и каким ПИСКЛЯВЫМ голоском.
Следствие на верном пути, а суд воздаст Кокорину, Мамаеву и братки по их криминальным "заслугам"!!!
Следствие, суд и прокуратура действуют в рамках законов России.
Доказательства работают против обвиняемых.
Обвинительное заключение УТВЕРЖДЕНО прокурором, а дело обвиняемых направлено в суд для рассмотрения.
Благодарим московских следователей за ОТЛИЧНОЕ расследование этого уголовного дела.
Они не позволили обвиняемым замять это дело.
Ждём РЕАЛЬНЫХ сроков наказания хулиганам и выпивохам по совокупности - от 2-х до 7-ми лет, с отбыванием в колонии, а там как решит суд, соразмерно тяжести содеянного обвиняемыми Кокориным, Мамаевым и братки.
Это позор всем тем, кто ВЫГОРАЖИВАЕТ хулиганов и ПЬЯНИЦ!
Наша судебная система работает в рамках закона, а горе защитники Кокорина и Мамаева действуют без СОВЕСТИ и МОРАЛИ!
Если бы Орлова ОТМУТУЗИЛИ и стулом по голове, посмотрели бы, как он тогда ЗАПОЁТ и каким ПИСКЛЯВЫМ голоском.
Следствие на верном пути, а суд воздаст Кокорину, Мамаеву и братки по их криминальным "заслугам"!!!
Следствие, суд и прокуратура действуют в рамках законов России.
Доказательства работают против обвиняемых.
Обвинительное заключение УТВЕРЖДЕНО прокурором, а дело обвиняемых направлено в суд для рассмотрения.
Благодарим московских следователей за ОТЛИЧНОЕ расследование этого уголовного дела.
Они не позволили обвиняемым замять это дело.
Ждём РЕАЛЬНЫХ сроков наказания хулиганам и выпивохам по совокупности - от 2-х до 7-ми лет, с отбыванием в колонии, а там как решит суд, соразмерно тяжести содеянного обвиняемыми Кокориным, Мамаевым и братки.
А вот бывших юристов корейской национальности, в 38 лет командующих всем автопромом и жд-транспортом РФ, похоже единицы...
А вот бывших юристов корейской национальности, в 38 лет командующих всем автопромом и жд-транспортом РФ, похоже единицы...
"В случае если приговор будет обвинительный, в зачёт пойдут только те дни, которые гражданин провёл под стражей до начала рассмотрения дела в суде. Часть 3 статьи 72 УК ясно говорит: все дни, проведённые в изоляторе после начала разбирательства, никак не учитываются".
"В случае если приговор будет обвинительный, в зачёт пойдут только те дни, которые гражданин провёл под стражей до начала рассмотрения дела в суде. Часть 3 статьи 72 УК ясно говорит: все дни, проведённые в изоляторе после начала разбирательства, никак не учитываются".