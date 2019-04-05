Черданцев прокомментирует матч «Спартак» - ЦСКА

Поединок 22-го тура РПЛ «Спартак» - ЦСКА на телеканале «Матч Премьер» прокомментирует Георгий Черданцев. Помогать ему с бровки будет Роман Нагучев.
Перед матчем и в перерыве будет работать студия с ведущим Романом Гутцайтом. В гостях - Валерий Газзаев и Владимир Быстров.
После игры итоги встречи подведут Игорь Корнеев и Александр Бубнов.
Напомним, что главный судья встречи - Виталий Мешков.
Вперёд, Спартак! Только победа!
Вперёд, Спартак! Только победа!
Кричит прям....
Кричит прям....
Как еще могут поиздеваться над зрителем?
Как еще могут поиздеваться над зрителем?
А на матч ТВ сейчас никто не нравится. Понабрали по блату гнусавых, сипелявых, хрипящих, истеричных. И фантазер Розанов в их числе. Как начнет :
- А если бы он не так, а вот так, то было бы возможно эдак, а может даже лучше.......
А на матч ТВ сейчас никто не нравится. Понабрали по блату гнусавых, сипелявых, хрипящих, истеричных. И фантазер Розанов в их числе. Как начнет :
- А если бы он не так, а вот так, то было бы возможно эдак, а может даже лучше.......
Чердак со своими воплями - это прообраз деформированного подражания профессии..:)) Лучше в тишине принять победу ЦСКА, как должную..:))
Чердак со своими воплями - это прообраз деформированного подражания профессии..:)) Лучше в тишине принять победу ЦСКА, как должную..:))