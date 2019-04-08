Семак хочет, чтобы «Зенит» продлил контракт с Кокориным

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак выразил надежду, что клуб продлит контракт с Александром Кокориным.

Контракт Кокорина с «Зенитом» истекает предстоящим летом. На данный момент футболист находится в СИЗО по обвинению в избиении федерального чиновника Дениса Пака.

Я уже говорил позицию. У меня не укладывается в голове: тот проступок, который они совершили, несоизмерим наказанию. Это очень большой перебор. Кокорин много занимается благотворительностью, никакой опасности для общества он не несет. Сейчас у него заканчивается контракт. Решать руководству, но я бы хотел, чтобы он остался в «Зените».