«Ювентус» сегодня может установить уникальный рекорд Серии А.
Если сегодня «Наполи» проиграет «Дженоа» в матче 31-го тура итальянского чемпионата, то это поражение автоматически сделает «Юве» чемпионом Серии А в сезоне 2018/19. Еще никому до этого момента не удавалось стать чемпионом Италии за семь туров до конца сезона.
Также «Ювентус» установит абсолютный рекорд, туринцы находятся в шаге от того, чтобы завоевать восьмое Скудетто подряд.
В нынешнем сезоне «Юве» уже устанавливал рекорды.
"Интер" и "Милан" перешли в руки от коррупционеров и мафиози (кем они на самом деле и являются) Берла и Моратти к китайцам.
"Рому", которая, впрочем, никогда не являлась основным претендентом на чемпионство давно, бросает из жара в холод, перебрала много владельцев, тренеров-физруков, спорных деятелей вроде Мончи и т.п.
"Интер" и "Милан" перешли в руки от коррупционеров и мафиози (кем они на самом деле и являются) Берла и Моратти к китайцам.
"Рому", которая, впрочем, никогда не являлась основным претендентом на чемпионство давно, бросает из жара в холод, перебрала много владельцев, тренеров-физруков, спорных деятелей вроде Мончи и т.п.