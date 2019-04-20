Ковач: «„Бавария“ заслужила победу»

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач пообщался с прессой после победы над «Вердером» (1:0) в матче чемпионата Германии.

Через несколько дней команды встретятся в рамках 1/2 финала Кубка Германии. Эта игра состоится в Бремене.

В первом тайме игра не смотрелась. Во второй половине мы добавили и заслужили победу. Игра в Кубке Германии в среду будет совершенно иной, там точно будет напряженный матч.

Мы знали, что с «Вердером» очень тяжело играть. Достаточно и победы с минимальным счетом, главное - три очка.