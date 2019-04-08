Семак хочет, чтобы «Зенит» продлил контракт с Кокориным

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак выразил надежду, что клуб продлит контракт с Александром Кокориным.
Контракт Кокорина с «Зенитом» истекает предстоящим летом. На данный момент футболист находится в СИЗО по обвинению в избиении федерального чиновника Дениса Пака.
Я уже говорил позицию. У меня не укладывается в голове: тот проступок, который они совершили, несоизмерим наказанию. Это очень большой перебор. Кокорин много занимается благотворительностью, никакой опасности для общества он не несет. Сейчас у него заканчивается контракт. Решать руководству, но я бы хотел, чтобы он остался в «Зените».
Тренер будет вынужден оглашать только официальную линию и свои пожелания...
Тренер будет вынужден оглашать только официальную линию и свои пожелания...
Только лично я не понимаю за какие заслуги ему такая поддержка,ведь кроме всего перечисленного он еще и клуб подставил.
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Как тут не удостовериться, что Зенит- политический проект и ничего общего с футболом не имеет.
Только лично я не понимаю за какие заслуги ему такая поддержка,ведь кроме всего перечисленного он еще и клуб подставил.
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Как тут не удостовериться, что Зенит- политический проект и ничего общего с футболом не имеет.
А какой вывод сделают дети из того что Васильеву нельзя сажать ! Ее только пожурить можно! Ту которая обворовала страну! А Кокорин очень опасен! Он всего лишь такому же Васильевой стулом задел по плечу!
А какой вывод сделают дети из того что Васильеву нельзя сажать ! Ее только пожурить можно! Ту которая обворовала страну! А Кокорин очень опасен! Он всего лишь такому же Васильевой стулом задел по плечу!
С другой стороны они(бомжи) же гордые, народных денег не жалко.
С другой стороны они(бомжи) же гордые, народных денег не жалко.