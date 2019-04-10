Свидетель: «Водитель Соловчук сказал о нас: „Петухов не вожу“»

Геннадий Куропаткин, друг нападающего «Зенита» Александра Кокорина и свидетель по делу футболиста, рассказал, что водитель Виталий Соловчук перед потасовкой отказался подвезти компанию, сказав: «Петухов не вожу».
– Все вышли. Хотели поехать покушать и ехать спать.
– Вышли на улицу? Что там было?
– Девушка вышла и села в машину, Саша зовут, не помню фамилию. Она спросила: «Довезете ли нас?» Он спросил, кого. Она показала на компанию. Он ответил, что петухов не вожу.
– Вы видели, как она пересела?
– Нет, лично я не видел.
– А откуда вам известно?
– Она вышла и говорила. Она сидела в машине, и я слышал, как она рассказывала. Это была уже другая машина.
– Что это за машина?
– Не помню.
– Кому рассказывала?
– Не помню, кто-то еще рядом со мной стоял. Мы начали обходить машину, и он вышел. Мы спрашиваем: почему ты так сказал? Я точные слова не помню, он хотел в дерзком плане объяснить. Он вышел, 120 килограмм.
– Вы кидали в машину что-то?
– Из нашей компании никто не бросал точно.
– Кто-то там был еще?
– Охранники стояли.
– Где были Кокорин и Мамаев?
– Стояли с правой стороны от машины. Он с другой стороны вышел.
Сегодня 14:20
на самом деле водитель так сказал: "Партнеров Молло не вожу"
Откуда знаешь, с укроины позвонили?
Сегодня 14:20
на самом деле водитель так сказал: "Партнеров Молло не вожу"
Откуда знаешь, с укроины позвонили?
ГЫ-ГЫ
ГЫ-ГЫ