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Форвард сборной Франции согласился перейти в «Барселону»

сегодня, 19:51

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн планирует летом сменить команду. 

Сообщается, что представители француза дали понять руководству «Барселоны», что игрок согласится на трансфер в каталонский клуб.

28-летний футболист мог перейти в стан лидеров Примеры еще прошлым летом, но тогда он решился остаться в «Атлетико». В текущем сезоне игрок провел 30 матчей в чемпионате Испании, забил 13 голов и отдал 7 голевых передач.

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Все комментарии
Roman73
Roman73 ответил Sadistik
   359 / 920
сегодня в 20:15
Еще на прошлой неделе писали другое https://www.soccer.ru/news/1109504/grizmann-antuan-barselona Может уже пора определиться с новостным вектором? Куча инфовбросов получается.
Они стреляют дуплетом, сначала предлагается новость (якобы), а потом её опровержение . Или в обратной последовательности.
goalaktika
goalaktika ответил Ice van Reed
   870 / 920
сегодня в 20:14
Соккер сегодня интриганы!
Не только сегодня. Так понимаю, делается это для того чтобы читатель не пропускал ни единого поста))
Sadistik
Sadistik
сегодня в 20:13
Еще на прошлой неделе писали другое https://www.soccer.ru/news/1109504/grizmann-antuan-barselona

Может уже пора определиться с новостным вектором? Куча инфовбросов получается.
Roman73
Roman73
   359 / 920
сегодня в 20:12
Канцлер страны мерседесов встретился с королевой страны тюльпанов из девяти букв.
Господин Соккер можно ещё интереснее .
Форвард страны лягушатников хотел бы играть в команде неудавшегося Пучедемона.
Ice van Reed
Ice van Reed ответил goalaktika
   90 / 920
сегодня в 20:09
Форвард сб. Франции согласился перейти в Барселону! Что за новшества "соккер"???? Реально раздражает (((((((( Для читателей проще увидеть " Гризманн согласился перейти в Барселону" Ощущение, будто сайт о футболе не особо и знаком об игроке
Соккер сегодня интриганы!
goalaktika
goalaktika
   870 / 920
сегодня в 20:08
Форвард сб. Франции согласился перейти в Барселону! Что за новшества "соккер"???? Реально раздражает ((((((((
Для читателей проще увидеть " Гризманн согласился перейти в Барселону"
Ощущение, будто сайт о футболе не особо и знаком об игроке
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
   96 / 920
сегодня в 19:57
Надеюсь, что это просто слухи.
Зачем он Барселоне?
Надо молодого брать, например Йовича.
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