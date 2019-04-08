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Семак: «У „Зенита“ сейчас нет никакого отрыва»

сегодня, 19:53

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил расстановку сил в чемпионской гонке РПЛ.

На данный момент у нас нет никакого отрыва. Это нельзя называть отрывом. Играть еще восемь встреч, еще ничего не ясно. Сложно выделить кого-то из первой пятерки чемпионата. Каждая команда выдавала хорошие отрезки. «Локомотив» набирал очки в тяжелые моменты, дожимали своих оппонентов. «Краснодар» тоже был хорош на определенном этапе. Каждая команда представляет опасность для «Зенита».

 «Зенит» после 22 туров лидирует в РПЛ, опережая «Краснодар», идущий на втором месте, на 4 очка.

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Все комментарии
Некит_Зенит
Некит_Зенит
   331 / 961
сегодня в 20:57
    oncha
    oncha
       87 / 961
    сегодня в 20:40
    Удачи Зениту!
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       20 / 961
    сегодня в 20:23
    8 ИГР ВПЕРЕДИ. Как у нас, так и у соперников. И ошибиться может любой из соперников...
    Литейный 4
    Литейный 4
       1 / 961
    сегодня в 20:03
    Правильные мысли. Каждый матч надо начинать с чистого листа без оглядки на турнирную таблицу. Гыгыгы
    shu
    shu
       494 / 961
    сегодня в 19:54
    Тем интереснее будет концовка. Удачи
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