Рыжиков: «Судья был прекрасен»

Голкипер «Крыльев Советов» Сергей Рыжиков прокомментировал поражение от «Краснодара» в рамках 22-го тура чемпионата России.

Был ли пенальти в наши ворота? Я не знаю, мне кажется, что не было. Но судья поставил одиннадцатиметровый. Надо принимать это как данность. Обидно, ноль очков увозим из Краснодара. Но что делать? Надо двигаться дальше.

Мне не показалось, что мы просели. «Краснодар» отдал нам инициативу, были шансы и у нас, и у них. Игра была прекрасной. Стадион прекрасный, погода была прекрасна, болельщики прекрасны, всё было прекрасно. Особенно судья. Так распорядилась судьба.

Я уже в том возрасте, когда не устаю, а просто получаю от футбола удовольствие. Так получилось, что проиграли. Но всё будет хорошо, работаем, задачи ясны.