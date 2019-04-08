Спиридон: «Ракицкому от природы дан мощный удар»

Бывший тренер «Шахтёра» Александр Спиридон спокойно относится к том, что защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий забивает в РПЛ со штрафных ударов.

Срна был очень классным исполнителем стандартов. Когда Дарио был в порядке, только Пирло и Жуниньо Пернамбукано могли сравниться с ним в этом компоненте. У Срны была своя «территория» — всё, что ближе 25 метров от ворот. То, что дальше, отдавалось Ракицкому. Ярославу от природы дан мощный удар, но он постоянно совершенствовал его после тренировок, устраивал игры с партнёрами. Меня его голы совершенно не удивляют – это козырь Ракицкого. Гильерме наверняка изучал его манеру исполнения, и тем не менее удар оказался неберущимся.