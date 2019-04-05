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Вратарь «Реала» намерен покинуть клуб

вчера, 21:15

Голкипер «Реала» Кейлор Навас летом может сменить клуб. 

Сообщается, что в следующем сезоне основным стражем ворот мадридцев будет Тибо Куртуа, а 32-летнему костариканцу придется искать себе новую команду. Недавно наставник «сливочных» Зинедин Зидан заявил, что в ближайшее межсезонье решит вратарский вопрос.

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Все комментарии
Dmitriy Q
Dmitriy Q ответил 95-shishani-95
   895 / 924
вчера в 23:17
Если Зидан продаст Наваса, и оставит Дыртуа, то потеряет уважение. Всем видно, что Навас НАМНОГО ЛУЧШЕ, чем Дыртуа!!! Если хотят продать Наваса, то пусть берут Де Хеа!!! Я бы продал Дыртуа, и подписал Де Хеа. И поделил бы игры между Навасом и Де Хеа, чтоб по очереди стояли!!! И если не получится с подписать Де Хеа, то можно попробовать Зидана- младшего и Лунина!!!
Если Зидан решил так,то пожалеет, если Перес, то сним бесполезно.
STVA 1
STVA 1
   111 / 924
вчера в 22:46
Я то думал , что за вратарь Реала , а это Навас!
ДСА
ДСА
   139 / 924
вчера в 22:06
В Коста-Рику что ли собрался.
95-shishani-95
95-shishani-95
   121 / 924
вчера в 21:53
Если Зидан продаст Наваса, и оставит Дыртуа, то потеряет уважение.
Всем видно, что Навас НАМНОГО ЛУЧШЕ, чем Дыртуа!!! Если хотят продать Наваса, то пусть берут Де Хеа!!! Я бы продал Дыртуа, и подписал Де Хеа. И поделил бы игры между Навасом и Де Хеа, чтоб по очереди стояли!!! И если не получится с подписать Де Хеа, то можно попробовать Зидана- младшего и Лунина!!!
mangoх12
mangoх12
   13 / 924
вчера в 21:39
дырку надо оставлять
Байкал-38
Байкал-38
   49 / 924
вчера в 21:20
Куртуа клоун, такие нужны в Реале!
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