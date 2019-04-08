Моуриньо: «„Барселона“ отнесется к МЮ со всем уважением»

Португальский специалист Жозе Моуриньо поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» - «Барселона».

МЮ в этом сезоне обыгрывал «Ювентус» и ПСЖ , почему бы ему не сделать то же самое с «Барселоной»? Но испанцы знают об этом и отнесутся к «Манчестер Юнайтед» и «Олд Траффорд» со всем уважением. Месси наверняка захочет оставить свой след на поле этого мистического стадиона.