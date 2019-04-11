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«Бенфика» и «Айнтрахт» забили шесть голов на двоих

вчера, 23:56
БенфикаЛоготип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)4 : 2Логотип футбольный клуб Айнтрахт (Франкфурт)АйнтрахтМатч завершен

В рамках первого матча 1/4 финала Лиги Европы «Бенфика» дома обыграла «Айнтрахт». Ответная встреча состоится 18 апреля.

Лиссабон, стадион Эштадиу да Луж

«Бенфика» - «Айнтрахт» 4:2 (2:1)
Голы: Секейра 21 (пенальти), Секейра 43, Рубен Диаш 50, Секейра 54 - Йович 40, Пасьенса 72

«Бенфика»: Влаходимос, Коршья (Пицци 66), Рубен Диаш, Жардел, Гримальдо, Жедсон, Фейса, Самарис (Живкович 85), Черви, Рафа Силва (Сеферович 60), Секейра
Главный тренер: Лаге Бруну.

«Айнтрахт»: Трапп, Абрахам, Хинтереггер, Н'Дика, Хасэбе, Да Коста, Роде (Гачинович 85), Фернандеш, Костич, Йович (Де Гузман 60), Ребич (Пасьенса 68)
Главный тренер: Хюттер Адольф.

Предупреждения: Йович 4, Ребич 26, Самарис 82

Удаление: Н'Дика 20

Судья: Тэйлор Энтони.

В прошлом раунде «Бенфика» выбила загребское «Динамо», а «Айнтрахт» прошел «Интер».

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Все комментарии
particular
particular
   7 / 980
сегодня в 00:20
Немчура вдесятером билась и забивала... Йович - молоток!..
Дома - мстя будет страшнааа!!..:))
dzvinka
dzvinka
   31 / 980
сегодня в 00:20
я боюсь даже представить за сколько Бенфика продаст этого пацана малого, Жоау Феликса, уже и пенки ему дают бить и на удары его выводят... знают что летом прийдется продавать и пиарят по максимуму - грамотный бизнес у португалов.
Имхо - это будет топ трансфер лета по стоимости. Какой нить мешок отвалит за него бенфике 150-200 лямов.
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
   338 / 980
сегодня в 00:05
Айнтрахт молодцы, что не сдались проигрывая в счете, и играя, в меньшинстве, а вот для Бенфики эти 2 пропущенных гола это плохо, Айнтрахт довольно сильно играет в Франкфурте на Майне, и такой гандикап может отыграть.
dzvinka
dzvinka
   31 / 980
вчера в 23:58
ток вот Айнтрах весь матч 10-ром играл по сути.
Benfiquistas
Benfiquistas
вчера в 23:58
Молодцы Орлы!
Иван Пойлов
Иван Пойлов
   810 / 980
вчера в 23:57
Судья чёрт всю игру сломал своим удалением, британская шкура
Brigar
Brigar
   79 / 980
вчера в 23:57
Бенфику с победой!
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