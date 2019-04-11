«Бенфика» и «Айнтрахт» забили шесть голов на двоих

В рамках первого матча 1/4 финала Лиги Европы «Бенфика» дома обыграла «Айнтрахт». Ответная встреча состоится 18 апреля.
Лиссабон, стадион Эштадиу да Луж
«Бенфика» - «Айнтрахт» 4:2 (2:1)
Голы: Секейра 21 (пенальти), Секейра 43, Рубен Диаш 50, Секейра 54 - Йович 40, Пасьенса 72
«Бенфика»: Влаходимос, Коршья (Пицци 66), Рубен Диаш, Жардел, Гримальдо, Жедсон, Фейса, Самарис (Живкович 85), Черви, Рафа Силва (Сеферович 60), Секейра
Главный тренер: Лаге Бруну.
«Айнтрахт»: Трапп, Абрахам, Хинтереггер, Н'Дика, Хасэбе, Да Коста, Роде (Гачинович 85), Фернандеш, Костич, Йович (Де Гузман 60), Ребич (Пасьенса 68)
Главный тренер: Хюттер Адольф.
Предупреждения: Йович 4, Ребич 26, Самарис 82
Удаление: Н'Дика 20
Судья: Тэйлор Энтони.
В прошлом раунде «Бенфика» выбила загребское «Динамо», а «Айнтрахт» прошел «Интер».
Дома - мстя будет страшнааа!!..:))
Дома - мстя будет страшнааа!!..:))
Имхо - это будет топ трансфер лета по стоимости. Какой нить мешок отвалит за него бенфике 150-200 лямов.
Имхо - это будет топ трансфер лета по стоимости. Какой нить мешок отвалит за него бенфике 150-200 лямов.