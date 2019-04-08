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Федун не смог назвать трансферную стоимость Роши

сегодня, 13:23

Президент «Спартака» Леонид Федун вспомнил трансфер бразильца Педро Роши из «Гремио».

Сколько заплатили за Рошу? Смотря, как считать. Помимо компенсации клубу были еще и выплаты самому Роше — подъемные. Была его зарплата. Есть так называемый фулл-прайс, который включает в себя все: подъемные, компенсацию, солидарность, выплаты агентам и зарплату игрока.

Договор с «Крузейро» заключен с правом выкупа, но не обязательного. Надеюсь, мы его продадим. Посмотрим, что будет. Все зависит от самого Роши. Тот же Витиньо не сразу заиграл, но потом пошло… А Педро моложе.

По словам бывшего тренера «красно-белых» Массимо Карреры, «Спартак» заплатил за Рошу примерно 16 млн евро.

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Все комментарии
GKN
GKN
   217 / 968
сегодня в 14:42
Федун знает что делает
RIR68
RIR68 ответил LOpp
   287 / 968
сегодня в 14:38
при чем тут Витиньо? Федун вообще уже с головой не дружит.
когда сказать нечего, тупо переводи стрелки.
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2 ответил clop
   87 / 968
сегодня в 14:35
Наверно в свои?😂😂😂😂
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   87 / 968
сегодня в 14:34
За 2-3 отдадут!
clop
clop
   223 / 968
сегодня в 14:30
Посмотрел сейчас в Википедии, сколько голов за спартак забил Педро. За 2 сезона. Сколько бы вы думали? Один! Всего один гол за 16 миллионов евро, КАРЛ !!
п.с. У меня вопрос к спартачам на знание истории своего клуба. В ворота какой команды забил свой единственный гол Педро Роша? :)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   21 / 968
сегодня в 14:29
Пришёл Роша к народным, снял подъёмные, зряплату какую-никакую, застыдился постоянных позоров и свалил в солнечную Бразилию.
Что с него поимел Федун или великая? АПсолютно ничего...
RamonCSKA
RamonCSKA
   102 / 968
сегодня в 14:21
16 лямов за такое уг, даже зенит так деньги не выкидывает
Брулин
Брулин
   40 / 968
сегодня в 14:20
Федун: "Сколько за этого бразильца платить?"
Измайлов: "16 лямов."
Федун: "Сколько, сколько?!!!"
Измайлов: "Так фулл-прайс."
Федун: "Ну, тогда другое дело!"
Байкал-38.
Байкал-38.
   39 / 968
сегодня в 14:19
Короче лоханулись по полной!!! Понятно теперь почему памятник сразу Педре на родине поставили, заслужил!!!
Верг
Верг
   649 / 968
сегодня в 14:15
Тысяч 250 - 500, он в чемпионате бразилии то был неизвестен.
makkie
makkie
   17 / 968
сегодня в 14:12
Развели Федуна, хотя судя по всему не он оплачивал трансфер.
Интересно, дадут ли по шапке распильщикам?
ДАША Д
ДАША Д
   171 / 968
сегодня в 14:09
Подписывал не глядя.
Узб@гоеный
Узб@гоеный
   100 / 968
сегодня в 14:02
Очередной развод.
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 968
сегодня в 14:00
Федун сам не знает как его доят. Гыгыгы
particular
particular
   5 / 968
сегодня в 13:59
За уплаченные монеты и всё перечисленное, вполне, можно было взять готового исполнителя, а не ждать, когда раскроется внутренний мир и сногсшибательный талант Педро..:))
311
311
   57 / 968
сегодня в 13:58
По пьяни развели Федуна на фулл-прайс!)
Олeневод
Олeневод
   80 / 968
сегодня в 13:56
Да когда стаю с пальмы сгоняли и ловили , там затраченные кокосы и бананы и не сосчитать
смещной
смещной
   463 / 968
сегодня в 13:55
Витиньо хотя бы что-то за коней забивал.
А Роша - ноль на массу.
dzvinka
dzvinka
   37 / 968
сегодня в 13:53
"смотря как считать" - ахахаха, вот и спалился балбес - 20 лямов крутанули на парне, полюбасу)))
а вы дальше шарфами махайте и тренеров выбирайте))
LOpp
LOpp
   12 / 968
сегодня в 13:42
при чем тут Витиньо?
Федун вообще уже с головой не дружит.
Fleischjager
Fleischjager ответил Evilhuman
   318 / 968
сегодня в 13:40
Мда, рыба гниёт с головы, пусть в тарасовке так всё и остаётся, а вообще не помешало бы на очищение в пердив
уже пердив не поможет слишком все запущенно, однозначно только радикальное расформирование
Jum13
Jum13
   53 / 968
сегодня в 13:40
    Don trambon
    Don trambon
       183 / 968
    сегодня в 13:39
    Стыдно то как!

    16 млн народных(скорее всего больше раз потлатый не сказал).

    И сравнивать с витьком кощунство) Он был куплен за столько сколько и продали в итоге + очень помог команде.

    А тут только полный балбес выкупит педРошу за те деньги что федун спустил.
    Союзник противников
    Союзник противников
       31 / 968
    сегодня в 13:34
    Это нормально.Он же не бизнесмен,а политработник.Природу не изменишь.
    Egorium
    Egorium
       75 / 968
    сегодня в 13:33
    Пупсики любят считать чужие деньги, а свои транжирят на всяких кривоногих педров.
    Evilhuman
    Evilhuman
       20 / 968
    сегодня в 13:30
    Мда, рыба гниёт с головы, пусть в тарасовке так всё и остаётся, а вообще не помешало бы на очищение в пердив
    cska plus
    cska plus
       6 / 968
    сегодня в 13:27
    А чё федуну считать деньги которые он прикарманивает у бабушек и дедушек через сеть заправок.
    Игорь Солнцев
    Игорь Солнцев
       88 / 968
    сегодня в 13:26
    16 Гремио, 16 брату, деньги то народные.
    drug01
    drug01
       121 / 968
    сегодня в 13:25
    Видно ещё думает....
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       14 / 968
    сегодня в 13:25
    Приятно что человек не скрывпет "подъемные"
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