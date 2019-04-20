Клопп: «АПЛ должна помочь английским командам, играющим в еврокубках»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что АПЛ должна сместить календарь в угоду клубам, представляющим Англию в еврокубках.
Ранее в Нидерландах был перенесен целый тур, чтобы «Аякс» подготовился к полуфиналу ЛЧ.
От Англии в еврокубках остались «Ливерпуль», «Тоттенхэм» (Лига чемпионов), «Челси», «Арсенал» (Лига Европы).
В Голландии матчи последних двух туров играются одновременно, и это была проблема. Думал, что они просто перенесут игры чемпионата на субботу, но там решили сделать иначе.
Я не думаю, что подобное произойдет в Англии или Германии, например. Думаю, АПЛ должна поддержать свои команды. У нас четыре команды в полуфиналах еврокубков, это много.
Кроме того, что в АПЛ ему судьи помогают, засчитывая голы из офсайда, так он ещё просит помощи АПЛ в ЛЧ. Скомину что ли просит купить в складчину? Аха-ха)
Кроме того, что в АПЛ ему судьи помогают, засчитывая голы из офсайда, так он ещё просит помощи АПЛ в ЛЧ. Скомину что ли просит купить в складчину? Аха-ха)