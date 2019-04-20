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Клопп: «АПЛ должна помочь английским командам, играющим в еврокубках»

20 апреля 2019, 18:49

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что АПЛ должна сместить календарь в угоду клубам, представляющим Англию в еврокубках.

Ранее в Нидерландах был перенесен целый тур, чтобы «Аякс» подготовился к полуфиналу ЛЧ.

От Англии в еврокубках остались «Ливерпуль», «Тоттенхэм» (Лига чемпионов), «Челси», «Арсенал» (Лига Европы).

В Голландии матчи последних двух туров играются одновременно, и это была проблема. Думал, что они просто перенесут игры чемпионата на субботу, но там решили сделать иначе.

Я не думаю, что подобное произойдет в Англии или Германии, например. Думаю, АПЛ должна поддержать свои команды. У нас четыре команды в полуфиналах еврокубков, это много.

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Все комментарии
Шмавон
Шмавон
21 апреля в 09:58
Вот у нас в РПЛ все что угодна делают для команд, а толку! Так что не фиг плакать
starche
starche
   201 / 959
20 апреля в 23:59
Вот и клоп слезу пустил...............
Медив
Медив
   174 / 959
20 апреля в 21:41
Разве АПЛ им не помогает? Хоть раз Ливерпулю после ЛЧ ставили матч в пятницу? Нет. Какая ему еще помощь нужна. А разгрузить календарь от внутренних кубков они и сами себе смогли
Pronto
Pronto ответил Князь Московский
   812 / 959
20 апреля в 20:02
Начал ныть. Аха-ха) Кроме того, что в АПЛ ему судьи помогают, засчитывая голы из офсайда, так он ещё просит помощи АПЛ в ЛЧ. Скомину что ли просит купить в складчину? Аха-ха)
До Ювентуса, который покупает абонемент на Скудетто, ему всё равно далеко))
dzvinka
dzvinka
   69 / 959
20 апреля в 19:17
ничего АПЛ никому не должны, ибо через пару лет титул АПЛ будет куда важнее ЛЧ, и будут переноситься матчи ЛЧ под АПЛ.
Шишанутый
Шишанутый
   7 / 959
20 апреля в 19:13
О уже разнылся очкастый физрук после победы Сити чует что чемпеонство снова уплывает у него из под носа.
Novograd
Novograd
   819 / 959
20 апреля в 19:05
Англия рулит таки поправу а я щас в германии оберлюнгвиц возле дрездена лейпсиха
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответил Князь Московский
   108 / 959
20 апреля в 18:58
Начал ныть. Аха-ха) Кроме того, что в АПЛ ему судьи помогают, засчитывая голы из офсайда, так он ещё просит помощи АПЛ в ЛЧ. Скомину что ли просит купить в складчину? Аха-ха)
Лапочкина) хотя с такой репутацией ему не только ЛЧ не светит)
Князь Московский
Князь Московский
   13 / 959
20 апреля в 18:53
Начал ныть. Аха-ха)
Кроме того, что в АПЛ ему судьи помогают, засчитывая голы из офсайда, так он ещё просит помощи АПЛ в ЛЧ. Скомину что ли просит купить в складчину? Аха-ха)
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
   108 / 959
20 апреля в 18:53
в РФ скорее Спартак перенесут, чем идти на уступки кому-то другому. все ради "народной команды")
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