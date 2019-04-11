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Соловчук: «Было непонятно, почему Кокорин и Мамаев так агрессивны»

сегодня, 12:51

Виталий Соловчук, водитель ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой, дал показания в суде о деле футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Я хотел уже уезжать, как рядом с машиной разбился стеклянный предмет, и осколки полетели в машину, в районе переднего колеса. Вышел посмотреть, есть ли повреждения. Обходил машину спереди, в это время уже двигались Мамаев и Кокорин. Вроде еще Протасовицкий. Спросил, кто бросил бутылку. Кокорин ответил, что он. Спросил зачем. Начались угрозы, оскорбления. Ребята спрашивали, почему я назвал кого-то из них петухом. Я не понимал, о чем они говорят, всячески старался сгладить конфликт. Мне было непонятно, почему они агрессивно ко мне настроены. Я говорил спокойно, очень тихо, без каких-либо оскорбительных выражений.

Все могут определить, выпивший человек или нет. Они были шумной компанией, привлекающей внимание. Это не смех и веселье, с претензиями ни с того ни с сего подошли. От них запах алкоголя исходил. Мамаев взял меня за лицо, за подбородок. Они стояли в обнимку. Я попытался рукой убрать его руку от лица, они вдвоём отшатнулись от меня. Мамаев протянул руку к лицу, оттолкнул меня и начал наносить удары.

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Все комментарии
grazie100
grazie100
   214 / 966
сегодня в 13:39
Не надо было водителю размахивать кулачищими, считая себя в праве бить в лицо безнаказанно любого, если не выглядит как ты амбалом.
Kresi frok
Kresi frok
   255 / 966
сегодня в 13:35
Когда накидываешься в сопли, не исключена дикая агрессия и бамбежка. Алкаши недофутбалисты показали это наглядным примером.
Nafnafik
Nafnafik
   53 / 966
сегодня в 13:15
Как эта ложь надоела жидовская.
Бестрофейный
Бестрофейный ответил Узб@гоеный
   81 / 966
сегодня в 13:11
Нервы начали сдавать от этого судилища.
Аргументов не хватает, решили придумать.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   240 / 966
сегодня в 13:08
Вошли в раж после конфликта в кафе. Алкоголь, шумная компания, рядом друзья - собутыльники, а тут какой-то шнурок им, "знаменитым" футболистам, замечание делает. Тем более этот шнурок один, ну как и его заодно с Паком не проучить! " "Мамаев взял за лицо, за подбородок" - именно эти движения говорят о гнилой сущности футболиста Мамаева. Не удар, не мат, а именно эти движения.
Узб@гоеный
Узб@гоеный
   48 / 966
сегодня в 13:03
Нервы начали сдавать от этого судилища.
Abverin
Abverin
   42 / 966
сегодня в 13:01
Соловчук боится, чтобы его не депортировали.
yasukuni
yasukuni ответил ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   763 / 966
сегодня в 13:00
ВОДИЛА ЛЕПИТ ГОРБАТОГО - ЕСТЬ ВИДЕО, ТАК ЧТО НУЖНО ЕГО ЗА ЛОЖНЫЕ ПОКАЗАНИЯ СУДИТЬ ! ГЫ-ГЫ
Судя по блеянию, Литейный нарисовался!
yasukuni
yasukuni
   763 / 966
сегодня в 12:59
Все отлично понятно! Пьяные в зюзю или больше. И конечно, лесбиянка просто трусики Коки нюхала и кайфовала. Плюс интересная оговорка свидетеля: они СЕЙЧАС никаких колес не принимали. А что было полчаса назад - вопрос остался без ответа.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   28 / 966
сегодня в 12:58
ВОДИЛА ЛЕПИТ ГОРБАТОГО - ЕСТЬ ВИДЕО,
ТАК ЧТО НУЖНО ЕГО ЗА ЛОЖНЫЕ ПОКАЗАНИЯ СУДИТЬ !

ГЫ-ГЫ
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