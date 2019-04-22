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Стадион «Лужники» может стать резервным для любого из клубов РПЛ

22 апреля 2019, 16:55

Директор РПЛ по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин сообщил, что стадион «Лужники» может стать резервной ареной для какого-либо из клубов чемпионата.

Если какой-то клуб назовет «Лужники» своим резервным стадионом, то мы, естественно, такое заявление рассмотрим. Пока никто не назвал. Интересно, когда такая арена заполняется на статусные матчи, но также есть вопрос цены за аренду стадиона. У московских клубов всё-таки есть сейчас свои стадионы.

Перед началом этого сезона по территориальному признаку были отобраны четыре резервных стадиона, перед началом нового будет проанализирован опыт этого сезона о выборе лигой четырех арен, а перед началом сезона-2019/20 будет принято решение о продолжении подобной практики. Ранее мы проверяли поле стадиона, но не инфраструктуру, мы остались довольны.

В марте «Лужники» были допущены к проведению матчей РПЛ. В нынешнем сезоне стадион принимал матчи Лиги чемпионов с участием ЦСКА.

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Все комментарии
EAGuar As
EAGuar As
   62 / 959
22 апреля в 21:10
Лучший в мире клуб таков .
Волгоградский клуб Тамбов .
:) :)) :))) :)))) :)))))
kastites
kastites
   109 / 959
22 апреля в 18:18
Хорошо
161регион
161регион
   191 / 959
22 апреля в 18:16
3 он нужен....цены не сложишь епт
ermak6848
ermak6848
   182 / 959
22 апреля в 17:39
да пусть будет резервным, чего простаивать Легенде Советского, Российского спорта...
EAGuar As
EAGuar As
   62 / 959
22 апреля в 17:25
А как балелы не московские добраться будут .
drug01
drug01
   117 / 959
22 апреля в 17:11
Стадион нужен всем
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