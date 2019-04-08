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Спиридон: «Ракицкому от природы дан мощный удар»

сегодня, 15:01

Бывший тренер «Шахтёра» Александр Спиридон спокойно относится к том, что защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий забивает в РПЛ со штрафных ударов.

Срна был очень классным исполнителем стандартов. Когда Дарио был в порядке, только Пирло и Жуниньо Пернамбукано могли сравниться с ним в этом компоненте. У Срны была своя «территория» — всё, что ближе 25 метров от ворот. То, что дальше, отдавалось Ракицкому. Ярославу от природы дан мощный удар, но он постоянно совершенствовал его после тренировок, устраивал игры с партнёрами. Меня его голы совершенно не удивляют – это козырь Ракицкого. Гильерме наверняка изучал его манеру исполнения, и тем не менее удар оказался неберущимся. 

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Все комментарии
Zenit_84
Zenit_84
   93 / 967
сегодня в 15:58
Удачи Александру
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил parallels
   18 / 967
сегодня в 15:49
там явно не в шевченко дело, а выше.
Так это понятно. Но он то свое мнение не озвучил. Мог бы честно сказать, что это не его решение, но Дрюша просто очконул и причем сильно!!!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   243 / 967
сегодня в 15:47
Если брать по игровым качествам, а не что касаемо точных пасов и ударов со штрафных - футболист среднего уровня. Чтобы парировать такие удары, голкиперам надо ставить в стенку не пять игроков, а двух - трех, что позволит любому голкиперу, а не только Гильерме, занимать место не в дальнем углу ворот, а ближе к их середине. Такое положение голкипера позволит последнему спокойно парировать удар.
Санкт-Ватутинки
Санкт-Ватутинки
   56 / 967
сегодня в 15:25
Так надо было боевыми искусствами заниматься тогда, футбол то явно не его! Гыгыгы!
parallels
parallels ответил Leha-ha50
   3 / 967
сегодня в 15:08
Андрюха Шевченко наверняка сейчас локти кусает!!! Но коли труслив, то пусть по телеку смотрит на шедевральные удары Ракитского!
там явно не в шевченко дело, а выше.
Leha-ha50
Leha-ha50
   18 / 967
сегодня в 15:05
Андрюха Шевченко наверняка сейчас локти кусает!!! Но коли труслив, то пусть по телеку смотрит на шедевральные удары Ракитского!
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