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Караваев: «VAR убивает игровые эмоции»

сегодня, 09:18

Защитник «Витесса» Вячеслав Караваев поделился мнением о системе видеопомощи рефери (VAR), которая внедрена в Нидерландах.

Игры стали чище и честнее. Но VAR, как мне кажется, немного убивает игровые эмоции… У нас был такой случай: мы резко провели контратаку, забили, счет стал 3:1 в нашу пользу, а потом судья пошел смотреть повтор, отменил наш гол, поставил пенальти в наши ворота, и счет стал 2:2… Это было в матче с «Херенвеном», шла 92-я минута… А ведь теоретически могло и 10 минут пройти, прежде чем судья обратился бы к VAR. На мой взгляд, здесь что-то недоработано.

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Все комментарии
3ton
3ton
   498 / 963
сегодня в 10:26
VAR убивает Реал .
Наглядный сезон .
Судья не поможет , Реал не победит)
cska1948
cska1948 ответил mihaluch
   63 / 963
сегодня в 10:15
Конечно недоработано, судья должен смотреть спорный эпизод по требованию одной из сторон играющих команд, но ограниченное число раз.Примерно как в теннисе.
В футболе, в отличии от тенниса, волейбола, все спорные моменты просматривает, на мониторах, СПЕЦИАЛЬНАЯ бригада судей и подсказывает главному судье, какой момент нуждается в уточнении, если сам главный судья этого не сделал.
beefs
beefs
   162 / 963
сегодня в 10:12
Скорее судьи... Ан он
Leha-ha50
Leha-ha50
   16 / 963
сегодня в 09:51
Система новая, все образумится!!!
mihaluch
mihaluch
   85 / 963
сегодня в 09:35
Конечно недоработано, судья должен смотреть спорный эпизод по требованию одной из сторон играющих команд, но ограниченное число раз.Примерно как в теннисе.
Союзник противников
Союзник противников
   32 / 963
сегодня в 09:31
Молодцы,британцы,посылают ВАРево нахрен! Эти понимают толк в игре,как-никак лучшая лига в мире.
Garrincha58
Garrincha58
   243 / 963
сегодня в 09:28
надо вводить правила как в теннисе по одной попытке за тайм если правы то попытка остаётся и тогда пусть тренеры решают использовать её или нет
Дед Мазая
Дед Мазая
   614 / 963
сегодня в 09:24
VAR не решает все проблемы. Но если бы его ввели раньше, то ЛЧ выиграл бы Атлетико, а не Реал, когда Рамос забил гол из внеигры. И ЦСКА бы выиграл Суперкубок у Ливерпуля, когда Сиссе рукой пробросил мяч себе...
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