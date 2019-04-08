Семак: «У „Зенита“ сейчас нет никакого отрыва»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил расстановку сил в чемпионской гонке РПЛ .

На данный момент у нас нет никакого отрыва. Это нельзя называть отрывом. Играть еще восемь встреч, еще ничего не ясно. Сложно выделить кого-то из первой пятерки чемпионата. Каждая команда выдавала хорошие отрезки. «Локомотив» набирал очки в тяжелые моменты, дожимали своих оппонентов. «Краснодар» тоже был хорош на определенном этапе. Каждая команда представляет опасность для «Зенита».