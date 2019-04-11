Арустамян: «Роналду - это машина, которая почти не ошибается»

Футбольный комментатор Нобель Арустамян оценил игру нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду во вчерашнем матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Аякса» (1:1). Именно португалец забил единственный гол «бьянконери».

С трибуны особенно хорошо видно, насколько грамотно действует Криштиану в свои 34 года. В отличие от некоторых своих партнеров, он не делает ни одного лишнего движения или касания. Это машина, которая почти не ошибается. Его отличие от того же Бернардески или Дибалы в быстроте принятия решений. Во вчерашнем матче это бросалось в глаза. Класс и опыт Роналду позволяют ему выделяться даже на фоне игроков такого гранда как «Юве».