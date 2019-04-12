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Кроос намерен покинуть «Реал» летом

сегодня, 11:23

Согласно информации испанской прессы, 29-летний полузащитник Тони Кроос твердо решил покинуть «Реал» по окончании этого сезона.

Немецкий футболист считает, что настало время для перемен, так что планирует найти себе новую команду.

Отмечается, что с уходом Крооса «сливочные» могут подписать Поля Погба или Кристиана Эриксена, игра которых импонирует Зинедину Зидану.

По слухам, на Крооса претендуют «Манчестер Юнайтед» и ПСЖ.

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ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   26 / 986
сегодня в 11:29
ТОНЯ НАКОНЕЦ-ТО ПРОЧУХАЛ КУДА ПОПАЛ
ДА УЖЕ НЕ ОТМЫТЬСЯ, ПАХНУТЬ ВСЮ ЖИЗНЬ БУДЕТ !

ГЫ-ГЫ
Бабушка Маня
Бабушка Маня
   326 / 986
сегодня в 11:29
Прощай, Тони!
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