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Зидан: «Мне нравится Погба, он прекрасно понимает игру»

20 апреля 2019, 18:36

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан в очередной раз признался, что ему импонирует игра Поля Погба, пишет Marca.

Мне нравится игра Погба. В этом плане ничего не поменялось. Я знаю его лично, он умеет хорошо как атаковать, так и защищаться.

Ранее Зидан заявил, что у него есть чёткое понимание того, кого нужно купить летом.

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Все комментарии
kovalev-barin
kovalev-barin ответил 95-shishani-95
   904 / 959
21 апреля в 10:56
Зидан и Ибре может дать сдачи!!!
Златан уже идет за тобой. Пешком. Из США...
95-shishani-95
95-shishani-95 ответил Zlatan35
   100 / 959
21 апреля в 07:46
Погба может сдачи дать, это не хлюпик Матерацци)
Зидан и Ибре может дать сдачи!!!
Valdo Brunetti 9
Valdo Brunetti 9
   727 / 959
20 апреля в 22:47
Ващее не нада этот фантазер ... блин но все мы тут пишем как будто Перес комменты читает.
Крестовский баклан
Крестовский баклан
   323 / 959
20 апреля в 20:08
Держитесь, сливочные...
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   549 / 959
20 апреля в 19:49
Погба - недешевый, но верный способ развалить команду из нутри.
Zlatan35
Zlatan35 ответил Шишанутый
   18 / 959
20 апреля в 19:43
Зидан ему мозги вправит и филонить на поле не даст. А если не поймет с первого раза то в грудак его боднет!
Погба может сдачи дать, это не хлюпик Матерацци)
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
   592 / 959
20 апреля в 19:22
Крути папочку переса на 200 лямов - заберете нашего зулуса !
Шишанутый
Шишанутый
   7 / 959
20 апреля в 19:09
Зидан ему мозги вправит и филонить на поле не даст. А если не поймет с первого раза то в грудак его боднет!
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   40 / 959
20 апреля в 18:54
Ахах) Лысый решил совсем развалить Кабинет))
Полна один из самых ленивых футболистов в мире.
Через пару лет он вообще перестанет двигаться на поле.
Да и стоить будет от 100 млн.
рус фан
рус фан
   230 / 959
20 апреля в 18:53
Я тоже за Погба его цифры в Юве и МЮ это то что не хватает Реалу в середине поля.
cevin cigan
cevin cigan
   380 / 959
20 апреля в 18:41
Да ёпт,только не это!!! Своих без настроения хватает,а это ещё и заоблачную з/п потребует! От Бэйла не можем избавиться,а тут ещё один на горизонте понт нарисовывается.
ДСА
ДСА
   132 / 959
20 апреля в 18:41
Не суперзвезда и привередлив.
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