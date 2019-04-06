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Мусаев: «У „Краснодара“ многое сегодня не получалось»

сегодня, 19:05
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 0Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал победу над «Крыльями Советов».

Я думаю, зрителям понравилась игра, она держала в напряжении до последних минут, все увидели интересную развязку. У нас игра не очень получалась, не было много моментов, как хотелось бы. Мы были тяжелы физически, где-то, возможно, ошиблись в построении недельного цикла. Но несмотря на эти моменты, удаление, мы смогли проявить характер, достичь победы. Это было очень важно и с точки зрения турнирной таблицы, и для менталитета команды. Мы рады, что закончили игру победой.

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ДАША Д
ДАША Д
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сегодня в 19:33
Зато конец получился супер!
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