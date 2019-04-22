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«Ювентус» - чемпион, «Наполи» проиграл. Итоги 33-го тура Серии А

22 апреля 2019, 22:46

Завершились матчи 33-го тура чемпионата Италии.

«Ювентус» - «Фиорентина» 2:1
Голы: Сандро 37, Пеццелья 53 (автогол) - Миленкович 6

«Наполи» - «Аталанта» 1:2
Голы: Мертенс 28 - Сапата 69, Пашалич 80

«Интернационале» - «Рома» 1:1
Голы: Перишич 61 - Эль-Шаарави 14

«Лацио» - «Кьево» 1:2
Голы: Кайседо 67 - Виньято 49, Хетемай 51

«Парма» - «Милан» 1:1
Голы: Бруну Алвеш 87 - Кастильехо 69

«Болонья» - «Сампдория» 3:0
Голы: Тонелли 54 (автогол), Пульгар 69, Орсолини 83

«Удинезе» - «Сассуоло» 1:1
Голы: Лирола 80 (автогол) - Сенси 31

«Эмполи» - СПАЛ 2:4
Голы: Капуто 22, Траоре 47 - Петанья 38 (пенальти), Флоккари 44, Петанья 60, Антенуччи 88

«Дженоа» - «Торино» 0:1
Гол: Ансальди 58

«Кальяри» - «Фрозиноне» 1:0
Гол: Жоао Педро 27 (пенальти)

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Все комментарии
11021972 kuborin
11021972 kuborin
25 апреля в 16:09
спасибо за чемпионство .но блин я я тогда 3 дня не просыхал косяк в ЛЧ надо что-то менять!!!!!!!!!!!!
Sergey Z
Sergey Z
   136 / 959
23 апреля в 05:45
Юве с чемпионством!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
   10 / 959
22 апреля в 23:52
Наполи совсем загрустил.
Ювентус вне конкуренции, даже не интересно. Из года в год одно и то же!!!
allemz
allemz ответил beefs
   39 / 959
22 апреля в 23:32
Юве с очередным чемпионством!!!!
И последним)
EAGuar As
EAGuar As
   62 / 959
22 апреля в 23:17
Ювентусу поздравок .
Князю поздравок .
beefs
beefs
   194 / 959
22 апреля в 23:07
Юве с очередным чемпионством!!!!
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