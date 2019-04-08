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Семак хочет, чтобы «Зенит» продлил контракт с Кокориным

сегодня, 19:40

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак выразил надежду, что клуб продлит контракт с Александром Кокориным.

Контракт Кокорина с «Зенитом» истекает предстоящим летом. На данный момент футболист находится в СИЗО по обвинению в избиении федерального чиновника Дениса Пака.

Я уже говорил позицию. У меня не укладывается в голове: тот проступок, который они совершили, несоизмерим наказанию. Это очень большой перебор. Кокорин много занимается благотворительностью, никакой опасности для общества он не несет. Сейчас у него заканчивается контракт. Решать руководству, но я бы хотел, чтобы он остался в «Зените».

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Все комментарии
МапС
МапС
   170 / 961
сегодня в 20:55
Не удивлюсь, если Кокорин попадёт на зону, то его в заявку лазурных будут включать.
parallels
parallels ответил Miaf
   4 / 961
сегодня в 20:54
Походу кокорин половину отдает Семаку, иначе я не понимаю, зачем бы с уголовником, который не играет в футбол продлевать контракт. С другой стороны они(бомжи) же гордые, народных денег не жалко.
про стрельцова тоже такой бред напишешь?
spartach091
spartach091
   231 / 961
сегодня в 20:54
Зеки новые герои зенгита
Морозовский
Морозовский ответил Игорь Солнцев
   22 / 961
сегодня в 20:50
Что так взволновало свиней? Накупили пэдр и жиг, с ними и возитесь.
Так успокой Никоолку! Он тут самый взволнованный из саиней!
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   81 / 961
сегодня в 20:43
Что так взволновало свиней? Накупили пэдр и жиг, с ними и возитесь.
Nikola45
Nikola45
   39 / 961
сегодня в 20:42
Тарасенок бей Тарасенка! Вот это по Тарасовски! )) А у нас в Питере не принято топить того кто и так тонет!
Nikola45
Nikola45
   39 / 961
сегодня в 20:41
Народные Деньги Лукоил у Народа крадет )) Бензин в 10 раз подорожал, так мало этого они еще и .... его разбавляют! Вот оно Тарасовское воспитание )) А еще нахлобучит своего же Тарасовского! Вот так воспитывают Тарасят ))
Nikola45
Nikola45 ответил particular
   39 / 961
сегодня в 20:38
Вопрос уже, скорее, не столько спортивный, сколько политический... Тренер будет вынужден оглашать только официальную линию и свои пожелания...
Все просто Москва топит Питер пытается поддержать человека и не дать утонуть!
Морозовский
Морозовский
   22 / 961
сегодня в 20:37
Серёжа, сложись с Николкой и остальными, поддерживающими бакланами - платите ему и нет вопросов! Хватит мажоров народными деньгами кормить! Вы там, 45-е, совсем совесть потеряли!
Nikola45
Nikola45
   39 / 961
сегодня в 20:37
Как же сейчас стыдно за Тарасят и таких же как Тарасята по воспитанию ))
particular
particular
   5 / 961
сегодня в 20:36
Вопрос уже, скорее, не столько спортивный, сколько политический...
Тренер будет вынужден оглашать только официальную линию и свои пожелания...
Nikola45
Nikola45
   39 / 961
сегодня в 20:32
Еще один клоун ой клон 123 )) Тарасятник плодит на одни сутки )) Самим стыдно после того как их кони отодрали лицо показать так клонов плодят ))
dbr123
dbr123
   788 / 961
сегодня в 20:23
Семак ты что обкурился ? какой контракт с человеком под следствием ? вот выйдет и если сможет играть на уровне тогда и заключайте...превратили команду в богадельню..это что частная лавочка ? деньги то бюджетные...добреньким быть хорошо за чужой то счёт..
STVA 1
STVA 1
   130 / 961
сегодня в 20:21
Все неоднозначно...
Sergey Z
Sergey Z
   120 / 961
сегодня в 20:19
Есть кому оплачивать баланду!!! Пусть сидят!!! А оправдывать его, Семаку не стоит!
ДСА
ДСА
   178 / 961
сегодня в 20:11
Процент с контракта имеет?
Miaf
Miaf ответил Ваня лучший
   96 / 961
сегодня в 20:08
Готов поспорить. "Кокорин не несет никакой общественной опасности" Очень странно это слышать от человека, у которого 5 детей. А какой вывод сделают ребятишки из "Смены" или школы Зенита, которые увидят рожу Кокорина, улыбающегося до ушей? Правильно они поймут, что некоторым можно больше чем другим, т.к. они умеют немного играть в футбол. Кокорин, как и все футболисты публичный человек, значит с него можно и нужно брать пример. Рубанул кого то по голове,ничего страшного, контракт все равно продлят. Был бы он слесарем, не было бы вопросов. Но кому многое дано, с того и спрашивать нужно много, особенно с людей публичных . В тюрьме пусть отсидит столько, сколько суд даст, а футбол только на любительском уровне.
Мало того , он не играет, а получает солидные деньги, его даже на лигу Европы заявили( за которую естественно тоже что то платится) , в которой он не участвовал( своего рода поддержка).
Только лично я не понимаю за какие заслуги ему такая поддержка,ведь кроме всего перечисленного он еще и клуб подставил.
___________________________________________

