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«Арсенал» обыграл «Наполи»

вчера, 23:54
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)2 : 0Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиМатч завершен

В рамках первого матча 1/4 финала Лиги Европы «Арсенал» дома оказался сильнее «Наполи». Ответная встреча состоится 18 апреля.

Лондон, стадион Эмирейтс

«Арсенал» - «Наполи» 2:0 (2:0)
Голы: Рэмзи 15, Кулибали 25 (автогол)

«Арсенал»: Чех, Косьельни, Начо Монреаль, Папастатопулос, Рэмзи, Лукас Торрейра (Эль-Нени 77), Озил (Мхитарян 67), Колашинац, Мэйтленд-Найлз, Обамеянг, Ляказетт (Ивоби 67)
Главный тренер: Эмери Унаи.

«Наполи»: Мерет, Кулибали, Максимович, Мариу Руй, Хисай, Аллан, Руис (Унас 83), Зелински, Кальехон , Инсинье (Юнес 83), Мертенс (Милик 66)
Главный тренер: Анчелотти Карло.

Предупреждение: Хисай 47

Судья: Ундиано Мальенко Альберто.

В прошлом раунде «Арсенал» выбил «Ренн», а «Наполи» прошел «Зальцбург».

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Все комментарии
George-CFC
George-CFC ответил Так Себе Аналитик
   131 / 980
сегодня в 00:47
Модели одинаковые.
Взять бесплатно хорошего игрока Бавария - Джан, Юве - Рэмзи ( ойййй и тут АПЛ, обалдеть)
Взять крутого игрока из соперника в чемпионате Бавария - Горецка, Юве - Бернардески.

