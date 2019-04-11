Арнор Сигурдссон: «В ЦСКА сложилась замечательная атмосфера»

сегодня, 09:51

Игроки ЦСКА Арнор Сигурдссон и Хордур Магнуссон в эфире радиостанции «Максимум» рассказали об отношениях в «армейском» клубе.

- Как вам в России? И как складываются отношения с другими футболистами ЦСКА ? Не на футбольном поле, а вообще в команде.

- Честно говоря, перед тем как я приехал в Россию, мне казалось, что общение с другими футболистами станет сложным. Потому что им не так просто говорить по-английски. Но с каждым днем общение становится все проще. Ребята все больше говорят с нами на английском языке, никаких проблем нет. С 2-3 игроками мы общаемся по-итальянски. Как у меня с русским языком? Идет! - говорит Магнуссон.

- Арнор, что вы скажете?

- Я согласен с Хордуром. Поначалу было сложно в плане общения. Но в данный момент нет никаких проблем. Мы дружим и на поле, и за его пределами.

- А как вам атмосфера в ЦСКА ?

- У нас очень много молодых игроков, но хватает и более опытных в команде. В итоге складывается замечательная атмосфера. Мы чувствуем большую мотивацию - все ради игры, все ради фанатов.