Как тут не удостовериться, что Зенит- политический проект и ничего общего с футболом не имеет.
EAGuar As
EAGuar As
   38 / 961
сегодня в 20:00
Смысла нет
Nikola45
Nikola45
   39 / 961
сегодня в 19:57
Еще больше уважать стал Семака! Раздули из мухи слона! Те которые против Кокорина только по одной причине, боятся что он будет за Зенит их командам голы регулярно класть!
Nikola45
Nikola45
   39 / 961
сегодня в 19:55
Готов поспорить. "Кокорин не несет никакой общественной опасности" Очень странно это слышать от человека, у которого 5 детей. А какой вывод сделают ребятишки из "Смены" или школы Зенита, которые увидят рожу Кокорина, улыбающегося до ушей?

А какой вывод сделают дети из того что Васильеву нельзя сажать ! Ее только пожурить можно! Ту которая обворовала страну! А Кокорин очень опасен! Он всего лишь такому же Васильевой стулом задел по плечу!
Footbolista
Footbolista
   11 / 961
сегодня в 19:52
Сначала динамо с ним продлит контракт лет на пять...
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Miaf
   19 / 961
сегодня в 19:51
Походу кокорин половину отдает Семаку, иначе я не понимаю, зачем бы с уголовником, который не играет в футбол продлевать контракт. С другой стороны они(бомжи) же гордые, народных денег не жалко.
Готов поспорить. "Кокорин не несет никакой общественной опасности" Очень странно это слышать от человека, у которого 5 детей. А какой вывод сделают ребятишки из "Смены" или школы Зенита, которые увидят рожу Кокорина, улыбающегося до ушей? Правильно они поймут, что некоторым можно больше чем другим, т.к. они умеют немного играть в футбол. Кокорин, как и все футболисты публичный человек, значит с него можно и нужно брать пример. Рубанул кого то по голове,ничего страшного, контракт все равно продлят. Был бы он слесарем, не было бы вопросов. Но кому многое дано, с того и спрашивать нужно много, особенно с людей публичных . В тюрьме пусть отсидит столько, сколько суд даст, а футбол только на любительском уровне.
mihaluch
mihaluch
   63 / 961
сегодня в 19:50
А не лучше ли у Краснодара Мамаева по дешёвке купить. Мамаев работает поддерживает форму даже в тюрьме, Кокорин скис, только набирает лишний вес.
Igo0rek
Igo0rek ответил Литейный 4
   72 / 961
сегодня в 19:49
Ну да платить игроку, который не играет по собственной дурости, который постоянно всплывает в различных скандалах, который портит репутацию клубу, это оказывается называется - «своих не бросаем»...
shu
shu
   494 / 961
сегодня в 19:44
Скорее всего работа на публику, на повышение авторитета внутри команды. Слишком много всего не в пользу продления.
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 961
сегодня в 19:43
Правильное решение. Не стоит добивать парня. Мы не спартачи, своих не бросаем и ссаными тряпками не гоним.
Kresi frok
Kresi frok
   343 / 961
сегодня в 19:42
В шахту это чучело!
Miaf
Miaf
   96 / 961
сегодня в 19:42
Походу кокорин половину отдает Семаку, иначе я не понимаю, зачем бы с уголовником, который не играет в футбол продлевать контракт.

С другой стороны они(бомжи) же гордые, народных денег не жалко.
Пусик тарасовский
Пусик тарасовский
   748 / 961
сегодня в 19:42
Достойное решение.
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