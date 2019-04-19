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Симоне Пепе - о Роналду: «Одного игрока недостаточно для победы в ЛЧ»

19 апреля 2019, 20:49
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)1 : 2Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)АяксМатч завершен

Бывший полузащитник «Ювентуса» Симоне Пепе прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов.

«Аякс» провел идеальный второй тайм. Они заслужили выход в полуфинал. А «Юве» теперь предстоит засучить рукава и начать всё сначала. Роналду - инопланетянин. Он проводит прекрасный сезон, но, очевидно, что одного игрока недостаточно, чтобы выиграть Лигу чемпионов.

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Все комментарии
Gelious
Gelious ответил da da da
   479 / 959
20 апреля в 10:13
Реал не может без судей,как и Роналду)
Тяжело ж по вам ударил лигочемпионский требл
da da da
da da da ответил Belgie2009
   234 / 959
19 апреля в 22:15
Moral of the story : If Real Madrid is nothing without Cristiano Ronaldo, then Cristiano Ronaldo is nothing without Real Madrid)
Реал не может без судей,как и Роналду)
вoлгoдoн
вoлгoдoн
   135 / 959
19 апреля в 21:58
кроме кристины нужен четкий админресурс,смотри ниже)
Zlatan35
Zlatan35
   18 / 959
19 апреля в 21:21
первый тайм не смотрел. во втором тайме Роналду был лучше в составе Юве. никто из игроков Юве так не старался, как Роналду. но против такого Аякса один в поле не воин
NGYRZ
NGYRZ
   347 / 959
19 апреля в 21:09
Игрок забивает все голы команды в плей-офф ЛЧ, где это виданное такое.

Роналду нужны нормальные партнеры в нападении, такие как у Месси, хоть их и тяжело найти, поскольку Барса всех раскупила и продолжает раскупать.
Belgie2009
Belgie2009
   944 / 959
19 апреля в 21:06
Moral of the story :

If Real Madrid is nothing without Cristiano Ronaldo, then Cristiano Ronaldo is nothing without Real Madrid)
League1
League1
   321 / 959
19 апреля в 20:58
В общем-то да. Аякс полностью доминировал во втором тайме. Нападающим Ювентуса в таком случае вообще делать нечего. Надо было хотя бы на контратаках сыграть. Но Ювентус вообще оказался не готов к такому повороту.
RedRedTeam
RedRedTeam
   305 / 959
19 апреля в 20:58
Ты прав нужен ныряльщик + костолом + свои судьи.
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