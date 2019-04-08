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Де Брюйне: «Меня не интересует новый стадион „Тоттенхэма“»

сегодня, 12:31
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиЗавтра в 22:00 Не начался

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне оптимистично настроен на первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов против «Тоттенхэма», который пройдет на новой арене «шпор».

Им может помочь новый стадион? Меня это не волнует. Я думаю только о сопернике. Все говорят об этом, как о чем-то особенном. У каждого есть стадион. У всех есть болельщики.

Не думаю, что будет какая-то разница. Возможно, они будут немного более взволнованы, но ведь это просто стадион с болельщиками. Примерно такая же атмосфера была бы на «Уэмбли». Матч будет тяжелым, но я думаю, что все будет в порядке.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
   162 / 965
сегодня в 13:06
Тоттенхэм не будет чувствовать себя как дома, скорее всего так
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   9 / 965
сегодня в 12:40
Теперь все будут наблюдать как Кевин выйдя из автобуса начнёт плевать на новую арену Тоттенхема.....
cevin cigan
cevin cigan
   86 / 965
сегодня в 12:40
Опять вырвали из контекста."Им может помочь новый стадион? Мне плевать,меня это не волнует. Я думаю только о сопернике"...Ну и где там рыжий плюёт на новый стадион ТТХ???
marvel777
marvel777
сегодня в 12:35
Тоттэнхэму удачи
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   138 / 965
сегодня в 12:32
Что за идиотские вопросы задают?
Новый стадион что сам забьет в ворота сити???
Сити унизит ТТХ на этом новом стадионе.
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