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Почеттино: «Постараемся сыграть агрессивно и победить „Ман Сити“»

сегодня, 18:11
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиЗавтра в 22:00 Не начался

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», который состоится завтра.

Мы [с Гвардиолой] встречались в Испании и провели друг против друга множество матчей. Играть с «Барселоной» всегда было трудно. Завтра мы постараемся сыграть агрессивно и победить. Мы будем играть в четвертьфинале, а не в товарищеском матче. Топ-клубы и игроки любят такие матчи. Мы должны справиться со всем, что предложит нам «Сити». Это будет матч 11 на 11, и я надеюсь, мы добьемся в нем победы.

Рассудит команды арбитр Бьорн Кёйперс.

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