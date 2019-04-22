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«Наполи» уступил «Аталанте»

22 апреля 2019, 21:56
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)1 : 2Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)АталантаМатч завершен

«Наполи» проиграл «Аталанте» в матче 33-го тура чемпионата Италии.

«Наполи» (67 очков) располагается на втором месте, «Аталанта» (56 очков) - пятая.

Неаполь, стадион Сан-Паоло

«Наполи» - «Аталанта» 1:2 (1:0)
Голы: Мертенс 28 - Сапата 69, Пашалич 80

«Наполи»: Оспина, Кулибали, Кирикеш (Луперто 13), Хисай, Малькуи, Руис, Аллан, Зелински (Верди 81), Кальехон , Мертенс (Юнес 77), Милик
Главный тренер: Анчелотти Карло.

«Аталанта»: Голлини, Джимсити, Масиелло, Манчини (Паломино 46), Фройлер (Иличич 54), де Рон, Кастань, Хатебур (Госенс 76), Сапата, Пашалич, Гомес
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро.

Предупреждения: Манчини 1, Хисай 29, Кулибали 71, Руис 82

Судья: Орсато Даниэле.

Напомним, что вчера «Ювентус» обыграл «Фиорентину» и стал чемпионом Италии.

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Все комментарии
kust07
kust07
   82 / 959
23 апреля в 09:12
разобранный Наполи.вялые
Лучший игрок Федуна
Лучший игрок Федуна
   569 / 959
22 апреля в 23:55
Надеюсь Аталанта окажется в четверке!
Nickolai S
Nickolai S ответил juvenale
   400 / 959
22 апреля в 23:30
каждый год одно и тоже ты о чем)
Я о том, что лучше тебя разбираюсь, как играет Наполи.
Ты мне только можешь рассказать, как играет старуха. И то едва ли, так как футболом это вряд ли назовешь.
Zlatan35
Zlatan35
   18 / 959
22 апреля в 22:49
кто хочет, тот и обыгрывает Наполи, как и МЮ
allemz
allemz
   39 / 959
22 апреля в 22:48
No Insigne - No Party
juvenale
juvenale ответил dzvinka
   38 / 959
22 апреля в 22:19
Даеш Аталанту и Торино в ЛЧ вместо двух миланских позорищ!!!1
    LOpp
    LOpp
       23 / 959
    22 апреля в 22:13
    Наполи больше очки не нужны.
    Sergey Z
    Sergey Z
       136 / 959
    22 апреля в 22:07
    Неудивительно!
    Шишанутый
    Шишанутый
       7 / 959
    22 апреля в 22:04
    С большой победой Аталанту! Пусть она в Лч поподет. Интересно будет посмотреть на новые команды от Италии - Атланта а от Испании - Хетафе. Только в Апл как всегда все предсказуемо и играют одни и те же! Остальные 15 команд там не на что не способны даже не могут конкуренцию навезать. От 6 до 7 места отрыв 15очков это целаю пропасть!!!
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari ответил dzvinka
       6 / 959
    22 апреля в 22:04
    Так оно и есть, ПСВ и Олимпиакос не дадут соврать =)
    dzvinka
    dzvinka
       69 / 959
    22 апреля в 22:02
    Даеш Аталанту и Торино в ЛЧ вместо двух миланских позорищ!!!1
    juvenale
    juvenale ответил Nickolai S
       38 / 959
    22 апреля в 22:02
    Беда. Не помню таких факапов затяжных последние лет пять.
    каждый год одно и тоже ты о чем)
    da da da
    da da da
       234 / 959
    22 апреля в 22:02
    Анчеллоти конечно редкий физрук
    Nickolai S
    Nickolai S
       400 / 959
    22 апреля в 22:01
    Беда. Не помню таких факапов затяжных последние лет пять.
    Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
    Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
       28 / 959
    22 апреля в 21:59
    Слабохарактерная команда.
    juvenale
    juvenale
       38 / 959
    22 апреля в 21:58
    вот настоящие черно-синие,надеюсь выкинут картонную помойку из лч
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце
       131 / 959
    22 апреля в 21:58
    Это был "слив"
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