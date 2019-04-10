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Свидетель: «Водитель Соловчук сказал о нас: „Петухов не вожу“»

сегодня, 14:06

Геннадий Куропаткин, друг нападающего «Зенита» Александра Кокорина и свидетель по делу футболиста, рассказал, что водитель Виталий Соловчук перед потасовкой отказался подвезти компанию, сказав: «Петухов не вожу».

– Все вышли. Хотели поехать покушать и ехать спать.

– Вышли на улицу? Что там было?

– Девушка вышла и села в машину, Саша зовут, не помню фамилию. Она спросила: «Довезете ли нас?» Он спросил, кого. Она показала на компанию. Он ответил, что петухов не вожу.

– Вы видели, как она пересела?

– Нет, лично я не видел.

– А откуда вам известно?

– Она вышла и говорила. Она сидела в машине, и я слышал, как она рассказывала. Это была уже другая машина.

– Что это за машина?

– Не помню.

– Кому рассказывала?

– Не помню, кто-то еще рядом со мной стоял. Мы начали обходить машину, и он вышел. Мы спрашиваем: почему ты так сказал? Я точные слова не помню, он хотел в дерзком плане объяснить. Он вышел, 120 килограмм.

– Вы кидали в машину что-то?

– Из нашей компании никто не бросал точно.

– Кто-то там был еще?

– Охранники стояли.

– Где были Кокорин и Мамаев?

– Стояли с правой стороны от машины. Он с другой стороны вышел.

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Все комментарии
Jum13
Jum13 ответил LOpp
   38 / 955
сегодня в 14:46
на самом деле водитель так сказал: "Партнеров Молло не вожу"
Тарасовские готовы где угодно, к месту или нет - но упомянуть о своём кумире
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил ziborock
   6 / 955
сегодня в 14:44
Кто конкретно паства Грозовского? Ракицкий? Барриос? Дриусси?=))
ziborock
ziborock ответил parallels
   57 / 955
сегодня в 14:41
соккер, хватит накручивать просмотры. и так этого цирка хватает. вы футбольный сайт - или уже нет? простой пример: футбольная новость про сборную у вас почему-то не выделена жирным. а как выдернуть из контекста петухов, да выделить пожирнее, дезеувам из тарасовки на радость - так вы первые. тьфу. стыдно за вас.
И это сказала паства Грозовского, которая накручивает себе лайки у своей секты упоминаниями Де Зеува!)))
подрыватель пуканов
подрыватель пуканов ответил Пусик тарасовский
   335 / 955
сегодня в 14:33
Откуда знаешь, тоже оттуда?
от куда оттуда?
Bastardo
Bastardo ответил parallels
   808 / 955
сегодня в 14:32
соккер, хватит накручивать просмотры. и так этого цирка хватает. вы футбольный сайт - или уже нет? простой пример: футбольная новость про сборную у вас почему-то не выделена жирным. а как выдернуть из контекста петухов, да выделить пожирнее, дезеувам из тарасовки на радость - так вы первые. тьфу. стыдно за вас.
А смысл, если ты и тебе подобные любую новость сведут в дешёвый либерализм? Достаточно просто открыть твой профиль и понять, о чём я.
Bastardo
Bastardo ответил Ваня лучший
   808 / 955
сегодня в 14:29
То-есть, если бы какая то пьянь подошла ко мне и села в машину, то я должен был сказать : Сорри, джентльмены я не вожу веселых людей" Так? В таком случае "петухи", если было так, самое безобидное, что можно придумать. Лучше было бы "козлы" , "с......", или "п......". И точнее.
А просто сказать "я никого не собираюсь везти" не вариант? И как к нему девушка села, если в машине закрыты двери? Я ещё очень удивлюсь, если он не знал, что в такой ситуации, когда число оппонентов больше двух, лучше остаться в машине.
Заратустра
Заратустра
   577 / 955
сегодня в 14:27
Водитель Соловчук всё правильно сказал. Безошибочно определив кто перед ним.
Пусик тарасовский
Пусик тарасовский ответил подрыватель пуканов
   732 / 955
сегодня в 14:27
просто Петухов - девичья фамилия Кокорина.
Откуда знаешь, тоже оттуда?
sir_Alex
sir_Alex
   48 / 955
сегодня в 14:27
Правильно сказал.
Nafnafik
Nafnafik
   49 / 955
сегодня в 14:25
    подрыватель пуканов
    подрыватель пуканов
       335 / 955
    сегодня в 14:23
    просто Петухов - девичья фамилия Кокорина.
    LOpp
    LOpp
       15 / 955
    сегодня в 14:20
    на самом деле водитель так сказал: "Партнеров Молло не вожу"
    Alladins
    Alladins ответил Ваня лучший
       47 / 955
    сегодня в 14:20
    То-есть, если бы какая то пьянь подошла ко мне и села в машину, то я должен был сказать : Сорри, джентльмены я не вожу веселых людей" Так? В таком случае "петухи", если было так, самое безобидное, что можно придумать. Лучше было бы "козлы" , "с......", или "п......". И точнее.
    А почему к тебе пьянь подходит?
    ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
    ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
       28 / 955
    сегодня в 14:20
    ВРЁТ ! ГЛУШАКОВА С ПРОМЕСОМ ВЕДЬ ВОЗИЛ ДО БАНИ !

    ГЫ-ГЫ
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил parallels
       12 / 955
    сегодня в 14:19
    соккер, хватит накручивать просмотры. и так этого цирка хватает. вы футбольный сайт - или уже нет? простой пример: футбольная новость про сборную у вас почему-то не выделена жирным. а как выдернуть из контекста петухов, да выделить пожирнее, дезеувам из тарасовки на радость - так вы первые. тьфу. стыдно за вас.
    О вкусах не спорят , как и о пристрастиях.
    Ваня лучший
    Ваня лучший
       12 / 955
    сегодня в 14:18
    То-есть, если бы какая то пьянь подошла ко мне и села в машину, то я должен был сказать : Сорри, джентльмены я не вожу веселых людей" Так? В таком случае "петухи", если было так, самое безобидное, что можно придумать. Лучше было бы "козлы" , "с......", или "п......". И точнее.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       22 / 955
    сегодня в 14:16
    напишу на своем ха пятом эту фразу когда в след раз в питер поеду
    161регион
    161регион
       54 / 955
    сегодня в 14:15
    Ухахахаха....водила жгет
    parallels
    parallels
       3 / 955
    сегодня в 14:15
    соккер, хватит накручивать просмотры. и так этого цирка хватает. вы футбольный сайт - или уже нет? простой пример: футбольная новость про сборную у вас почему-то не выделена жирным. а как выдернуть из контекста петухов, да выделить пожирнее, дезеувам из тарасовки на радость - так вы первые. тьфу. стыдно за вас.
    Abverin
    Abverin
       50 / 955
    сегодня в 14:11
    Вместо футбола скоро будем детективные сводки читать на радость свиньям и ване.
    Sebastian Eniston
    Sebastian Eniston
       117 / 955
    сегодня в 14:07
    )))
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