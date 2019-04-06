ГлавнаяНовости

Рыжиков: «Судья был прекрасен»

сегодня, 20:01
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 0Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Голкипер «Крыльев Советов» Сергей Рыжиков прокомментировал поражение от «Краснодара» в рамках 22-го тура чемпионата России.

Был ли пенальти в наши ворота? Я не знаю, мне кажется, что не было. Но судья поставил одиннадцатиметровый. Надо принимать это как данность. Обидно, ноль очков увозим из Краснодара. Но что делать? Надо двигаться дальше.

Мне не показалось, что мы просели. «Краснодар» отдал нам инициативу, были шансы и у нас, и у них. Игра была прекрасной. Стадион прекрасный, погода была прекрасна, болельщики прекрасны, всё было прекрасно. Особенно судья. Так распорядилась судьба.

Я уже в том возрасте, когда не устаю, а просто получаю от футбола удовольствие. Так получилось, что проиграли. Но всё будет хорошо, работаем, задачи ясны.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Газзаев: «ЦСКА победил заслуженно»
Сегодня, 21:05 Комментарии1
Классон: «Не стоит недооценивать „Крылья Советов“»
Сегодня, 20:29 Комментарии1
Газзаев: «Мешкова почти не видно»
Сегодня, 20:29 Комментарии3
Скопинцев: «Нам победа важнее, мы сейчас в чемпионской гонке»
Сегодня, 20:24 Комментарии2
Самедов - о поражении от «Краснодара»: «Должны были выигрывать»
Сегодня, 19:45 Комментарии6
Мусаев: «У „Краснодара“ многое сегодня не получалось»
Сегодня, 19:05 Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Zenit_84
Zenit_84
   104 / 948
сегодня в 20:16
WAR нужен
ermak6848
ermak6848
   157 / 948
сегодня в 20:15
Жалко что уступили быкам на ровном месте ...
25процентный клоун
25процентный клоун
   7 / 948
сегодня в 20:05
Сергей,ты пойми,что весь футбол сегодня на тотализаторах ,просто прими резаулт
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100