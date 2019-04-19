Симоне Пепе - о Роналду: «Одного игрока недостаточно для победы в ЛЧ»

Бывший полузащитник «Ювентуса» Симоне Пепе прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов.
«Аякс» провел идеальный второй тайм. Они заслужили выход в полуфинал. А «Юве» теперь предстоит засучить рукава и начать всё сначала. Роналду - инопланетянин. Он проводит прекрасный сезон, но, очевидно, что одного игрока недостаточно, чтобы выиграть Лигу чемпионов.
Роналду нужны нормальные партнеры в нападении, такие как у Месси, хоть их и тяжело найти, поскольку Барса всех раскупила и продолжает раскупать.
Роналду нужны нормальные партнеры в нападении, такие как у Месси, хоть их и тяжело найти, поскольку Барса всех раскупила и продолжает раскупать.
If Real Madrid is nothing without Cristiano Ronaldo, then Cristiano Ronaldo is nothing without Real Madrid)
If Real Madrid is nothing without Cristiano Ronaldo, then Cristiano Ronaldo is nothing without Real Madrid)