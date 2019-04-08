Де Брюйне: «Меня не интересует новый стадион „Тоттенхэма“»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне оптимистично настроен на первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов против «Тоттенхэма», который пройдет на новой арене «шпор».

Им может помочь новый стадион? Меня это не волнует. Я думаю только о сопернике. Все говорят об этом, как о чем-то особенном. У каждого есть стадион. У всех есть болельщики.

Не думаю, что будет какая-то разница. Возможно, они будут немного более взволнованы, но ведь это просто стадион с болельщиками. Примерно такая же атмосфера была бы на «Уэмбли». Матч будет тяжелым, но я думаю, что все будет в порядке.