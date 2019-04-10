Свидетель: «Водитель Соловчук сказал о нас: „Петухов не вожу“»

сегодня, 14:06

Геннадий Куропаткин, друг нападающего «Зенита» Александра Кокорина и свидетель по делу футболиста, рассказал, что водитель Виталий Соловчук перед потасовкой отказался подвезти компанию, сказав: «Петухов не вожу».

– Все вышли. Хотели поехать покушать и ехать спать.

– Вышли на улицу? Что там было?

– Девушка вышла и села в машину, Саша зовут, не помню фамилию. Она спросила: «Довезете ли нас?» Он спросил, кого. Она показала на компанию. Он ответил, что петухов не вожу.

– Вы видели, как она пересела?

– Нет, лично я не видел.

– А откуда вам известно?

– Она вышла и говорила. Она сидела в машине, и я слышал, как она рассказывала. Это была уже другая машина.

– Что это за машина?

– Не помню.

– Кому рассказывала?

– Не помню, кто-то еще рядом со мной стоял. Мы начали обходить машину, и он вышел. Мы спрашиваем: почему ты так сказал? Я точные слова не помню, он хотел в дерзком плане объяснить. Он вышел, 120 килограмм.

– Вы кидали в машину что-то?

– Из нашей компании никто не бросал точно.

– Кто-то там был еще?

– Охранники стояли.

– Где были Кокорин и Мамаев?

– Стояли с правой стороны от машины. Он с другой стороны вышел.