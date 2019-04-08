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Орлов назвал причину неудачной игры «Спартака»

сегодня, 14:35
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился впечатлениями после игры «Спартака» и ЦСКА в рамках 22-го тура РПЛ.

Шансы «Спартака» на попадание в зону Лиги чемпионов после поражения от ЦСКА? Всё зависит от «красно-белых». Если Мельгарехо и Зе Луиш будут такие моменты не использовать… «Спартак» в первом тайме был сильнее ЦСКА, но подвела реализация ее игроков. Мельгарехо и Зе Луиш выходят один на один с вратарем и не могут забить, причем тут Кононов?

Тренер дает установку, и команда выходит на игру, но если моменты были и футболисты не использовали их, значит, в первом тайме все было правильно выстроено с точки зрения построения игры. От игроков многое зависит, тактика была верна, но если не хватает исполнительского мастерства, что тут поделать?

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Все комментарии
112910415
112910415
   89 / 968
сегодня в 14:46
это так
25процентный клоун
25процентный клоун
   14 / 968
сегодня в 14:43
Все так ,оба "хороши"
STVA 1
STVA 1
   143 / 968
сегодня в 14:42
В принципе правильно сказал.
1 команда
1 команда
   51 / 968
сегодня в 14:40
Просто для свиней еще не настало юбилейное время.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   44 / 968
сегодня в 14:40
    Abverin
    Abverin
       132 / 968
    сегодня в 14:38
    Орлов никак за физрука тарасовского впрягся?
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