Примеры приведены которые пришли быстрее всего в голову, если постараться можно много вспомнить таких игроков.
George-CFC
George-CFC ответил juvenale
   131 / 980
сегодня в 00:45
Только смысл перекидывать тему на Испанию?
А понял, закончились доводы в крутости Сассуол да Дженоа.
У меня ещё один довод есть - Сарри. В этой днищенской лиге он был словно мессия, боролся с Юве до конца, только вот это все пыль оказалось. В итоге он лютый физрук-шарлатан в АПЛ, посмешище.
Опережая тебя и твой довод про Конте, сразу соглашусь!
Конте - топ и я его поклонник.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил George-CFC
   8 / 980
сегодня в 00:44
Да уже долго под Испанией, действительно. Мы же адекватные и видим это, а не с пеной у рта чего-то доказываем. Но все равно любим АПЛ и считаем эту лигу намного круче Ла Лиги, рейтинг которой в еврокубках приносят Реал/Барса/Севилья. И это с учётом того, что в Барсу и Реал подпитывают год за годом лучшие игроки мира из... АПЛ... Серии А ещё 10 работать и работать, но монополия Ювентуса губит Лигу и погубит его самого, возможно ...
Как пример "Бавария", которая убила собственную лигу и теперь и сама себя (правда, там Румменигге поехавший, который все тити-каку строит).
George-CFC
George-CFC ответил juvenale
   131 / 980
сегодня в 00:42
Да уже долго под Испанией, действительно. Мы же адекватные и видим это, а не с пеной у рта чего-то доказываем. Но все равно любим АПЛ и считаем эту лигу намного круче Ла Лиги, рейтинг которой в еврокубках приносят Реал/Барса/Севилья. И это с учётом того, что в Барсу и Реал подпитывают год за годом лучшие игроки мира из... АПЛ...
Серии А ещё 10 работать и работать, но монополия Ювентуса губит Лигу и погубит его самого, возможно ...
Toro
Toro
   802 / 980
сегодня в 00:42
Слава Аяксу! Кабинет в топку хахахахахахахахаха
dzvinka
dzvinka ответил Sebastian Eniston
   31 / 980
сегодня в 00:42
Посмотрим как Ливер снова останется без трофеев)
    dzvinka
    dzvinka ответил allemz
       31 / 980
    сегодня в 00:40
    В этом году ЛЧ возьмет английская команда, ЛЕ тоже английская. С этого сезона начнется гегемония Англии в Европе, а испанцы и любители моцареллы будут довольствоваться национальными титулами.
    уклонялся от таких амбициозных заявлений, но думаю также. Более того, даже если юве либо Барселона намутят в кабинетах себе эту ЛЧ, гегемонию Англии в Европейском футболе это уже никак не отвратит... каток начал движение, тормоза спущены уже... все.
    Toro
    Toro ответил Так Себе Аналитик
       802 / 980
    сегодня в 00:40
    Киэнджин, ты-то что тут делаешь? Твой Месси скоро "Уэску" громить пойдет, тебе туда
    Какой на кенжен
    juvenale
    juvenale ответил George-CFC
       35 / 980
    сегодня в 00:39
    Так напиши... серия А уже сколько лет в рейтинге под АПЛ? Уже не сосчитать... пиши лички
    а сколько апл по испанией хаах и кстати пару сезонов назад серия-а вплотную подошла к апл,только этот сезон выведет серьезно вперед
    Toro
    Toro
       802 / 980
    сегодня в 00:39
      Так Себе Аналитик
      Так Себе Аналитик ответил Toro
         8 / 980
      сегодня в 00:39
      Мочи чёрно-белых полосатиков хахахахахахахахаха
      Киэнджин, ты-то что тут делаешь? Твой Месси скоро "Уэску" громить пойдет, тебе туда
      juvenale
      juvenale ответил George-CFC
         35 / 980
      сегодня в 00:38
      О чем с тобой можно говорить? Говоришь что показываешь факты. Естественно о том что МЮ обыграл Юве умалчиваешь, тебе про это говорят (это факт), ты отвечаешь что матч ничего не решал... со стенкой полезнее диалог вести
      кто умалчивает?Ну Ювентус тоже обыграл,при том показал игру просто другого качества и должен был обыгрывать 4-0,просто глупо сравнивать матчи,где практически ничего не решается
      George-CFC
      George-CFC ответил juvenale
         131 / 980
      сегодня в 00:38
      Так напиши... серия А уже сколько лет в рейтинге под АПЛ? Уже не сосчитать... пиши лички
      Toro
      Toro
         802 / 980
      сегодня в 00:38
      Мочи чёрно-белых полосатиков хахахахахахахахаха
      Sebastian Eniston
      Sebastian Eniston ответил dzvinka
         83 / 980
      сегодня в 00:38
      конечно, это было не более чем фантазия, победа любой Английской команды меня устроит, но игра двух атакующих команд с дырявыми защитами была бы забавной - я об этом.
      Посмотрим как Ливер снова останется без трофеев)
      Правдин Семён
      Правдин Семён ответил dzvinka
         134 / 980
      сегодня в 00:37
      А ещё круче :Арсенал-Айнтрахт.Вообще резня бы была.Кстати, Бенфика ещё ничего себе не гарантирует. В большинстве пропустили 2 мяча.Во Франкфурте будет ооочень жарко.Немцы на голову сильнее.
      juvenale
      juvenale ответил allemz
         35 / 980
      сегодня в 00:37
