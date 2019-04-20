Клопп: «АПЛ должна помочь английским командам, играющим в еврокубках»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что АПЛ должна сместить календарь в угоду клубам, представляющим Англию в еврокубках.

Ранее в Нидерландах был перенесен целый тур, чтобы «Аякс» подготовился к полуфиналу ЛЧ .

От Англии в еврокубках остались «Ливерпуль», «Тоттенхэм» (Лига чемпионов), «Челси», «Арсенал» (Лига Европы).

В Голландии матчи последних двух туров играются одновременно, и это была проблема. Думал, что они просто перенесут игры чемпионата на субботу, но там решили сделать иначе.