«Наполи» уступил «Аталанте»

«Наполи» проиграл «Аталанте» в матче 33-го тура чемпионата Италии.
«Наполи» (67 очков) располагается на втором месте, «Аталанта» (56 очков) - пятая.
Неаполь, стадион Сан-Паоло
«Наполи» - «Аталанта» 1:2 (1:0)
Голы: Мертенс 28 - Сапата 69, Пашалич 80
«Наполи»: Оспина, Кулибали, Кирикеш (Луперто 13), Хисай, Малькуи, Руис, Аллан, Зелински (Верди 81), Кальехон , Мертенс (Юнес 77), Милик
Главный тренер: Анчелотти Карло.
«Аталанта»: Голлини, Джимсити, Масиелло, Манчини (Паломино 46), Фройлер (Иличич 54), де Рон, Кастань, Хатебур (Госенс 76), Сапата, Пашалич, Гомес
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро.
Предупреждения: Манчини 1, Хисай 29, Кулибали 71, Руис 82
Судья: Орсато Даниэле.
Напомним, что вчера «Ювентус» обыграл «Фиорентину» и стал чемпионом Италии.
Ты мне только можешь рассказать, как играет старуха. И то едва ли, так как футболом это вряд ли назовешь.
Ты мне только можешь рассказать, как играет старуха. И то едва ли, так как футболом это вряд ли назовешь.