ГлавнаяНовости

Наумов: «Не вспомню хотя бы один сезон без скандала в „Спартаке“»

сегодня, 08:40

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал события в «Спартаке», который в последнем туре РПЛ проиграл ЦСКА (0:2).

- «Спартак» - российская «Санта-Барбара». Постоянные интриги, скандалы с болельщиками, странные решения руководителей не позволяют создать коллектив единомышленников?

- Это злой рок «красно-белых». «Спартак» всегда считался «народной командой», всегда был под микроскопом у общественности. После ухода Романцева я уже не вспомню, чтобы они провели хотя бы один сезон без скандала. Постоянные неурядицы. С этим надо жить. Здесь важна тренерская позиция. Как ежик, иголочки распустить и внутрь никого не запускать. Это семья. Ни один мудрый тренер не станет винить игроков, что уже у Олега Георгиевича проскальзывает. Если Кононов «поплывет» под таким давлением в этом котле, то съедят и тренера, и «Спартак» опять посыпется.

В этом отношении пример нужно брать с Семина. У Фернандеша идут какие-то «непонятки» с клубом, с контрактом, а Палыч ставит его на игру. Если футболист проходит в состав - он играет. Так же было, когда Алексей Миранчук пытался уйти в «Рубин». Семин мудро себя повел. 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Агент: «В футбольном плане Украина убегает от нас семимильными шагами»
Сегодня, 09:59 Комментарии4
Вратарь «Ротора»: «Есть шанс зацепиться за „стыки“»
Сегодня, 09:50 Комментарии1
Веденеев: «В таком составе у „Спартака“ никаких перспектив»
Сегодня, 09:20 Комментарии16
Селюк: «В „Зените“ много лишних пассажиров»
Сегодня, 08:29 Комментарии12
Колобков: «Я очень осторожно подхожу ко всем нововведениям в футболе»
Вчера, 23:42 Комментарии4
Ловчев - о Кокорине и Мамаеве: «Над другими бы так не издевались»
Вчера, 23:23 Комментарии15
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
cska1948
cska1948 ответил LOpp
   66 / 956
сегодня в 09:43
Пока Федун хозяин так и будет продолжаться.
"Любите "Спартак" в себе, а не себя в "Спартаке" - эти знаменитые слова Старостин сказал задолго до появления Федуна в СпаМе. И родились эти слова не на пустом месте. Уже во времена Старостина в СпаМе были люди, которые приходили в клуб для самолюбования.
Leha-ha50
Leha-ha50
   16 / 956
сегодня в 09:41
Здоровья Федуну !!! Надеемся он еще порулит на радость всей стране!!!
makkie
makkie
   23 / 956
сегодня в 09:41
Значит Федуну и его окружению это выгодно.
time out
time out
   75 / 956
сегодня в 09:41
Вот такие, всякие сующие нос не в свое дело и раздувают из мухи слона и находят скандалы даже там где их нет. Один гавкнул и потянуло бомжеконской тухлятиной на ветке.
mihaluch
mihaluch
   79 / 956
сегодня в 09:35
Спартак был народной командой потому что был, да и наверное сейчас есть, самой пьющей командой в мире.Всеми уважаемый спартаковец Рейнгольд входил в двадцатку самых крутых футболистов пьяниц СССР.Только вмешательство Игоря Нето помогло ему остаться в футболе, но уже не в Спартаке, а в Ярославском Шиннике.
Байкал-38.
Байкал-38. ответил LOpp
   38 / 956
сегодня в 09:34
Пока Федун хозяин так и будет продолжаться.
Спасибо Федуну, за то, что он у вас есть!
LOpp
LOpp
   13 / 956
сегодня в 09:30
Пока Федун хозяин так и будет продолжаться.
1 команда
1 команда
   46 / 956
сегодня в 09:02
Хоть бы страну пожалели, которая от стыда за них сгорает.
GKN
GKN
   208 / 956
сегодня в 09:01
Но мы всё равно будем любить эту команду и болеть за неё!
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев ответил Литейный 4
   62 / 956
сегодня в 09:00
Грызутся как пауки в банке. Нам нравится этот цирк. Гыгыгы
Пауки в банке давно решили не жить так, как живут спартачи.
Abverin
Abverin
   53 / 956
сегодня в 08:58
Ни победить честно не могут, ни жить как люди.
cska plus
cska plus
   5 / 956
сегодня в 08:58
Это общество скандалистов и юмористов.
Leha-ha50
Leha-ha50
   16 / 956
сегодня в 08:57
Надоел футбол, хочешь острых ощущений??? Переходи в Спартак и мечты сбудутся!!!
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 956
сегодня в 08:41
Грызутся как пауки в банке. Нам нравится этот цирк. Гыгыгы
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   2 / 956
сегодня в 08:41
Пищевик - рассадник коррупции и скандалов!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100