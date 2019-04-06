Лунин будет вторым вратарем «Реала» в следующем сезоне

Испанские СМИ сообщили, что вратарский вопрос в «Реале» практически решен.
Со следующего сезона основным голкипером команды станет Тибо Куртуа, а Андрей Лунин вернется из аренды в «Леганесе» и станет дублером бельгийского стража ворот.
Испанские СМИ сообщили, что вратарский вопрос в «Реале» практически решен.
Со следующего сезона основным голкипером команды станет Тибо Куртуа, а Андрей Лунин вернется из аренды в «Леганесе» и станет дублером бельгийского стража ворот.
А ещё сильно моложе Наваса. С норм защитой будет в полном порядке. На выходах великолепен, дальние удары без проблем берет. А когда оборона позволяет с метра фигачить по 7метровым воротам - вратарь не спасет
А ещё сильно моложе Наваса. С норм защитой будет в полном порядке. На выходах великолепен, дальние удары без проблем берет. А когда оборона позволяет с метра фигачить по 7метровым воротам - вратарь не спасет