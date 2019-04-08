Почеттино: «Постараемся сыграть агрессивно и победить „Ман Сити“»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», который состоится завтра.

Мы [с Гвардиолой] встречались в Испании и провели друг против друга множество матчей. Играть с «Барселоной» всегда было трудно. Завтра мы постараемся сыграть агрессивно и победить. Мы будем играть в четвертьфинале, а не в товарищеском матче. Топ-клубы и игроки любят такие матчи. Мы должны справиться со всем, что предложит нам «Сити». Это будет матч 11 на 11, и я надеюсь, мы добьемся в нем победы.