Федун не смог назвать трансферную стоимость Роши

Президент «Спартака» Леонид Федун вспомнил трансфер бразильца Педро Роши из «Гремио».
Сколько заплатили за Рошу? Смотря, как считать. Помимо компенсации клубу были еще и выплаты самому Роше — подъемные. Была его зарплата. Есть так называемый фулл-прайс, который включает в себя все: подъемные, компенсацию, солидарность, выплаты агентам и зарплату игрока.
Договор с «Крузейро» заключен с правом выкупа, но не обязательного. Надеюсь, мы его продадим. Посмотрим, что будет. Все зависит от самого Роши. Тот же Витиньо не сразу заиграл, но потом пошло… А Педро моложе.
По словам бывшего тренера «красно-белых» Массимо Карреры, «Спартак» заплатил за Рошу примерно 16 млн евро.
п.с. У меня вопрос к спартачам на знание истории своего клуба. В ворота какой команды забил свой единственный гол Педро Роша? :)))
п.с. У меня вопрос к спартачам на знание истории своего клуба. В ворота какой команды забил свой единственный гол Педро Роша? :)))
Что с него поимел Федун или великая? АПсолютно ничего...
Что с него поимел Федун или великая? АПсолютно ничего...
Измайлов: "16 лямов."
Федун: "Сколько, сколько?!!!"
Измайлов: "Так фулл-прайс."
Федун: "Ну, тогда другое дело!"
Измайлов: "16 лямов."
Федун: "Сколько, сколько?!!!"
Измайлов: "Так фулл-прайс."
Федун: "Ну, тогда другое дело!"
Интересно, дадут ли по шапке распильщикам?
Интересно, дадут ли по шапке распильщикам?
А Роша - ноль на массу.
А Роша - ноль на массу.
а вы дальше шарфами махайте и тренеров выбирайте))
а вы дальше шарфами махайте и тренеров выбирайте))
Федун вообще уже с головой не дружит.
Федун вообще уже с головой не дружит.
16 млн народных(скорее всего больше раз потлатый не сказал).
И сравнивать с витьком кощунство) Он был куплен за столько сколько и продали в итоге + очень помог команде.
А тут только полный балбес выкупит педРошу за те деньги что федун спустил.
16 млн народных(скорее всего больше раз потлатый не сказал).
И сравнивать с витьком кощунство) Он был куплен за столько сколько и продали в итоге + очень помог команде.
А тут только полный балбес выкупит педРошу за те деньги что федун спустил.