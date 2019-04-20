Ракицкий: «Дзюба вообще красавец, забил победный гол»

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий в эфире передачи «Все на матч» прокомментировал победу над «Краснодаром».

Конечно, это действительно лучшая неделя в моей жизни. Сегодня была фантастическая игра, у меня были фантастические эмоции. 18 апреля жена подарила мне сына, а сегодня заработали три очка. Поздравили командно мою жену и ребёнка. Эмоции переполняют, побыстрее бы в Питер — к жене.

Вопрос о том, чтобы я здесь не играл, не поднимался. Игра есть игра. Тем более такой важный отрезок. Надо играть и зарабатывать очки. Заработали три очка, поедем сегодня в Питер, и после этого я пару дней буду заниматься семейными вопросами.

Очень активное начало в исполнении «Зенита»? Так нужно играть в футбол. Мы атаковали, и их вратарь в первом тайме вообще творил невероятное. Мы могли четыре забить и потом спокойненько доигрывать, но вратарь — молодец. А Дзюба вообще красавец, забил решающий гол. Мы заработали три очка и поедем в Питер готовиться к следующим играм.