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Лунин будет вторым вратарем «Реала» в следующем сезоне

сегодня, 11:51

Испанские СМИ сообщили, что вратарский вопрос в «Реале» практически решен.

Со следующего сезона основным голкипером команды станет Тибо Куртуа, а Андрей Лунин вернется из аренды в «Леганесе» и станет дублером бельгийского стража ворот.

Кейлор Навас же клуб покинет.

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Все комментарии
Ozabot
Ozabot
   332 / 927
сегодня в 14:53
А как же Зидан-младший?
S.L.I.P.
S.L.I.P. ответил Ragnar_Lodbrok
   723 / 927
сегодня в 13:50
Странный вопрос. Потому что топовый вратарь, полагаю
А ещё сильно моложе Наваса. С норм защитой будет в полном порядке. На выходах великолепен, дальние удары без проблем берет. А когда оборона позволяет с метра фигачить по 7метровым воротам - вратарь не спасет
OLESOCC
OLESOCC
   574 / 927
сегодня в 13:32
Может Лунёв?!.
vastudio
vastudio
   355 / 927
сегодня в 13:12
Я уже подумал, что у носатого дети переехали куда-то
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
   35 / 927
сегодня в 12:54
Интересно, зачем Зидан решил сделать основным Дыртуа?
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