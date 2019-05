Полузащитник «Челси» сообщил о разрыве ахилла

Полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои в своём «твиттере» сообщил о разрыве ахиллова сухожилия. 18-летний хавбек получил травму в матче 35-го тура АПЛ против «Бернли» (2:2).

Really gutted to end my season with an Ruptured Achilles, gotta work hard and try and come back stronger for next season!!!😢🙏🏾❤️ pic.twitter.com/PXC53WszdH