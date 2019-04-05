Форвард сборной Франции согласился перейти в «Барселону»

сегодня, 19:51

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн планирует летом сменить команду.

Сообщается, что представители француза дали понять руководству «Барселоны», что игрок согласится на трансфер в каталонский клуб.

28-летний футболист мог перейти в стан лидеров Примеры еще прошлым летом, но тогда он решился остаться в «Атлетико». В текущем сезоне игрок провел 30 матчей в чемпионате Испании, забил 13 голов и отдал 7 голевых передач.