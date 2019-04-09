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Ловчев - о Кокорине и Мамаеве: «Над другими бы так не издевались»

вчера, 23:23

Футбольный эксперт Евгений Ловчев высказался о ситуации с арестом Александра Кокорина и Павла Мамаева. Судебное разбирательство с делом футболистов продолжится завтра.

Вчера был на «Матч Премьер». В эфир приходил Сергей Семак. Затронули и тему Кокорина с Мамаевым.

Сергей сказал, что верит, что Кокорин может восстановиться и принести пользу «Зениту», но нужно, чтобы его скорее отпустили. Раньше я говорил, что думаю о поведении Кокорина и Мамаева и от слов своих не отказываюсь. Но то, что происходит сейчас... Мы прекрасно понимаем, что над другими бы так не издевались, как сейчас над ними. Это всё показательный процесс.

Да, рано или поздно Кокорин окажется на свободе. Но не думаю, что сможет играть на том уровне, на каком мог бы. А что касается Мамаева, то для меня показательна позиция «Краснодара» и владельца клуба Сергея Галицкого, который объяснил, почему клуб разорвал контракт с игроком, когда стало известно, что он натворил. Галицкий объяснил, что тысячи воспитанников его академии должны понимать: футболист «Краснодара» - пример для них. Про Мамаева так не скажешь. Это - правильная позиция. Во всяком случае, она понятна мне и людям моего поколения. 

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
   17 / 948
сегодня в 00:17
Завтра смотрите новые серии захватывающего сериала "Стул" !!!
Приятного просмотра!!!
Т34
Т34
   56 / 948
сегодня в 00:09
Зениту, в отличии от Краснодара, наплевать на своих молодых воспитанников. Пусть смотрят и мотают на "ус", что питерским все дозволено, что в зенит возьмут даже преступника, только бы играл. Ни совести, ни морали, ни чести! Стыдно за зенит!
Miaf
Miaf
   108 / 948
вчера в 23:59
Все правильно Евгений Серафимович сказал.
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   62 / 948
вчера в 23:28
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