Ганчаренко: «У Дивеева правильная психология»

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко поделился мнением о выступлениях новичка команды Игоря Дивеева.

Чтобы заиграть в команде, перед которой стоят самые высокие задачи, необходимо соответствовать определенным требованиям. Одно из главных заключается в умении справляться с психологическим давлением. Если для игрока это проблема, заиграть на серьезном уровне ему будет сложно. После общения с Дивеевым стало понятно, что у него правильная психология, и он способен играть под давлением. Для Игоря нет разницы, выходить против «Спартака» или любого другого противника. Мнение, что мы рискуем, когда ставим его в состав, является ошибочным, поскольку Дивеев уже сейчас является готовым футболистом. По моему убеждению, он будет прогрессировать и со временем вполне может вырасти в защитника уровня Сергея Игнашевича или братьев Березуцких.