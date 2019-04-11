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Ганчаренко: «У Дивеева правильная психология»

сегодня, 12:07

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко поделился мнением о выступлениях новичка команды Игоря Дивеева

Чтобы заиграть в команде, перед которой стоят самые высокие задачи, необходимо соответствовать определенным требованиям. Одно из главных заключается в умении справляться с психологическим давлением. Если для игрока это проблема, заиграть на серьезном уровне ему будет сложно. После общения с Дивеевым стало понятно, что у него правильная психология, и он способен играть под давлением. Для Игоря нет разницы, выходить против «Спартака» или любого другого противника. Мнение, что мы рискуем, когда ставим его в состав, является ошибочным, поскольку Дивеев уже сейчас является готовым футболистом. По моему убеждению, он будет прогрессировать и со временем вполне может вырасти в защитника уровня Сергея Игнашевича или братьев Березуцких.

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