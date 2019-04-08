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Моуриньо: «„Барселона“ отнесется к МЮ со всем уважением»

сегодня, 18:42
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед-:-Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона10.04.2019 в 22:00 Не начался

Португальский специалист Жозе Моуриньо поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» - «Барселона».

МЮ в этом сезоне обыгрывал «Ювентус» и ПСЖ, почему бы ему не сделать то же самое с «Барселоной»? Но испанцы знают об этом и отнесутся к «Манчестер Юнайтед» и «Олд Траффорд» со всем уважением. Месси наверняка захочет оставить свой след на поле этого мистического стадиона.

Также «Особенный» отметил, что команды в последних матчах испытывали проблемы с не самыми сильными соперниками.

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Все комментарии
Denkuz
Denkuz
   51 / 964
сегодня в 19:27
Размечтался.
ДАША Д
ДАША Д
   174 / 964
сегодня в 19:20
Размажут под ноль.
dzvinka
dzvinka
   35 / 964
сегодня в 19:15
месси наверняка вдоволь наследит в районе центрального круга, а тепловая карта будет совпадать с судейской)))
Байкал-38.
Байкал-38.
   39 / 964
сегодня в 18:51
Барса не ПСЖ!
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