Левашов: «Думаем о Лиге Европы»

Голкипер тульского «Арсенала» Михаил Левашов рад, что стал лучшим игроком команды в марте.

Месяц для нас выдался очень успешным. Радует, что мы не пропускаем мячи в чемпионате. Лучше отрезка и не придумаешь.

Конечно, внутри команды ходят разговоры о возможности попадания в Лигу Европы. Почему бы и не замахнуться? Календарь позволяет, нужно только настраиваться на каждый матч и играть его как последний. Сохраним свой ход — и всё будет отлично.