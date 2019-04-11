Караваев: «VAR убивает игровые эмоции»

Защитник «Витесса» Вячеслав Караваев поделился мнением о системе видеопомощи рефери ( VAR ), которая внедрена в Нидерландах.

Игры стали чище и честнее. Но VAR , как мне кажется, немного убивает игровые эмоции… У нас был такой случай: мы резко провели контратаку, забили, счет стал 3:1 в нашу пользу, а потом судья пошел смотреть повтор, отменил наш гол, поставил пенальти в наши ворота, и счет стал 2:2… Это было в матче с «Херенвеном», шла 92-я минута… А ведь теоретически могло и 10 минут пройти, прежде чем судья обратился бы к VAR . На мой взгляд, здесь что-то недоработано.