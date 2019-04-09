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Колобков: «Я очень осторожно подхожу ко всем нововведениям в футболе»

вчера, 23:42

Министр спорта РФ Павел Колобков призвал аккуратнее относиться к нововведениям в российском футболе. Напомним, в полуфинальных матчах Кубка России была впервые использована система видеоассистента арбитра (VAR).

Я не такой большой специалист по нововведениям в футболе, это должны оценивать профессионалы - футболисты, тренеры. Появление таких нововведений может серьезно повлиять на темп игры, результаты матчей, тактику, судейство. Поэтому я очень осторожно подхожу ко всем нововведениям. Всё-таки футболу больше сотни лет, поэтому к этому нужно подходить аккуратно, взвешивать все за и против.

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Все комментарии
beefs
beefs
   137 / 948
вчера в 23:58
Весь мир вводит ВАР, а мы сомневаемся, и почему же?
drug01
drug01
   120 / 948
вчера в 23:52
Спешить не надо!
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