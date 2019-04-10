В России создан координационный совет по подготовке к Евро-2020

сегодня, 16:14

Правительство России создало координационный совет по подготовке и проведению в РФ чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Также утверждено положение об этом совете. Предполагается, что состав совета будет утвержден правительством РФ . В нем предусмотрены должности председателя, его заместителей, ответственного секретаря и членов совета.

В данный момент вопросы развития спорта в кабмине курирует вице-премьер Ольга Голодец.

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал.