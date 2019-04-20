Ганчаренко: «Пока не знаю, насколько серьезные травмы у Бекао и Дивеева»

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко дал комментарий после матча 24-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (1:1).
Это продолжение прошлых игр. Отрезками можем играть хорошо, отрезками — плохо. В первом тайме проигрывали, но контролировали игру, выровняли, сравняли. Во втором тайме не играли в атаку, сдерживали атаки «Локомотива». Моментами неплохие действия показывали. Уровень ответственности давил на обе команды. Цена победы была высока.
У Бекао и Дивеева травмы. Насколько серьезные, не могу сказать. Дивеева еще не видел.
Васин неплохо вписался, учитывая такой промежуток (Виктор не играл с февраля прошлого года). С мячом неплохо работал. Учитывая, что в его присутствии мы не пропустили, оценю игру хорошо. С каждой игрой будет играть лучше.
ЦСКА в конце играл на отбой? К сожалению, есть такое, что, когда кто-то играет на победу, кто-то идет назад.