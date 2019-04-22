«Ювентус» - чемпион, «Наполи» проиграл. Итоги 33-го тура Серии А

Завершились матчи 33-го тура чемпионата Италии.
«Ювентус» - «Фиорентина» 2:1
Голы: Сандро 37, Пеццелья 53 (автогол) - Миленкович 6
«Наполи» - «Аталанта» 1:2
Голы: Мертенс 28 - Сапата 69, Пашалич 80
«Интернационале» - «Рома» 1:1
Голы: Перишич 61 - Эль-Шаарави 14
«Лацио» - «Кьево» 1:2
Голы: Кайседо 67 - Виньято 49, Хетемай 51
«Парма» - «Милан» 1:1
Голы: Бруну Алвеш 87 - Кастильехо 69
«Болонья» - «Сампдория» 3:0
Голы: Тонелли 54 (автогол), Пульгар 69, Орсолини 83
«Удинезе» - «Сассуоло» 1:1
Голы: Лирола 80 (автогол) - Сенси 31
«Эмполи» - СПАЛ 2:4
Голы: Капуто 22, Траоре 47 - Петанья 38 (пенальти), Флоккари 44, Петанья 60, Антенуччи 88
«Дженоа» - «Торино» 0:1
Гол: Ансальди 58
«Кальяри» - «Фрозиноне» 1:0
Гол: Жоао Педро 27 (пенальти)
Ювентус вне конкуренции, даже не интересно. Из года в год одно и то же!!!
Ювентус вне конкуренции, даже не интересно. Из года в год одно и то же!!!
Князю поздравок .
Князю поздравок .