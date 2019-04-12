Кроос намерен покинуть «Реал» летом

сегодня, 11:23

Согласно информации испанской прессы, 29-летний полузащитник Тони Кроос твердо решил покинуть «Реал» по окончании этого сезона.

Немецкий футболист считает, что настало время для перемен, так что планирует найти себе новую команду.

Отмечается, что с уходом Крооса «сливочные» могут подписать Поля Погба или Кристиана Эриксена, игра которых импонирует Зинедину Зидану.