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Ракицкий: «Дзюба вообще красавец, забил победный гол»

20 апреля 2019, 23:53
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 3Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий в эфире передачи «Все на матч» прокомментировал победу над «Краснодаром».

Конечно, это действительно лучшая неделя в моей жизни. Сегодня была фантастическая игра, у меня были фантастические эмоции. 18 апреля жена подарила мне сына, а сегодня заработали три очка. Поздравили командно мою жену и ребёнка. Эмоции переполняют, побыстрее бы в Питер — к жене.

Вопрос о том, чтобы я здесь не играл, не поднимался. Игра есть игра. Тем более такой важный отрезок. Надо играть и зарабатывать очки. Заработали три очка, поедем сегодня в Питер, и после этого я пару дней буду заниматься семейными вопросами.

Очень активное начало в исполнении «Зенита»? Так нужно играть в футбол. Мы атаковали, и их вратарь в первом тайме вообще творил невероятное. Мы могли четыре забить и потом спокойненько доигрывать, но вратарь — молодец. А Дзюба вообще красавец, забил решающий гол. Мы заработали три очка и поедем в Питер готовиться к следующим играм.

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Все комментарии
Верг
Верг
   447 / 959
21 апреля в 11:10
Ракицкий через 4 года будет менять зеленского на посту
25процентный клоун
25процентный клоун
   19 / 959
21 апреля в 08:07
Видно,что парень в Питер хочет
ЮЗИК
ЮЗИК
   247 / 959
21 апреля в 07:28
Дзюба бревно, а Ракицкий действительно усилил команду
Аксинья
Аксинья ответил Nikola45
   51 / 959
21 апреля в 07:09
Не раз к счастью! Вы видимо футбол то не смотрите! Поэтому пишите глупости! Или от злОбы? Ну так вот я вам могу сообщить! Зенит выше Ростова и тем более выше Тарасовки! Вас так устраивает? А палки у ВАС! Которые не стреляют! )) Добавить Гы гы гы?
Прежде чем переходить на личности мог бы заглянуть в мои комменты об этой игре которой я остался весьма доволен, ну а если ты пошел сравнивать команды то тогда не забывай кто выбил Зенит из кубка России... Чемпионства у Зенита никкто не отнимет и хотелось бы чтобы оставшиеся матчи он провел на таком же уровне как и этот дабы не ходили кривотолки что его вытащил кабинет...Если тебя зацепил мой юмор - плюнь на это...Удачи...
mensk
mensk
   593 / 959
21 апреля в 06:47
Дзюба - чемпион!
Гавроша
Гавроша
   30 / 959
21 апреля в 02:29
Я говорил, что дзюба должен когда-то начать забивать.
Nikola45
Nikola45 ответил Аксинья
   16 / 959
21 апреля в 00:57
Раз в год и палка стреляет...
Не раз к счастью! Вы видимо футбол то не смотрите! Поэтому пишите глупости! Или от злОбы? Ну так вот я вам могу сообщить! Зенит выше Ростова и тем более выше Тарасовки! Вас так устраивает? А палки у ВАС! Которые не стреляют! )) Добавить Гы гы гы?
rector
rector
   869 / 959
21 апреля в 00:27
Ярослав красавчик! Очередной гол - шедевр!
За адекватность
За адекватность
   68 / 959
21 апреля в 00:22
Да Дзюба и сам наверное соскучился за отданием воинского приветствия в своем исполнении в футболке "Зенита" , а Ракицкого можно только поздравить с рождением сына, очередным красивым голом со штрафного и удачи пожелать в дальнейшем.
Томик
Томик
   708 / 959
21 апреля в 00:21
Следует уже поздравить Зенит и его болельщиков с чемпионством. Не знаю что нужно сделать теперь, чтобы золото упустить. Так что Поздравляю! Матч был хорош сегодня.
Zlatan35
Zlatan35
   18 / 959
21 апреля в 00:20
Зенит с таким настроем вышел на игру. По-моему, Краснодар не ожидал такого напора.
Evilhuman
Evilhuman
   27 / 959
21 апреля в 00:18
Да вы сегодня всё молодцы. Поздравляю
Wolf77785
Wolf77785
   42 / 959
21 апреля в 00:18
    iri13
    iri13
       251 / 959
    21 апреля в 00:10
    Дзюба забил ещё и 100-й гол в чемпионатах России, два до Семака осталось:)
    parallels
    parallels
       3 / 959
    21 апреля в 00:09
      mihaluch
      mihaluch
         61 / 959
      21 апреля в 00:08
      Но гол самого Ракицкого был самый лучший.
      n272nm
      n272nm
         147 / 959
      20 апреля в 23:59
      В первые 10-15 минут должны были забивать раз 5. Жаль не повезло. Можно отметить игру Сафонова, но все же тут больше невезения Зенита. Всех с победой!
      Гуливер
      Гуливер
         936 / 959
      20 апреля в 23:59
      с важнейшей победой! Победа за нами
      Аксинья
      Аксинья
         51 / 959
      20 апреля в 23:59
      Раз в год и палка стреляет...
      Морозовский
      Морозовский ответил Хороший Малый
         5 / 959
      20 апреля в 23:57
      БРЕХНЯ
      Хороший Малый
      Хороший Малый
         682 / 959
      20 апреля в 23:56
      Морозовский
      Морозовский
         5 / 959
      20 апреля в 23:55
      Грязный гол - руками нарушал.
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