Колобков: «Я очень осторожно подхожу ко всем нововведениям в футболе»

Министр спорта РФ Павел Колобков призвал аккуратнее относиться к нововведениям в российском футболе. Напомним, в полуфинальных матчах Кубка России была впервые использована система видеоассистента арбитра ( VAR ).

Я не такой большой специалист по нововведениям в футболе, это должны оценивать профессионалы - футболисты, тренеры. Появление таких нововведений может серьезно повлиять на темп игры, результаты матчей, тактику, судейство. Поэтому я очень осторожно подхожу ко всем нововведениям. Всё-таки футболу больше сотни лет, поэтому к этому нужно подходить аккуратно, взвешивать все за и против.