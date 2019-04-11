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Ганчаренко: «Против „Спартака“ мы были полностью сконцентрированы»

сегодня, 12:46

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко рассказал, что стало залогом успеха в выездном матче 22-го тура РПЛ со «Спартаком».

Каждый матч — отдельная история. «Уфа» (в 21-м туре РПЛ - прим.) почти весь матч не подходила к нашим воротам, поэтому принять итоговый результат было непросто. В любом случае против «Спартака» мы были полностью сконцентрированы до финального свистка. За второй тайм соперники ничего не создали. Можно вспомнить разве что эпизод с выходом Зе Луиша, когда Игорь Акинфеев очень легко всё прочитал и без труда забрал мяч.

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Все комментарии
Беланов
Беланов
   207 / 966
сегодня в 13:42
Нормально. Свиней уже который день трясёт, прыгают с ветки на ветку ЦСКА чтобы гадостей написать
тумба-юмба
тумба-юмба
   355 / 966
сегодня в 13:41
Судья был сконцентрирован за кобыл до самого финального свистка.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   5 / 966
сегодня в 13:27
Кононов: Против ЦСКА мы были с глушаковым
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   2 / 966
сегодня в 13:20
Без Лампочкина в составе - пищевик слаб!
Порадовали всю страну :)
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   41 / 966
сегодня в 13:02
На свиней жалко было смотреть, такая команда даже в ФНЛ будет пятой.
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 966
сегодня в 13:01
Не плохо отвазюкали свиней. Гыгыгы
valeron4321
valeron4321
   631 / 966
сегодня в 13:00
Тренеру всегда виднее, что стало залогом успеха в данном матче.
Остальные видели, какая нулевая была команда ЦСКА до забитого самим себе игроками Спартака гола. Как бездарно мазали игроки Спартака (Мельгарехо) и бездарно падали на землю от толчка двумя руками в спину, пытаясь ударить по мячу в пустые ворота с 3-х метров (Адриано).
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   28 / 966
сегодня в 12:59
ГОНЧАРЕНКО: ПРОТИВ СПАРТАКА МЫ БЫЛИ ПОЛНОСТЬЮ С КОНТРАЦЕПТИВАМИ !

ГЫ-ГЫ
Балтийский
Балтийский
   164 / 966
сегодня в 12:56
Это уже не важно, главное, свиньи проучены.
Винсент Вега
Винсент Вега
   573 / 966
сегодня в 12:48
Против чего там концентрироваться? сыграли легко на классе!
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