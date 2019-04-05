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Орлов: «Продление ареста Кокорина - позор судебной системы»

сегодня, 16:42

Спортивный комментатор  Геннадий Орлов в эфире «Эхо Москвы в Петербурге» поделился мнением о продлении заключения под стражей нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

Для меня это позор нашей судебной системы. 18 следователей! Что творится? Во-первых, ребят убили — с точки зрения футбола. Вы видели поправившегося Кокорина? Понимаете, что это такое?

Говорят, он уже на своем уровне никогда не заиграет? Ну, нет. Никогда не говори никогда. Он еще не такой старый, все может быть. Но вопрос в другом: чего их так долго держат-то без суда? Следствие что там расследует, интересно?

Слушайте, столько людей за это время уже осудили и выпустили. У них мелкое хулиганство, а оттуда, из Москвы, идет разговор про 7 лет! И каждый раз перед очередным разбирательством выступает пресс-атташе президента, господин Песков. И он как будто дает установку: «Нет». Уже Дмитрий Киселев, к которому мы не испытываем больших радостных чувств, сказал: «Сколько же можно держать их?»

Ну как можно к этому относиться? Спросите любого нормального человека. Это только какие-то завистники и люди, которые жаждут, чтобы всех посадили или расстреляли… Такие тоже есть у нас люди. Сколько можно их держать? Вы осудите, дайте срок!

