Федун не смог назвать трансферную стоимость Роши

Президент «Спартака» Леонид Федун вспомнил трансфер бразильца Педро Роши из «Гремио».

Сколько заплатили за Рошу? Смотря, как считать. Помимо компенсации клубу были еще и выплаты самому Роше — подъемные. Была его зарплата. Есть так называемый фулл-прайс, который включает в себя все: подъемные, компенсацию, солидарность, выплаты агентам и зарплату игрока.

Договор с «Крузейро» заключен с правом выкупа, но не обязательного. Надеюсь, мы его продадим. Посмотрим, что будет. Все зависит от самого Роши. Тот же Витиньо не сразу заиграл, но потом пошло… А Педро моложе.