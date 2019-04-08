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Ван Дейк: «Ждем, что с „Порту“ будет тяжелый матч»

сегодня, 18:28
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль-:-Логотип футбольный клуб ПортуПортуЗавтра в 22:00 Не начался

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал предстоящий матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «Порту».

Мы должны быть готовы к битве. Надо постараться отстоять свои ворота на замке и что-то забить. Если забить не получится, надо будет делать это в Португалии. «Порту» - очень хорошая команда, они заслужили свое место в четвертьфинале. У них отличный подбор игроков, они здорово прессингуют и организованно обороняются. Нам следует ждать тяжелого матча.

Мы знаем, как все работает. Ты можешь разгромить соперника со счетом 3:0, а через неделю ему же уступить. Мы должны быть готовы ко всему. Надо показать то, что мы демонстрируем на протяжении всего сезона. Следует сыграть качественно, хорошо отзащищаться и по возможности пройти дальше.

Арбитром на данный поединок назначен испанец Матеу Лаос

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