Наумов: «Не вспомню хотя бы один сезон без скандала в „Спартаке“»

сегодня, 08:40

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал события в «Спартаке», который в последнем туре РПЛ проиграл ЦСКА (0:2).

- «Спартак» - российская «Санта-Барбара». Постоянные интриги, скандалы с болельщиками, странные решения руководителей не позволяют создать коллектив единомышленников?

- Это злой рок «красно-белых». «Спартак» всегда считался «народной командой», всегда был под микроскопом у общественности. После ухода Романцева я уже не вспомню, чтобы они провели хотя бы один сезон без скандала. Постоянные неурядицы. С этим надо жить. Здесь важна тренерская позиция. Как ежик, иголочки распустить и внутрь никого не запускать. Это семья. Ни один мудрый тренер не станет винить игроков, что уже у Олега Георгиевича проскальзывает. Если Кононов «поплывет» под таким давлением в этом котле, то съедят и тренера, и «Спартак» опять посыпется.

В этом отношении пример нужно брать с Семина. У Фернандеша идут какие-то «непонятки» с клубом, с контрактом, а Палыч ставит его на игру. Если футболист проходит в состав - он играет. Так же было, когда Алексей Миранчук пытался уйти в «Рубин». Семин мудро себя повел.