      В этом году ЛЧ возьмет английская команда, ЛЕ тоже английская. С этого сезона начнется гегемония Англии в Европе, а испанцы и любители моцареллы будут довольствоваться национальными титулами.
      максимум это лига европы для англии))в ЛЧ будут Ювентус(Аякс)- Барселона
      George-CFC
      George-CFC ответил juvenale
         131 / 980
      сегодня в 00:36
      О чем с тобой можно говорить?
      Говоришь что показываешь факты. Естественно о том что МЮ обыграл Юве умалчиваешь, тебе про это говорят (это факт), ты отвечаешь что матч ничего не решал... со стенкой полезнее диалог вести
      dzvinka
      dzvinka ответил George-CFC
         31 / 980
      сегодня в 00:36
      Бенфика ещё Айнтрахт не прошла... они в большинстве пропустили 2 мяча дома. Да уж... финал по ним плачет. А Арсенал в Валенсии будут ждать большие приключения. Эти рассуждения все бессмысленны еще
      конечно, это было не более чем фантазия, победа любой Английской команды меня устроит, но игра двух атакующих команд с дырявыми защитами была бы забавной - я об этом.
      Red_team
      Red_team ответил juvenale
         274 / 980
      сегодня в 00:36
      счет на табло))просто смешно читать про какой-то газон))когда клуб даже у себя дома проигрывает в решающем матче и вылетает)и это причем по итогу двух матчей,а там случайности быть не может
      Да дело даже не в проходе Юве епт, в СериАле нет аналогичных по силе клубов АПЛовским
      juvenale
      juvenale ответил George-CFC
         35 / 980
      сегодня в 00:36
      Апрель мечяц на дворе. АПЛ - 6 команд в еврокубках, Италия - 2. Смотри сам свои лички с Сассуолами
      ты мне лучше напиши сколько было сезон,два,три назад)))красиво съехал
      allemz
      allemz
         23 / 980
      сегодня в 00:35
      В этом году ЛЧ возьмет английская команда, ЛЕ тоже английская.
      С этого сезона начнется гегемония Англии в Европе, а испанцы и любители моцареллы будут довольствоваться национальными титулами.
      juvenale
      juvenale ответил Red_team
         35 / 980
      сегодня в 00:34
      Ты шутишь? Я тебе только что про "рыло об газон Юве" от Шпор писал, а ты даже их в игнор? не говоря уже про Челси, Арсенал, МЮ? Ну ты даешь, я хз как с тобой бороться =)
      счет на табло))просто смешно читать про какой-то газон))когда клуб даже у себя дома проигрывает в решающем матче и вылетает)и это причем по итогу двух матчей,а там случайности быть не может
      George-CFC
      George-CFC ответил juvenale
         131 / 980
      сегодня в 00:34
      Апрель мечяц на дворе.
      АПЛ - 6 команд в еврокубках, Италия - 2.
      Смотри сам свои лички с Сассуолами
      Red_team
      Red_team ответил juvenale
         274 / 980
      сегодня в 00:33
      ну есть Юве,ну в Англии два (мс и сквозерня) не намного больше,если дальше брать наполи - картон,примерно на уровне ваших следующих двух,что и лички доказывают,большого разрыва нет
      Ты шутишь? Я тебе только что про "рыло об газон Юве" от Шпор писал, а ты даже их в игнор? не говоря уже про Челси, Арсенал, МЮ? Ну ты даешь, я хз как с тобой бороться =)
      juvenale
      juvenale ответил George-CFC
         35 / 980
      сегодня в 00:33
      Вроде даже МЮ Жозе обыграл Ювентус... хмм ничего не понимаю в твоих гипердоводах. Серия А - ни о чем. Ювентус чемпион без конкурентов... это ничего не стоит.
      хаха обыграл Ювентус?и что ему это дало,Ювентус вышел с первого места в группе и это матч вообще ничего не решал и если ты смотрел эти матчи,то Ювентус доминировал 160 минут ))А чемпионство бы ничего не стоило,если бы Ювентус 41лся каждый год в ЛЧ,а он единственный клуб,который навязал борьбу испанцам за последние 5 лет
      George-CFC
      George-CFC ответил dzvinka
         131 / 980
      сегодня в 00:32
      Бенфика ещё Айнтрахт не прошла... они в большинстве пропустили 2 мяча дома. Да уж... финал по ним плачет.
      А Арсенал в Валенсии будут ждать большие приключения. Эти рассуждения все бессмысленны еще
      Y.N.W.A.
      Y.N.W.A.
         89 / 980
      сегодня в 00:31
      Пацана ювентини даже жалко стало) Всей апловской братией набросились) только не понимаю, чего так надрываться. у главы Серии А и то меньше нервов было бы, читай он эту ветку, ха
      Правдин Семён
      Правдин Семён
         134 / 980
      сегодня в 00:31
      Наполи без Гамшика совсем другая команда.В прошлом сезоне круто играли.Может и без Сарри не то..
      Так Себе Аналитик
      Так Себе Аналитик ответил juvenale
         8 / 980
      сегодня в 00:31
      а теперь посмотри на каком месте кьево и где будет играть)
      У вас есть ряд команд симпатичных в середине - пониже двух миланских мешков, но их на запчасти разберут летом...
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