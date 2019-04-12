Кроос намерен покинуть «Реал» летом

Согласно информации испанской прессы, 29-летний полузащитник Тони Кроос твердо решил покинуть «Реал» по окончании этого сезона.
Немецкий футболист считает, что настало время для перемен, так что планирует найти себе новую команду.
Отмечается, что с уходом Крооса «сливочные» могут подписать Поля Погба или Кристиана Эриксена, игра которых импонирует Зинедину Зидану.
По слухам, на Крооса претендуют «Манчестер Юнайтед» и ПСЖ.
ДА УЖЕ НЕ ОТМЫТЬСЯ, ПАХНУТЬ ВСЮ ЖИЗНЬ БУДЕТ !
ГЫ-ГЫ
ДА УЖЕ НЕ ОТМЫТЬСЯ, ПАХНУТЬ ВСЮ ЖИЗНЬ БУДЕТ !
ГЫ-ГЫ