Вратарь «Реала» намерен покинуть клуб

вчера, 21:15

Голкипер «Реала» Кейлор Навас летом может сменить клуб.

Сообщается, что в следующем сезоне основным стражем ворот мадридцев будет Тибо Куртуа, а 32-летнему костариканцу придется искать себе новую команду. Недавно наставник «сливочных» Зинедин Зидан заявил, что в ближайшее межсезонье решит вратарский вопрос.