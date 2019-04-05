Черданцев прокомментирует матч «Спартак» - ЦСКА

сегодня, 16:36

Поединок 22-го тура РПЛ «Спартак» - ЦСКА на телеканале «Матч Премьер» прокомментирует Георгий Черданцев. Помогать ему с бровки будет Роман Нагучев.

Перед матчем и в перерыве будет работать студия с ведущим Романом Гутцайтом. В гостях - Валерий Газзаев и Владимир Быстров.

После игры итоги встречи подведут Игорь Корнеев и Александр Бубнов.

Напомним, что главный судья встречи - Виталий Мешков.