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«Ювентус» может установить уникальный рекорд Серии А

сегодня, 12:44

«Ювентус» сегодня может установить уникальный рекорд Серии А. 

Если сегодня «Наполи» проиграет «Дженоа» в матче 31-го тура итальянского чемпионата, то это поражение автоматически сделает «Юве» чемпионом Серии А в сезоне 2018/19. Еще никому до этого момента не удавалось стать чемпионом Италии за семь туров до конца сезона. 

Также «Ювентус» установит абсолютный рекорд, туринцы находятся в шаге от того, чтобы завоевать восьмое Скудетто подряд. 

В нынешнем сезоне «Юве» уже устанавливал рекорды

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Все комментарии
anfield1984
anfield1984
   223 / 980
сегодня в 13:24
Вот тут не ясно, радоваться или нет такому доминированию, такой перекос не всегда положительно сказывется на европейской арене. Одно дело Барса с Хави и Иньестой привозила 3-му месту по итогам > 20 очков, но и в ЛЧ катком шли до полуфиналов, у Ювентуса такого баланса пока не наблюдаю.
kotmyshka
kotmyshka
   227 / 980
сегодня в 13:15
Вряд ли Наполи проиграет...
Sergey Z
Sergey Z
   178 / 980
сегодня в 13:03
Удачи Юве!!!
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
   68 / 980
сегодня в 13:00
до чего же даградировала серия А, ужас. А когда-то была самым конкурентоспособным чемпом.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил juvenale
   22 / 980
сегодня в 12:59
8 скудетто подряд....такое никто,никогда не повторит в топ 5 чемпионатах
Впрочем, это не достижение, нужно честно признаться, что у "Ювентуса" и нет конкурентов в принципе.

"Интер" и "Милан" перешли в руки от коррупционеров и мафиози (кем они на самом деле и являются) Берла и Моратти к китайцам.

"Рому", которая, впрочем, никогда не являлась основным претендентом на чемпионство давно, бросает из жара в холод, перебрала много владельцев, тренеров-физруков, спорных деятелей вроде Мончи и т.п.
piercman
piercman ответил sihafazatron
   17 / 980
сегодня в 12:53
да ладно...псж вполне может
если уж лион 7 раз сумел, то да, псж точно может больше.
Узб@гоеный
Узб@гоеный
   168 / 980
сегодня в 12:50
Туром раньше, туром позже у Юве нет конкурентов в сериАле.
Zenit_84
Zenit_84
   110 / 980
сегодня в 12:49
Удачи
sihafazatron
sihafazatron ответил juvenale
   205 / 980
сегодня в 12:47
8 скудетто подряд....такое никто,никогда не повторит в топ 5 чемпионатах
да ладно...псж вполне может
juvenale
juvenale
   60 / 980
сегодня в 12:46
8 скудетто подряд....такое никто,никогда не повторит в топ 5 чемпионатах
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