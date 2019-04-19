Симоне Пепе - о Роналду: «Одного игрока недостаточно для победы в ЛЧ»

Бывший полузащитник «Ювентуса» Симоне Пепе прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов.

«Аякс» провел идеальный второй тайм. Они заслужили выход в полуфинал. А «Юве» теперь предстоит засучить рукава и начать всё сначала. Роналду - инопланетянин. Он проводит прекрасный сезон, но, очевидно, что одного игрока недостаточно, чтобы выиграть Лигу чемпионов.