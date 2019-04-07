«Ювентус» может установить уникальный рекорд Серии А

сегодня, 12:44

«Ювентус» сегодня может установить уникальный рекорд Серии А.

Если сегодня «Наполи» проиграет «Дженоа» в матче 31-го тура итальянского чемпионата, то это поражение автоматически сделает «Юве» чемпионом Серии А в сезоне 2018/19. Еще никому до этого момента не удавалось стать чемпионом Италии за семь туров до конца сезона.

Также «Ювентус» установит абсолютный рекорд, туринцы находятся в шаге от того, чтобы завоевать восьмое Скудетто подряд.

В нынешнем сезоне «Юве» уже устанавливал рекорды.