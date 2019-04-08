Левашов: «Думаем о Лиге Европы»

Голкипер тульского «Арсенала» Михаил Левашов рад, что стал лучшим игроком команды в марте.
Месяц для нас выдался очень успешным. Радует, что мы не пропускаем мячи в чемпионате. Лучше отрезка и не придумаешь.
Конечно, внутри команды ходят разговоры о возможности попадания в Лигу Европы. Почему бы и не замахнуться? Календарь позволяет, нужно только настраиваться на каждый матч и играть его как последний. Сохраним свой ход — и всё будет отлично.
Но впереди Краснодар,Локо,Спартак.....
Вот если с этими соперниками не пропустите - респект .....и домашние стены в помощь...))
Но впереди Краснодар,Локо,Спартак.....
Вот если с этими соперниками не пропустите - респект .....и домашние стены в помощь...))
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Не вы одни сию думку гадаете!!!
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Не вы одни сию думку гадаете!!!