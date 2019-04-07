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Созин: «Мысленно Ахметов уже где-то на чемпионате Европы»

сегодня, 13:54
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин подвел итоги матча 22-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА (0:2).

Не хочу ставить под сомнение исследования уважаемых профессионалов, которые утверждают, что самый популярный матч чемпионата России – это «Спартак» — «Зенит». Возможно, это так, не спорю. Но исторически сложилось иначе, и именно московское дерби воспринимается как главный матч сезона. По крайней мере, со стороны болельщиков, тренеров, футболистов ЦСКА и «Спартака». 

Мне показалось, что Ахметов изменился после игры в сборной. Не хочу вешать банальные ярлыки про звёздную болезнь. Здесь проблема в другом: создается ощущение, что мысленно Ахметов уже где-то на чемпионате Европы, отбирает мяч у Погба или обыгрывает Модрича. Но рановато об этом думать, потому что нужно ещё многое доказать в клубе. Именно поэтому в его игре стала проявляться нервозность, излишняя эмоциональность. Ведь, забей Мельгарехо в той атаке, которую по сути для соперника начал Ахметов, сейчас в лагерях соперников могли бы быть диаметрально противоположные эмоции. Ильзат – талантливый футболист, который при правильном росте может стать не менее ценным для сборной, чем Головин. Но для этого нужно работать и держать эмоции в узде. 

Нельзя обойти вниманием другого «сборника» — Чалова. Он серьёзно прибавил, по праву является лучшим бомбардиром, хорошо сыграл с «Уфой», но для покорения следующего уровня в профессиональной карьере нужно научиться показывать свои лучшие стороны в таких матчах, как московское дерби. Будем честны: против «Спартака» мы не увидели на поле лучшего бомбардира Чалова. Было бы здорово, если бы тренеры сборной и ЦСКА смогли бы донести до ребят, что приглашение в сборную страны – это аванс, который нужно отрабатывать. 

Жиго? Он входит в топ-5 лучших защитников Премьер-Лиги. Но при условии, что он здоров и находится в оптимальной форме. Однако чего можно ожидать от футболиста, который выходит на поле после длительного перерыва и сразу попадает в такое пекло? Жиго «привёз» первый гол, потом бросил чужого форварда и стал изображать из себя голкипера, а дополнил букет полученной на нервах желтой карточкой. Можно возразить, что Жиго выпускали на поле от безысходности, из-за отсутствия других защитников, но возникает вопрос: как работают селекция и молодёжная команда «Спартака», что у главной команды возникает дефицит кадров на важнейшей игровой позиции?

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Все комментарии
ОлегаТэ
ОлегаТэ
   178 / 981
сегодня в 15:17
Делать какие-то выводы по игре молодого игрока в столь статусном, да и в турнирном плане крайне важном, матче дело неблагодарное. Я лично "звезданутости" в игре Ильзата не заметил. Да, где-то переигрывает (и ранее такое бывало), но это нормально. А как ещё расти? У того же Влашича тоже есть та же проблема. Как направить эту энергию в нужное русло и во благо коллективной игре - это уже задача тренера. И Гончаренко с ней, видимо, справляется. По крайней мере лучше, чем в Рубине с Ахметовым и в Эвертоне с Влашичем.
Что же касается игры Чалова в дерби, то хочется спросить у тех же экспертов - а отчего же вы удивляетесь свободе действий Сигурдссона в штрафной соперника, когда по два игрока опекают "невыразительного" Чалова, "не того" Влашича, кто-то ещё пытается накрыть Марио, да ещё и за тем же Ахметовым надо присматривать.
Плюс ЦСКА всегда был в разнообразии атаки, где ставка не делается на стандартного голеадора, и забить гол может любой участник атакующей группы. И можно в этом убедиться - в нынешнем ЦСКА голом не отметился только Бекао, но и у него всё ещё впереди. ;)
сулейман шлагбаум
сулейман шлагбаум ответил AmIIIeR89
   120 / 981
сегодня в 14:31
Какую-то фигню спорол. Если игра не пошла, то игрок зазвездился и "мысленно где-то там" так что ли? Про приглашение в сборную и аванс, который надо отрабатывать - как "отрабатывают" эти авансы кореша усатого, которого по абсолютно непонятным причинам вызывают в сборную?
А не имеешь ли ты что-то против Вовки Габулова, лучшего кунака нашего уважаемого индюк/барана, а ?
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   123 / 981
сегодня в 14:30
И еще момент. Как господин Созин отрабатывает СВОИ авансы? Чем он полезен для футбола?
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   123 / 981
сегодня в 14:27
Какую-то фигню спорол. Если игра не пошла, то игрок зазвездился и "мысленно где-то там" так что ли? Про приглашение в сборную и аванс, который надо отрабатывать - как "отрабатывают" эти авансы кореша усатого, которого по абсолютно непонятным причинам вызывают в сборную?
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   25 / 981
сегодня в 14:22
Ничего такого не заметил. Вчера он старался как и все, конечно не все получалось - было много борьбы, иногда ошибался - молодой, волновался видимо, первое дерби... Но по самоотдаче к нему не может быть каких-то вопросов - когда его меняли, у него кровь с предплечья шла.
cska plus
cska plus
   9 / 981
сегодня в 14:21
Ничего такого в Ильзате кроме умозаключения созина никто не заметил, дерби всегда нервозная игра а нервничали больше чем другие тарасовские зулусы зе и адриано.
cska plus
cska plus
   9 / 981
сегодня в 14:18
Ерунду спорол как обычно созин, жиго в нашем чемпионате сыграл несколько игр и каким образом от попал в топ 5 лучщих, может по списку федуна, тогда это другая тема, кстати, когда состоялся второй гол, мяч пролете между ног того же жиго.
КАМЮ
КАМЮ
   101 / 981
сегодня в 14:11
По одной игре, тем более такой ответственной, невозможно судить молодого игрока
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