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Динияр Билялетдинов назвал лучших центральных защитников в РПЛ

сегодня, 12:00

Бывший игрок сборной России Динияр Билялетдинов высоко оценил игру центральных защитников «Зенита» и «Локомотива».

Считаю, что пара Чорлуки и Кверквелии одна из сильнейших центральных связок РПЛ. От Соломона мало кто может убежать в нашей лиге. Хотя и Иванович с Ракицким очень быстро сыгрались - виден класс.

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Все комментарии
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 965
сегодня в 12:58
Своих бывших как не выделить. Гыгыгы
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   9 / 965
сегодня в 12:14
Про Ивановича и Ракицкого рано говорить.....они месяц как играют......
Кверквелия и Чорлука - спорно.....особенно кто видел последние игры......
Да и Локо на 5-м месте по пропущенным.....центр защиты - явный не "цемент".....
STVA 1
STVA 1
   142 / 965
сегодня в 12:13
Человек , сам не отличавшийся игрой в обороне , называет лучших по его мнению защитников .
Footbolista
Footbolista
   10 / 965
сегодня в 12:10
А хде воспитанники российских клубов?)...одни иностранцы...хде молодые кони?)...
kotmyshka
kotmyshka
   192 / 965
сегодня в 12:09
Возможно...
Denkuz
Denkuz
   54 / 965
сегодня в 12:07
Видно присутствие тарасовского воспитания.
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