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Sysanin101
Sysanin101
   329 / 920
сегодня в 20:14
Продление ареста обвиняемым до 25 сентября - это не позор судебной системе.
Это позор всем тем, кто ВЫГОРАЖИВАЕТ хулиганов и ПЬЯНИЦ!
Наша судебная система работает в рамках закона, а горе защитники Кокорина и Мамаева действуют без СОВЕСТИ и МОРАЛИ!
Если бы Орлова ОТМУТУЗИЛИ и стулом по голове, посмотрели бы, как он тогда ЗАПОЁТ и каким ПИСКЛЯВЫМ голоском.
Следствие на верном пути, а суд воздаст Кокорину, Мамаеву и братки по их криминальным "заслугам"!!!
Следствие, суд и прокуратура действуют в рамках законов России.
Доказательства работают против обвиняемых.
Обвинительное заключение УТВЕРЖДЕНО прокурором, а дело обвиняемых направлено в суд для рассмотрения.
Благодарим московских следователей за ОТЛИЧНОЕ расследование этого уголовного дела.
Они не позволили обвиняемым замять это дело.
Ждём РЕАЛЬНЫХ сроков наказания хулиганам и выпивохам по совокупности - от 2-х до 7-ми лет, с отбыванием в колонии, а там как решит суд, соразмерно тяжести содеянного обвиняемыми Кокориным, Мамаевым и братки.
протон1
протон1
сегодня в 19:57
ну Орлов прав. я сам бывалый. пол года отмотал срок . ни за что. держали типо громкое дело. ... пришлось и денег отвалить мусорам.
протон1
протон1
сегодня в 19:55
ну я был против кокоринов. но уж теперь уже чересчер . когда услышал что на пол года. это уже думаю перебор. реально ребята нахватали. понимаю по закону там им срок. но думаю тут дело и политика и ктото давит. если бы не резонаносное дело. то с такими деньгами они из ИВС вышли чистые уж. паора уже кончать с этим делом.
nubom
nubom ответил Сп62
   652 / 920
сегодня в 19:43
Подонки те, которые отпускают Васильевых и ей подобных. Мне уже за 70, таких мордобоев видел десятки, сам не раз попадал в переделки, но такого судейского беспредела не встречал. Во истину, какая страна, такой и суд. Орлову уважуха.
Уважаемый Товарищ! Я полностью Вас поддерживаю...!!!
Союзник противников
Союзник противников ответил Leningrad 84
   71 / 920
сегодня в 19:36
Орлов прав - это позор!
Точно! Это бы*дло без всяких проволочек и льготных условий должно было топтать священную землю Сусумана!
Санкт-Ватутинки
Санкт-Ватутинки
   24 / 920
сегодня в 19:36
Дико доставляет, что славнов по методичке должен прославлять 2 вещи: зенит и нынешнюю политическую систему вместе с властью. Но когда дело доходит до таких вот противоречий, у него сбой системы случается. Гыгыгы!
Союзник противников
Союзник противников ответил Leningrad 84
   71 / 920
сегодня в 19:34
Похоже, этот Денис Пак - все-таки крутой крендель...
Круче группен-руководителя Миллера??? Не верю-ю-у!
Союзник противников
Союзник противников
   71 / 920
сегодня в 19:32
Крышевание "своих негодяев"-позор клубного футбола России.
Absinthe3
Absinthe3
   516 / 920
сегодня в 19:28
Я, вообще, за то, чтобы загнобить этих ублюдков по полной. Кинуть их в пресс-хату!
Absinthe3
Absinthe3
   516 / 920
сегодня в 19:27
Орлов палится)
kolpankolpan
kolpankolpan
   247 / 920
сегодня в 19:22
Я не удивлен.Наш БУТЕФЛИКА наградил орденами 2 вице губернатора в Петербурге за уборку снега этой зимой.100чел пострадали из них 20 тяжело.Были улицы в центре по которым страшно было ходить всю зиму.Так что не печальтесь, терпите еще не скоро.И Кокорину видимо еще рано,не осознал.
161регион
161регион
   44 / 920
сегодня в 19:07
Позор комментаторской системе....
shu
shu
   452 / 920
сегодня в 18:50
С чем ни сталкивался - все системы можно клеймить позором
mars6791
mars6791 ответил Leningrad 84
   690 / 920
сегодня в 18:47
Не то что крутой, просто другой уровень , высокий ранг, ближе к власти.
Сп62
Сп62 ответил Ваня лучший
   457 / 920
сегодня в 18:46
У меня другая философия. Те законы, которые ведут человека к прогрессу, я приветствую. Те, которые к регрессу, требуют изменения. Поэтому я в оппозици к нынешней систеие и буду бороться против неё в меру своих сил.
bojarind
bojarind
   244 / 920
сегодня в 18:46
Позорище, а не суд.
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил Gunslinger
   92 / 920
сегодня в 18:44
Вряд ли крутой, просто языком работает профессионально (и ораторское искусство здесь не причём!)...:)))
Дмитрий, да таких языкастых у нас сотни тысяч.
А вот бывших юристов корейской национальности, в 38 лет командующих всем автопромом и жд-транспортом РФ, похоже единицы...
Gunslinger
Gunslinger ответил Leningrad 84
   788 / 920
сегодня в 18:38
Похоже, этот Денис Пак - все-таки крутой крендель...
Вряд ли крутой, просто языком работает профессионально (и ораторское искусство здесь не причём!)...:)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   18 / 920
сегодня в 18:30
Стыдоба!
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Сп62
   31 / 920
сегодня в 18:29
Уважаемый, мы с вами люди одного поколения. Многое повидал, многое нам не нравится и не нравилось. Но есть одна истина. Закон есть закон, даже если он плохой и мне не нравится. Я законы не нарушаю, даже если они мне очень не нравятся. Если мы будем законы оценивать с эмоциональной точки зрения и выбирать что нам нравится, то уверяю вас будет ещё хуже
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил Т34
   92 / 920
сегодня в 18:28
Это точно позор! Сколько можно их тянуть за уши и не сажать? Осудить, как положено по закону! Раньше сядут - раньше выйдут. Или за бабки им срок решили скосить в СИЗО? Льготники, блин, день за полтора!
Вообще-то день за два, но только до начала разбирательства!
"В случае если приговор будет обвинительный, в зачёт пойдут только те дни, которые гражданин провёл под стражей до начала рассмотрения дела в суде. Часть 3 статьи 72 УК ясно говорит: все дни, проведённые в изоляторе после начала разбирательства, никак не учитываются".
Сп62
Сп62 ответил Leningrad 84
   457 / 920
сегодня в 18:27
Не в бровь, а в глаз!
Сп62
Сп62 ответил Ваня лучший
   457 / 920
сегодня в 18:25
Подонки те, которые отпускают Васильевых и ей подобных. Мне уже за 70, таких мордобоев видел десятки, сам не раз попадал в переделки, но такого судейского беспредела не встречал. Во истину, какая страна, такой и суд. Орлову уважуха.
Leningrad 84
Leningrad 84
   92 / 920
сегодня в 18:21
Похоже, этот Денис Пак - все-таки крутой крендель...
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Leningrad 84
   31 / 920
сегодня в 18:16
Это вопрос не ко мне. Закон допускает содержание в Сизо все время судебного процесса. Сколько он продлится, сказать не могу
Т34
Т34
   120 / 920
сегодня в 18:15
Это точно позор! Сколько можно их тянуть за уши и не сажать? Осудить, как положено по закону! Раньше сядут - раньше выйдут. Или за бабки им срок решили скосить в СИЗО? Льготники, блин, день за полтора!
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил Ваня лучший
   92 / 920
сегодня в 18:15
Именно об этом я и говорю. Что по закону положено, то и получит. И жалость тут ни при чем
И сколько лет они будут ждать своего приговора в СИЗО?
ermak6848
ermak6848
   139 / 920
сегодня в 18:13
ну наконец то главный комментатор страны Геннадий Сергеевич выдал речь...
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Leningrad 84
   31 / 920
сегодня в 18:10
Именно об этом я и говорю. Что по закону положено, то и получит. И жалость тут ни при чем
морозз
морозз
   72 / 920
сегодня в 18:07
Каждый должен нести ответ за то что сделал, но всё должно быть в срок и не затянуто! Телефонное право как было в советские времена так оно и осталось и с этим бороться невозможно!
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