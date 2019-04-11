Арустамян: «Роналду - это машина, которая почти не ошибается»

Футбольный комментатор Нобель Арустамян оценил игру нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду во вчерашнем матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Аякса» (1:1). Именно португалец забил единственный гол «бьянконери».
С трибуны особенно хорошо видно, насколько грамотно действует Криштиану в свои 34 года. В отличие от некоторых своих партнеров, он не делает ни одного лишнего движения или касания. Это машина, которая почти не ошибается. Его отличие от того же Бернардески или Дибалы в быстроте принятия решений. Во вчерашнем матче это бросалось в глаза. Класс и опыт Роналду позволяют ему выделяться даже на фоне игроков такого гранда как «Юве».
Роналду забил уже 24 гола на стадии ¼ финала Лиги чемпионов. В этом плей-офф у «Ювентуса» забивает только он: хет-трик «Атлетико» и теперь вот гол в Амстердаме. Остальные футболисты пока молчат. Он утвердился в статусе главной надежды «Юве» в этой ЛЧ. В принципе, для этого его и брали.
Надеюсь в следующей игре, вместо Сандро поставят Спинацоллу.
Надеюсь в следующей игре, вместо Сандро поставят Спинацоллу.
ГЫ-ГЫ
ГЫ-ГЫ
24 гола на счету Роналду в 21 матче ¼ финала Лиги чемпионов — рекорд стадии (у Месси и Рауля в сумме 20).
Рон - 4 последних хэт-трика - в плей-офф ЛЧ
Месси - 4 последних хэт-трика - в группе
Хотя Рону все-таки скоро заканчивать придется, возраст, и герой Осасун и Уэсок сможет вылезти из-под шконки)) Хотя, в принципе, на беспонтовую Золотую Бутсу он Вальядолидам и так наколотит. Если кто на "Камп Ноу" бывал, увидят, что там его Золотые Бутсы на самом видном месте стоят))
Сейчас у Рона просто нет конкурентов.
Барсоглоры уже настолько приуныли в ожидании голов от Месси, что обвиняли вчера Криштиану в добивании даже после того, как тот сам и начал атаку, и закончил, и практически один против "Аякса" боролся.))
24 гола на счету Роналду в 21 матче ¼ финала Лиги чемпионов — рекорд стадии (у Месси и Рауля в сумме 20).
Рон - 4 последних хэт-трика - в плей-офф ЛЧ
Месси - 4 последних хэт-трика - в группе
Хотя Рону все-таки скоро заканчивать придется, возраст, и герой Осасун и Уэсок сможет вылезти из-под шконки)) Хотя, в принципе, на беспонтовую Золотую Бутсу он Вальядолидам и так наколотит. Если кто на "Камп Ноу" бывал, увидят, что там его Золотые Бутсы на самом видном месте стоят))
Сейчас у Рона просто нет конкурентов.
Барсоглоры уже настолько приуныли в ожидании голов от Месси, что обвиняли вчера Криштиану в добивании даже после того, как тот сам и начал атаку, и закончил, и практически один против "Аякса" боролся.))