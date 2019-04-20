Зидан: «Мне нравится Погба, он прекрасно понимает игру»

20 апреля 2019, 18:36

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан в очередной раз признался, что ему импонирует игра Поля Погба, пишет Marca.

Мне нравится игра Погба. В этом плане ничего не поменялось. Я знаю его лично, он умеет хорошо как атаковать, так и защищаться.

Ранее Зидан заявил, что у него есть чёткое понимание того, кого нужно купить летом.