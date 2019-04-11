Ганчаренко: «Против „Спартака“ мы были полностью сконцентрированы»

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко рассказал, что стало залогом успеха в выездном матче 22-го тура РПЛ со «Спартаком».

Каждый матч — отдельная история. «Уфа» (в 21-м туре РПЛ - прим.) почти весь матч не подходила к нашим воротам, поэтому принять итоговый результат было непросто. В любом случае против «Спартака» мы были полностью сконцентрированы до финального свистка. За второй тайм соперники ничего не создали. Можно вспомнить разве что эпизод с выходом Зе Луиша, когда Игорь Акинфеев очень легко всё прочитал и без труда забрал мяч.