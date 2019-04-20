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Ковач: «„Бавария“ заслужила победу»

20 апреля 2019, 19:33
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)1 : 0Логотип футбольный клуб Вердер (Бремен)ВердерМатч завершен

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач пообщался с прессой после победы над «Вердером» (1:0) в матче чемпионата Германии.

Через несколько дней команды встретятся в рамках 1/2 финала Кубка Германии. Эта игра состоится в Бремене.

В первом тайме игра не смотрелась. Во второй половине мы добавили и заслужили победу. Игра в Кубке Германии в среду будет совершенно иной, там точно будет напряженный матч.

Мы знали, что с «Вердером» очень тяжело играть. Достаточно и победы с минимальным счетом, главное - три очка.

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вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
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20 апреля в 20:50
Поздравляю Баварию с победой
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