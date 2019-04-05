Форвард сборной Франции согласился перейти в «Барселону»

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн планирует летом сменить команду.
Сообщается, что представители француза дали понять руководству «Барселоны», что игрок согласится на трансфер в каталонский клуб.
28-летний футболист мог перейти в стан лидеров Примеры еще прошлым летом, но тогда он решился остаться в «Атлетико». В текущем сезоне игрок провел 30 матчей в чемпионате Испании, забил 13 голов и отдал 7 голевых передач.
Может уже пора определиться с новостным вектором? Куча инфовбросов получается.
Может уже пора определиться с новостным вектором? Куча инфовбросов получается.
Господин Соккер можно ещё интереснее .
Форвард страны лягушатников хотел бы играть в команде неудавшегося Пучедемона.
Господин Соккер можно ещё интереснее .
Форвард страны лягушатников хотел бы играть в команде неудавшегося Пучедемона.
Для читателей проще увидеть " Гризманн согласился перейти в Барселону"
Ощущение, будто сайт о футболе не особо и знаком об игроке
Для читателей проще увидеть " Гризманн согласился перейти в Барселону"
Ощущение, будто сайт о футболе не особо и знаком об игроке
Зачем он Барселоне?
Надо молодого брать, например Йовича.
Зачем он Барселоне?
Надо молодого брать, например Йовича.