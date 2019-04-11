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Соловчук - в ходе показаний: «Идёшь и думаешь, как живым остаться»

сегодня, 13:06

Виталий Соловчук, водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, дал показания в суде и рассказал о том, как происходило нападение на него со стороны футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

У меня было сотрясение, сломан нос, кровоподтёки по всему лицу. Нос сломался после удара Павла Мамаева. Когда меня подняли, я стоял, наклонившись вперёд, вытирал лицо, как увидел, что Мамаев бежит, замахивается и бьёт меня ногой по лицу. После этого из носа пошла кровь, я услышал хруст. Понял, что у меня сломан нос. Дальше у меня потемнело в глазах, я зашатался. Наносились удары ещё, кажется, Пашей, ещё раз ногой. Младший Кокорин тоже ногой наносил удары в область туловища.

Пока я лежал, меня все били. Потом меня повели к машине, в какой-то момент Протасовицкий остановил меня, развёл руки в стороны и нанес ещё два удара в лицо. Я ничего не мог говорить в этот момент, у меня хлестала кровь, в горле пересохло. Идёшь и думаешь, как живым остаться.

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Все комментарии
la_masia
la_masia ответил Alladins
   61 / 966
сегодня в 13:47
Ты считаешь что уже можно их отпустить? А если бы они ему увечья нанесли? Пусть сидят, все равно ничему не научит их эта ситуация.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   44 / 966
сегодня в 13:41
Складно звонит.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   240 / 966
сегодня в 13:18
Правильно, что эти "товарищи" сидят в изоляторе! Пьяная толпа хулиганов порой страшнее угрозы убийством. "Протасовицкий развел мои руки и нанес два удара в лицо". Нанес удары практически беззащитному, у которого был сломан нос, шла кровь и которого ранее избили Мамаев с Кокориным. Ранее в своих комментариях я частично вставал на сторону подсудимых, но, ознакомившись с показаниями Соловчука, беру свои слова обратно. Если Мамаева и Ко. приговорят к реальным срокам, я буду только "за".
Palex
Palex
   59 / 966
сегодня в 13:18
Андерссен.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   13 / 966
сегодня в 13:17
Отец-уголовник может гордиться Пашей. Весь в папку пошел)
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   28 / 966
сегодня в 13:16
А ЕЩЁ ЕГО ХОТЕЛИ СВЯЗАТЬ, ПОГРУЗИТЬ В БАГАЖНИК И ВЫВЕЗТИ ЗА ГОРОД,
ЗАПЕРЕТЬ В ТЁМНЫЙ СЫРОЙ ПОДВАЛ И ТАМ ПЫТАТЬ И ТРЕБОВАТЬ ВЫКУП !

ГЫ-ГЫ-ГЫ
Alladins
Alladins
   49 / 966
сегодня в 13:09
На второй день выписался из больницы, как ни в чем не бывало.
Egorium
Egorium
   64 / 966
сегодня в 13:08
Зверское убийство в центре Москвы, или новая легенда верхушки.
Denkuz
Denkuz
   35 / 966
сегодня в 13:07
Врет нагло.
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