«Арсенал» обыграл «Наполи»

В рамках первого матча 1/4 финала Лиги Европы «Арсенал» дома оказался сильнее «Наполи». Ответная встреча состоится 18 апреля.
Лондон, стадион Эмирейтс
«Арсенал» - «Наполи» 2:0 (2:0)
Голы: Рэмзи 15, Кулибали 25 (автогол)
«Арсенал»: Чех, Косьельни, Начо Монреаль, Папастатопулос, Рэмзи, Лукас Торрейра (Эль-Нени 77), Озил (Мхитарян 67), Колашинац, Мэйтленд-Найлз, Обамеянг, Ляказетт (Ивоби 67)
Главный тренер: Эмери Унаи.
«Наполи»: Мерет, Кулибали, Максимович, Мариу Руй, Хисай, Аллан, Руис (Унас 83), Зелински, Кальехон , Инсинье (Юнес 83), Мертенс (Милик 66)
Главный тренер: Анчелотти Карло.
Предупреждение: Хисай 47
Судья: Ундиано Мальенко Альберто.
В прошлом раунде «Арсенал» выбил «Ренн», а «Наполи» прошел «Зальцбург».
Взять бесплатно хорошего игрока Бавария - Джан, Юве - Рэмзи ( ойййй и тут АПЛ, обалдеть)
Взять крутого игрока из соперника в чемпионате Бавария - Горецка, Юве - Бернардески.
Примеры приведены которые пришли быстрее всего в голову, если постараться можно много вспомнить таких игроков.
Взять бесплатно хорошего игрока Бавария - Джан, Юве - Рэмзи ( ойййй и тут АПЛ, обалдеть)
Взять крутого игрока из соперника в чемпионате Бавария - Горецка, Юве - Бернардески.
Примеры приведены которые пришли быстрее всего в голову, если постараться можно много вспомнить таких игроков.
А понял, закончились доводы в крутости Сассуол да Дженоа.
У меня ещё один довод есть - Сарри. В этой днищенской лиге он был словно мессия, боролся с Юве до конца, только вот это все пыль оказалось. В итоге он лютый физрук-шарлатан в АПЛ, посмешище.
Опережая тебя и твой довод про Конте, сразу соглашусь!
Конте - топ и я его поклонник.
А понял, закончились доводы в крутости Сассуол да Дженоа.
У меня ещё один довод есть - Сарри. В этой днищенской лиге он был словно мессия, боролся с Юве до конца, только вот это все пыль оказалось. В итоге он лютый физрук-шарлатан в АПЛ, посмешище.
Опережая тебя и твой довод про Конте, сразу соглашусь!
Конте - топ и я его поклонник.
Серии А ещё 10 работать и работать, но монополия Ювентуса губит Лигу и погубит его самого, возможно ...
Серии А ещё 10 работать и работать, но монополия Ювентуса губит Лигу и погубит его самого, возможно ...
Говоришь что показываешь факты. Естественно о том что МЮ обыграл Юве умалчиваешь, тебе про это говорят (это факт), ты отвечаешь что матч ничего не решал... со стенкой полезнее диалог вести
Говоришь что показываешь факты. Естественно о том что МЮ обыграл Юве умалчиваешь, тебе про это говорят (это факт), ты отвечаешь что матч ничего не решал... со стенкой полезнее диалог вести
С этого сезона начнется гегемония Англии в Европе, а испанцы и любители моцареллы будут довольствоваться национальными титулами.
С этого сезона начнется гегемония Англии в Европе, а испанцы и любители моцареллы будут довольствоваться национальными титулами.
АПЛ - 6 команд в еврокубках, Италия - 2.
Смотри сам свои лички с Сассуолами
АПЛ - 6 команд в еврокубках, Италия - 2.
Смотри сам свои лички с Сассуолами
А Арсенал в Валенсии будут ждать большие приключения. Эти рассуждения все бессмысленны еще
А Арсенал в Валенсии будут ждать большие приключения. Эти рассуждения все бессмысленны еще