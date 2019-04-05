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Азмун: «Хочу попросить „Зенит“ почтить память погибших в Иране»

сегодня, 16:24

Нападающий «Зенита» и сборной Ирана Сердар Азмун рассказал о помощи своим соотечественникам, которые пострадали во время наводнения на севере страны.

Да, возможно, риск существовал. К сожалению, шесть человек погибло. Но я должен был находиться там. Я живу в этом городе, являюсь его представителем. В клубе с пониманием отнеслись к моему решению. Ведь страдали люди, им требовалась помощь. Более того, я хочу попросить руководство «Зенита» как-то почтить память погибших.

Много ли денег потратил на помощь пострадавшим жителям Ирана? Не хочу говорить про деньги. Если я что-то отдавал, и буду отдавать, то только потому, что таков мой долг. Тем более, иногда поддержка, не связанная с деньгами, даже нужнее для людей, чем финансы. Если вы спросите их об этом, они подтвердят.

Ранее Азмун рассказал о том, что его не сильно беспокоило расследование полицией трансфера из «Рубина» в «Ростов».

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Все комментарии
Footbolista
Footbolista ответил Литейный 4
   7 / 920
сегодня в 18:47
Мужик!
А чем тебе мой вопрос не понравился?....или Иванович не мужик?)...
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 920
сегодня в 17:50
Мужик!
Footbolista
Footbolista
   7 / 920
сегодня в 17:00
А Иванович попросит почтить память погибших при бомбардировках НАТО Югославии?...
Zenit_84
Zenit_84
   101 / 920
сегодня в 16:40
Мало таких футболистов...
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   100 / 920
сегодня в 16:35
Благороднейшее высказывание!
NbKA555
NbKA555
   173 / 920
сегодня в 16:28
Порядочный парень и просто человек!Но стыдно за его команду !!!
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