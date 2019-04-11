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Арнор Сигурдссон: «В ЦСКА сложилась замечательная атмосфера»

сегодня, 09:51

Игроки ЦСКА Арнор Сигурдссон и Хордур Магнуссон в эфире радиостанции «Максимум» рассказали об отношениях в «армейском» клубе.

- Как вам в России? И как складываются отношения с другими футболистами ЦСКА? Не на футбольном поле, а вообще в команде.

- Честно говоря, перед тем как я приехал в Россию, мне казалось, что общение с другими футболистами станет сложным. Потому что им не так просто говорить по-английски. Но с каждым днем общение становится все проще. Ребята все больше говорят с нами на английском языке, никаких проблем нет. С 2-3 игроками мы общаемся по-итальянски. Как у меня с русским языком? Идет! - говорит Магнуссон.

- Арнор, что вы скажете?

- Я согласен с Хордуром. Поначалу было сложно в плане общения. Но в данный момент нет никаких проблем. Мы дружим и на поле, и за его пределами.

- А как вам атмосфера в ЦСКА?

- У нас очень много молодых игроков, но хватает и более опытных в команде. В итоге складывается замечательная атмосфера. Мы чувствуем большую мотивацию - все ради игры, все ради фанатов.

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Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   20 / 963
сегодня в 10:38
В чём заключается коренное отличие ЦСКА от СпаМа?
Ответ прост, в ЦСКА своя тёплая атмосфера, даже бывшие легионеры всегда с теплотой отзываются о ЦСКА, чего нельзя сказать о СпаМе. Клуб погряз в дрязгах, что создаёт свою атмосферу -- хлева. ИМХО.
Comentarios
Comentarios
   424 / 963
сегодня в 10:31
Команда выглядит как единый организм
Великолепный
Великолепный
   38 / 963
сегодня в 10:27
В ЦСКА всегда была замечательная атмосфера! 😃
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил 25процентный клоун
   5 / 963
сегодня в 10:00
По Дриусси и Паредесу прежде всего был виноват Манчини. Он и не скрывал, что приехал сюда отдохнуть. У Гинера такое не пройдёт
25процентный клоун
25процентный клоун
   14 / 963
сегодня в 09:53
Приятно ,что парни прогрессируют в нашем чемпионате ,в отличии от того же Дриусси или Паредеса,т.е они приехали играть в футбол ,и мы это все видели. С мотивацией порядок,вот что важно
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   5 / 963
сегодня в 09:53
Это верно! Конечно, внутриклубные противоречия есть везде, но в ЦСКА не позволяют делить клуб на фракции, ОПГ, диаспоры и тд. Удаётся гасить конфликты, поскольку люди понимают, что общее дело важнее личных амбиций.
cska plus
cska plus
   6 / 963
сегодня в 09:52
В великих клубах всегда замечательная атмосфера.
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