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Черданцев прокомментирует матч «Спартак» - ЦСКА

сегодня, 16:36
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАЗавтра в 19:00 Не начался

Поединок 22-го тура РПЛ «Спартак» - ЦСКА на телеканале «Матч Премьер» прокомментирует Георгий Черданцев. Помогать ему с бровки будет Роман Нагучев.

Перед матчем и в перерыве будет работать студия с ведущим Романом Гутцайтом. В гостях - Валерий Газзаев и Владимир Быстров.

После игры итоги встречи подведут Игорь Корнеев и Александр Бубнов.

Напомним, что главный судья встречи - Виталий Мешков.

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Все комментарии
Санкт-Ватутинки
Санкт-Ватутинки ответил piercman
   24 / 920
сегодня в 19:43
ты если меня в игнор отправил, то отправляй оба акка, либо вычёркивай первый, с которого тебе не ответить. вопрос только такой: ты каналы не перепутал? может, просто матч? а не премьер.
Так у тебя нет здесь випки, потому и не отправил. Я говорю: кидаю в игнор только тех, кто пользовался преимуществом випки и ставил мне дизы. Всё просто. А здесь в первом предложении моя реакция на то, на каком канале будет игра.
cska1948
cska1948
   74 / 920
сегодня в 19:21
Правильней было бы сказать, что матч Спартак - ЦСКА прокомментирует ПОЧЁТНЫЙ болельщик СпаМа, Черданцев.
Nafnafik
Nafnafik
   136 / 920
сегодня в 19:14
Орет не по делу, любит свиней.
cska1948
cska1948 ответил Байкал-38.
   74 / 920
сегодня в 19:13
Опять в открытую за Спартак болеть будет. Хоть Гусева бы взяли и то приятнее!
Хрен редьки не слаще. Вроде в 2006 году Гусев, комментирующий матч ЦСКА - Спартак, пригласил в свои помощники Писарева. И как они в два горла топили за СпаМ приятно было слушать лишь в Тарасовке.
161регион
161регион
   44 / 920
сегодня в 19:04
Авнокомментатор.....
Serg3.12
Serg3.12
   5 / 920
сегодня в 19:02
Завидую тем, кто может этого слушать...
yeychanin23
yeychanin23
   316 / 920
сегодня в 18:58
Опять без звука смотреть...)
mihaluch
mihaluch
   105 / 920
сегодня в 18:49
Может какие-то эпизоды неверно комментировать,но это-же не повлияет на результат.
Байкал-38.
Байкал-38.
   33 / 920
сегодня в 18:38
Опять в открытую за Спартак болеть будет. Хоть Гусева бы взяли и то приятнее!
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 920
сегодня в 18:31
Хоть звук выключай от этого пискли мясного Черданцева. Гыгыгы
МапС
МапС
   133 / 920
сегодня в 18:24
Буду смотреть матч на стадионе с фанатки, так что истеричных воплей Чердака не услышу.
Вперёд, Спартак! Только победа!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   14 / 920
сегодня в 17:41
Шумный очень....
Кричит прям....
drive45
drive45
   458 / 920
сегодня в 17:33
Разве от этого результат изменится.Все равно ЦСКА уверенно победит.
Сантус
Сантус
   73 / 920
сегодня в 17:31
За кого будет орать Чердак?)
cska plus
cska plus ответил piercman
   16 / 920
сегодня в 17:23
ты если меня в игнор отправил, то отправляй оба акка, либо вычёркивай первый, с которого тебе не ответить. вопрос только такой: ты каналы не перепутал? может, просто матч? а не премьер.
Ему пофиг, он же хрюща.
cska plus
cska plus
   16 / 920
сегодня в 17:20
Снова федун приуспел, хрющу крикливого назначил а у бровки шмурдяк.
КАМЮ
КАМЮ
   207 / 920
сегодня в 17:09
Сначала отправили игру на платные, теперь в говорилки Чердака назначили.
Как еще могут поиздеваться над зрителем?
parallels
parallels
   2 / 920
сегодня в 17:08
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Serg_Diamond
   28 / 920
сегодня в 17:06
Самый крутой комментатор - Юрий Розанов. Очень нравилась его озвучка в старых версиях FIFA
Во время ЧМ мне больше всего понравились : Стогниенко, Карпин, Слуцкий.
А на матч ТВ сейчас никто не нравится. Понабрали по блату гнусавых, сипелявых, хрипящих, истеричных. И фантазер Розанов в их числе. Как начнет :
- А если бы он не так, а вот так, то было бы возможно эдак, а может даже лучше.......
piercman
piercman ответил Санкт-Ватутинки
   126 / 920
сегодня в 17:03
"«Матч Премьер»" - кайф. Спартак - зенит не показали, теперь и Спартак - цска не покажут. Просто 2 самых рейтинговых матчах весны слили с общедоступного телевидения. Россия!
ты если меня в игнор отправил, то отправляй оба акка, либо вычёркивай первый, с которого тебе не ответить. вопрос только такой: ты каналы не перепутал? может, просто матч? а не премьер.
Иван Котовский
Иван Котовский
   460 / 920
сегодня в 16:59
Чердак явно со своим чердаком не дружит...
particular
particular ответил Leha-ha50
   6 / 920
сегодня в 16:57
Опять придется без звука смотреть!!!
Во-во!!
Чердак со своими воплями - это прообраз деформированного подражания профессии..:)) Лучше в тишине принять победу ЦСКА, как должную..:))
Т34
Т34 ответил Serg_Diamond
   120 / 920
сегодня в 16:55
Замечательно! Опять без звука придется смотреть))
Да тебе и смотреть-то не стоит, чтобы не расстраиваться. Никакого интереса для коней не будет, одни слезы.
Санкт-Ватутинки
Санкт-Ватутинки
   24 / 920
сегодня в 16:54
"«Матч Премьер»" - кайф. Спартак - зенит не показали, теперь и Спартак - цска не покажут. Просто 2 самых рейтинговых матчах весны слили с общедоступного телевидения. Россия!
EAGuar As
EAGuar As
   38 / 920
сегодня в 16:51
Победы Спартаку .
Leha-ha50
Leha-ha50
   28 / 920
сегодня в 16:51
Опять придется без звука смотреть!!!
Антиспамм
Антиспамм
   524 / 920
сегодня в 16:49
Будет много крика на пустом месте.
mangoх12
mangoх12
   13 / 920
сегодня в 16:45
И тут мясной
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   21 / 920
сегодня в 16:44
Самый крутой комментатор - Юрий Розанов. Очень нравилась его озвучка в старых версиях FIFA
NbKA555
NbKA555
   173 / 920
сегодня в 16:40
Мда...Стогниенко бы
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