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Арустамян: «Роналду - это машина, которая почти не ошибается»

сегодня, 12:30
АяксЛоготип футбольный клуб Аякс (Амстердам)1 : 1Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Футбольный комментатор Нобель Арустамян оценил игру нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду во вчерашнем матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Аякса» (1:1). Именно португалец забил единственный гол «бьянконери».

С трибуны особенно хорошо видно, насколько грамотно действует Криштиану в свои 34 года. В отличие от некоторых своих партнеров, он не делает ни одного лишнего движения или касания. Это машина, которая почти не ошибается. Его отличие от того же Бернардески или Дибалы в быстроте принятия решений. Во вчерашнем матче это бросалось в глаза. Класс и опыт Роналду позволяют ему выделяться даже на фоне игроков такого гранда как «Юве».

Роналду забил уже 24 гола на стадии ¼ финала Лиги чемпионов. В этом плей-офф у «Ювентуса» забивает только он: хет-трик «Атлетико» и теперь вот гол в Амстердаме. Остальные футболисты пока молчат. Он утвердился в статусе главной надежды «Юве» в этой ЛЧ. В принципе, для этого его и брали.

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Все комментарии
la_masia
la_masia ответил Happyboy Barca
   61 / 966
сегодня в 13:40
Это да.
Happyboy Barca
Happyboy Barca ответил la_masia
   422 / 966
сегодня в 13:33
Рон проходил соперников только за счет скорости, сейчас она уже не та. Да и на его переступы уже никто не коюет. Поэтому и остается ждать паса.
у него и сейчас есть скорость. речь о том что рон не умеет обводя забить гол
la_masia
la_masia ответил Happyboy Barca
   61 / 966
сегодня в 13:30
Рон проходил соперников только за счет скорости, сейчас она уже не та. Да и на его переступы уже никто не коюет. Поэтому и остается ждать паса.
la_masia
la_masia
   61 / 966
сегодня в 13:27
Когда же уже толлерантные персофаны Роналду, вынут свои языки из его клоаки,ахаах
Happyboy Barca
Happyboy Barca ответил Так Себе Аналитик
   422 / 966
сегодня в 13:23
А чему тут удивляться? 24 гола на счету Роналду в 21 матче ¼ финала Лиги чемпионов — рекорд стадии (у Месси и Рауля в сумме 20). Рон - 4 последних хэт-трика - в плей-офф ЛЧ Месси - 4 последних хэт-трика - в группе Хотя Рону все-таки скоро заканчивать придется, возраст, и герой Осасун и Уэсок сможет вылезти из-под шконки)) Хотя, в принципе, на беспонтовую Золотую Бутсу он Вальядолидам и так наколотит. Если кто на "Камп Ноу" бывал, увидят, что там его Золотые Бутсы на самом видном месте стоят)) Сейчас у Рона просто нет конкурентов. Барсоглоры уже настолько приуныли в ожидании голов от Месси, что обвиняли вчера Криштиану в добивании даже после того, как тот сам и начал атаку, и закончил, и практически один против "Аякса" боролся.))
ххихихии. каким местом рон начал атаку? кто начал атаку и закончил так это Нерес который отобрал мяч протащил и засадил, когда такое было у рона? он тупо замыкатель передач, а кто то когда то кричал что Месси без ХавИньесты никто, хотя рон давнооооо не забивал голы без помощи партнеров 😅😅😅😅😅😅
NGY
NGY
   57 / 966
сегодня в 13:13
Только Коста и Сандро вчера играли сами с собой не замечая партнеров.

Надеюсь в следующей игре, вместо Сандро поставят Спинацоллу.
КЭТиК
КЭТиК
   191 / 966
сегодня в 13:08
Машины имеют свойство иногда ломаться.
cevin cigan
cevin cigan
   96 / 966
сегодня в 13:03
Пятнадцать лет стабильно лучший! Этот турнир нужно переименовать в ЛЧ Роналду!
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   28 / 966
сегодня в 13:02
АРУСТАМЯН ЗНАТНЫЙ ПОДЛИЗА ЮВЕ И КРИСТИНКИ

ГЫ-ГЫ
Знатог
Знатог
   247 / 966
сегодня в 12:53
а без армяна непонятно было.
Naimi Nabi
Naimi Nabi
   370 / 966
сегодня в 12:52
заслуживает действительно мастер высшего уровня
spartach091
spartach091
   178 / 966
сегодня в 12:50
месси в плей офф забивает раз в 4 года 🤣🤣🤣
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   13 / 966
сегодня в 12:47
А чему тут удивляться?

24 гола на счету Роналду в 21 матче ¼ финала Лиги чемпионов — рекорд стадии (у Месси и Рауля в сумме 20).

Рон - 4 последних хэт-трика - в плей-офф ЛЧ
Месси - 4 последних хэт-трика - в группе

Хотя Рону все-таки скоро заканчивать придется, возраст, и герой Осасун и Уэсок сможет вылезти из-под шконки)) Хотя, в принципе, на беспонтовую Золотую Бутсу он Вальядолидам и так наколотит. Если кто на "Камп Ноу" бывал, увидят, что там его Золотые Бутсы на самом видном месте стоят))

Сейчас у Рона просто нет конкурентов.

Барсоглоры уже настолько приуныли в ожидании голов от Месси, что обвиняли вчера Криштиану в добивании даже после того, как тот сам и начал атаку, и закончил, и практически один против "Аякса" боролся.))
League1
League1
   92 / 966
сегодня в 12:39
Естественно. Он же лучший футболист Мира.
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