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В России создан координационный совет по подготовке к Евро-2020

сегодня, 16:14

Правительство России создало координационный совет по подготовке и проведению в РФ чемпионата Европы по футболу 2020 года. 

Также утверждено положение об этом совете. Предполагается, что состав совета будет утвержден правительством РФ. В нем предусмотрены должности председателя, его заместителей, ответственного секретаря и членов совета.

В данный момент вопросы развития спорта в кабмине курирует вице-премьер Ольга Голодец.

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал.

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