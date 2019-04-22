Стадион «Лужники» может стать резервным для любого из клубов РПЛ

Директор РПЛ по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин сообщил, что стадион «Лужники» может стать резервной ареной для какого-либо из клубов чемпионата.

Если какой-то клуб назовет «Лужники» своим резервным стадионом, то мы, естественно, такое заявление рассмотрим. Пока никто не назвал. Интересно, когда такая арена заполняется на статусные матчи, но также есть вопрос цены за аренду стадиона. У московских клубов всё-таки есть сейчас свои стадионы.

Перед началом этого сезона по территориальному признаку были отобраны четыре резервных стадиона, перед началом нового будет проанализирован опыт этого сезона о выборе лигой четырех арен, а перед началом сезона-2019/20 будет принято решение о продолжении подобной практики. Ранее мы проверяли поле стадиона, но не инфраструктуру, мы остались довольны.