Орлов назвал причину неудачной игры «Спартака»

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился впечатлениями после игры «Спартака» и ЦСКА в рамках 22-го тура РПЛ .

Шансы «Спартака» на попадание в зону Лиги чемпионов после поражения от ЦСКА ? Всё зависит от «красно-белых». Если Мельгарехо и Зе Луиш будут такие моменты не использовать… «Спартак» в первом тайме был сильнее ЦСКА , но подвела реализация ее игроков. Мельгарехо и Зе Луиш выходят один на один с вратарем и не могут забить, причем тут Кононов?

Тренер дает установку, и команда выходит на игру, но если моменты были и футболисты не использовали их, значит, в первом тайме все было правильно выстроено с точки зрения построения игры. От игроков многое зависит, тактика была верна, но если не хватает исполнительского мастерства, что тут поделать?