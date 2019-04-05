Вратарь «Реала» намерен покинуть клуб

Голкипер «Реала» Кейлор Навас летом может сменить клуб.
Сообщается, что в следующем сезоне основным стражем ворот мадридцев будет Тибо Куртуа, а 32-летнему костариканцу придется искать себе новую команду. Недавно наставник «сливочных» Зинедин Зидан заявил, что в ближайшее межсезонье решит вратарский вопрос.
Всем видно, что Навас НАМНОГО ЛУЧШЕ, чем Дыртуа!!! Если хотят продать Наваса, то пусть берут Де Хеа!!! Я бы продал Дыртуа, и подписал Де Хеа. И поделил бы игры между Навасом и Де Хеа, чтоб по очереди стояли!!! И если не получится с подписать Де Хеа, то можно попробовать Зидана- младшего и Лунина!!!
Всем видно, что Навас НАМНОГО ЛУЧШЕ, чем Дыртуа!!! Если хотят продать Наваса, то пусть берут Де Хеа!!! Я бы продал Дыртуа, и подписал Де Хеа. И поделил бы игры между Навасом и Де Хеа, чтоб по очереди стояли!!! И если не получится с подписать Де Хеа, то можно попробовать Зидана- младшего и Лунина!!!