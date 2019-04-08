Динияр Билялетдинов назвал лучших центральных защитников в РПЛ

Бывший игрок сборной России Динияр Билялетдинов высоко оценил игру центральных защитников «Зенита» и «Локомотива».

Считаю, что пара Чорлуки и Кверквелии одна из сильнейших центральных связок РПЛ . От Соломона мало кто может убежать в нашей лиге. Хотя и Иванович с Ракицким очень быстро сыгрались - виден класс.