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Левашов: «Думаем о Лиге Европы»

сегодня, 16:33

Голкипер тульского «Арсенала» Михаил Левашов рад, что стал лучшим игроком команды в марте.

Месяц для нас выдался очень успешным. Радует, что мы не пропускаем мячи в чемпионате. Лучше отрезка и не придумаешь.

Конечно, внутри команды ходят разговоры о возможности попадания в Лигу Европы. Почему бы и не замахнуться? Календарь позволяет, нужно только настраиваться на каждый матч и играть его как последний. Сохраним свой ход — и всё будет отлично.

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Все комментарии
Abverin
Abverin
   111 / 967
сегодня в 17:50
Филиал не может впереди хозяина позориться.
kotmyshka
kotmyshka
   190 / 967
сегодня в 17:41
Успехов!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   9 / 967
сегодня в 17:21
5 игр без пропущенных голов конечно впечатляют......
Но впереди Краснодар,Локо,Спартак.....
Вот если с этими соперниками не пропустите - респект .....и домашние стены в помощь...))
Vik_ont25
Vik_ont25
   516 / 967
сегодня в 17:19
Типа "Спартак" подвинься?
EAGuar As
EAGuar As
   38 / 967
сегодня в 17:18
Удачи Арсеналу .
STVA 1
STVA 1
   144 / 967
сегодня в 17:06
Через Кубок только .Через РПЛ тяжело.
Байкал-38.
Байкал-38.
   39 / 967
сегодня в 17:01
Как ни крути надежда только на кубок. Причём если не выиграют, то надо занимать 6 место и что бы кубок Локо взял.
ДСА
ДСА
   174 / 967
сегодня в 16:44
Пока рано, Уфа вон до сих пор отойти не может.
Leha-ha50
Leha-ha50
   18 / 967
сегодня в 16:41
Левашов: «Думаем о Лиге Европы»
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Не вы одни сию думку гадаете!!!
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